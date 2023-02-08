Трусова о мастер-классе в ЦСКА: «Мне нравится помогать детям, но люблю, когда поменьше народу, чтобы каждому конкретно что‑то рассказать»

Теги сборная России женское катание ледовый каток ЦСКА Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию Александра Трусова поделилась впечатлениями от мастер-класса на льду ЦСКА.

«Мне интересно, мне нравится. Вижу, что дети хотят и слушают. Они находятся в энтузиазме, тоже хотят повторить показанное.

Мне нравится помогать им, но единственное – люблю, когда поменьше народу, чтобы каждому конкретно что‑то рассказать. А так получается, что я пытаюсь охватить всех, чтобы ни один ребенок не ушел без замечания от меня», – сказала Трусова.

Также она высказалась о предстоящем фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет в Москве 14 февраля.

«Люблю ставить новые показательные номера. Мне очень нравятся разные образы. Постараюсь покататься и удивить всех, чтобы все получили большое удовольствие», – добавила фигуристка.

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21 комментарий

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Natalia Solomakha
Одна из немногих фигуристок, которая любит спорт, а не только себя в нём. И очень добросовестно, серьёзно относится к мастер-классам и обучению детей (которые её обожают и ею восхищаются, к слову).
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Vladimir Arutin
Ответ Два евГения
Отвечу экоплану тут: Видели уже один раз это недоразумение в пуантах. Из Трусовой такая же балерина, как из гномыча восходящая звезда фигурного катания
Да гусь в лампочках это балерина знатная .А падает и крылья не помогают .
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As per
Ответ Два евГения
Отвечу экоплану тут: Видели уже один раз это недоразумение в пуантах. Из Трусовой такая же балерина, как из гномыча восходящая звезда фигурного катания
Это ты похоже наблюдал гуся в лампочках! Там уж точно до балерины как до Луны)
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As per
Очень заметно, что дети любят Сашу. У неё много поклонников среди юных фигуристов)
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Black&White
Молодец Саша, настоящий серьезный подход.
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Ekoplane
Ответ Блинчик
Да куда там, если даже Сашка молчит, хотя могла бы многое рассказать.
Мы уже говорили об этой теме. Саша 18-летняя девушка, она не может изменить весь мир и привести все в порядок. Она уже сделала вклад в развитие человечества: свершила квадовую революцию в женском катании, превзошла даже всех мужчин в объективной части оценки ПП на Олимпиаде. Заплатила за это своим здоровьем!
Она также сделала огромный вклад в свободу спортменов: меняла тренеров по своему усмотрению, несмотря на травлю.
Саша ничего никому больше не должна! Все сами. Вам хочется что-то рассказать - Вы и рассказывайте.
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Оксана Иванова
Ответ Два евГения
Отвечу экоплану тут: Видели уже один раз это недоразумение в пуантах. Из Трусовой такая же балерина, как из гномыча восходящая звезда фигурного катания
Мне кажется, экоплант - это прудковская. Очень неискренне звучат комплименты , в духе яны
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Блинчик
Ответ Ekoplane
Эх Блинчик, ну разве можно держаться с таким пессимизмом. А может быть кто-нибудь организует новую федерацию или лигу? Или что-то еще случится. Никогда не говорите никогда.
Да куда там, если даже Сашка молчит, хотя могла бы многое рассказать.
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Два евГения
Отвечу экоплану тут:

Видели уже один раз это недоразумение в пуантах. Из Трусовой такая же балерина, как из гномыча восходящая звезда фигурного катания
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Ekoplane
Ответ Блинчик
Воспитывает новую массовку для блатных назначенцев.((
Эх Блинчик, ну разве можно держаться с таким пессимизмом. А может быть кто-нибудь организует новую федерацию или лигу? Или что-то еще случится. Никогда не говорите никогда.
+5
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Блинчик
Хочешь помочь детям - расскажи им всю правду о коррупции, чтобы не питали иллюзий, могли завершить карьеры уже сейчас и потратить жизнь на что-то более хорошее и приятное.
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Ekoplane
Значит ждем новый показательный номер от Александры Вячеславовны. Интересно, в каком стиле? Сгораю от любопытства )) Пишу хотелку: хочу балетный номер от Саши. Можно сейчас, можно позже, можно для следующей ПП. Современный балет. Не розовые рюши, а пронзительный, стремительный, захватывающий, нежный, духоподъемный балет. Думаю, у Саши будет много программ, хочу одну такую.
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Блинчик
Ответ Ekoplane
Я в восхищении от того, с каким энтузиазмом Александра Вячеславовна тренирует детей. А дети как горят желанием все сделать 😍
Воспитывает новую массовку для блатных назначенцев.((
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-7
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Noname No
Ответ Vladimir Arutin
Предполагаю ,что она будет тренером .Ей нравится работать с детьми .Ждем нового номера на шоу "Влюбленные в фигурное катание ". Удачи!
Тренером может быть человек, кто живёт своим видом спорта. Из всех подопечных Этери вижу желание и любовь к ФК у Саши. Однако иронично после её слов на ОИ
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Noname No
Очень жду новый показательный и вообще Сашу на ФГП! Я скучаю 😭
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Ekoplane
Ответ Vladimir Arutin
Предполагаю ,что она будет тренером .Ей нравится работать с детьми .Ждем нового номера на шоу "Влюбленные в фигурное катание ". Удачи!
+++ Очень вижу Александру в роли тренера. Это прям ее ))
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Ekoplane
Я в восхищении от того, с каким энтузиазмом Александра Вячеславовна тренирует детей. А дети как горят желанием все сделать 😍
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Ekoplane
Спасибо, Спортс, за нейтральную новость ))
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Vladimir Arutin
Предполагаю ,что она будет тренером .Ей нравится работать с детьми .Ждем нового номера на шоу "Влюбленные в фигурное катание ". Удачи!
+7
-11
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Тайга86
Саша на предстоящем шоу одна из самых ожидаемых участников. Удачи и мотивации на следующий сезон. Жду ее в любом образе, без разницы, лишь бы продолжила соревноваться.
+11
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Katerina Sunny
Индивидуальные тренировки самые продуктивные. И у всех разные способности. Но на массовые тренировки больше народа может попасть.
+4
-3
+1
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