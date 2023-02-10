«Теперь Саша у нас еще и поплывет!» Трусова и Кондратюк выступят в шоу Плющенко «Русалочка»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в ледовом шоу «Русалочка».
«Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!
Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!» – написал Плющенко в инстаграме.
Показ шоу будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве, в главных ролях также выступят сам Плющенко, его сын Александр, а также Марк Кондратюк.
Что касается тренировок, то Саша тренируется, она, завоевав серебро, вышла в постолимпийский сезон! Медали с ГС у нее есть, про какие ГС вообще речь, если нас не допускают до соревнований?
- На финале ГП? Не, не ждём...
На сольное шоу Алины с удовольствием сходила бы с семьёй. Хватит ей уже кормить ООО, Сотникова вон свое шоу организует, и у Алины все получися
Подготовила бы другую девочку, или увезла на Олимпиаду двоих, обеих отстояла и поставила в командник
Может и проблем с допингом не было 🙄