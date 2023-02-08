Трусова о мастер-классе в ЦСКА: «Мне нравится помогать детям, но люблю, когда поменьше народу, чтобы каждому конкретно что‑то рассказать»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по фигурному катанию поделилась впечатлениями от мастер-класса на льду ЦСКА.

«Мне интересно, мне нравится. Вижу, что дети хотят и слушают. Они находятся в энтузиазме, тоже хотят повторить показанное.

Мне нравится помогать им, но единственное – люблю, когда поменьше народу, чтобы каждому конкретно что‑то рассказать. А так получается, что я пытаюсь охватить всех, чтобы ни один ребенок не ушел без замечания от меня», – сказала Трусова.

Также она высказалась о предстоящем фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет в Москве 14 февраля.

«Люблю ставить новые показательные номера. Мне очень нравятся разные образы. Постараюсь покататься и удивить всех, чтобы все получили большое удовольствие», – добавила фигуристка.

Трусова, Кондратюк и Самарин провели мастер-класс на льду ЦСКА