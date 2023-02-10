«Теперь Саша у нас еще и поплывет!» Трусова и Кондратюк выступят в шоу Плющенко «Русалочка»

Теги Евгений Плющенко сборная России видео мужское катание женское катание Александра Трусова Гном Гномыч Марк Кондратюк Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в ледовом шоу «Русалочка».

«Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!

Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!» – написал Плющенко в инстаграме.

Показ шоу будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве, в главных ролях также выступят сам Плющенко, его сын Александр, а также Марк Кондратюк.

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96 комментариев

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As per
Ответ хрустальный шар
А за падения с дорожек и прыжков в Катаре и песни про жирные мужские достоинства не краснеете?
Похоже, ему песня понравилась!
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Jessi
Ответ alb@tros
- Ждёте!? - На финале ГП? Не, не ждём...
Кому нужна медаль придуманного ГП, где все места распределены между фигуристками Тутберидзе? Идёт борьба чисто за деньги , Саша их заработает без проблем и в шоу
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хрустальный шар
Ответ Йоу)
Я ничего не перепутал, всё последнее время за Трусову приходится только краснеть.
А за падения с дорожек и прыжков в Катаре и песни про жирные мужские достоинства не краснеете?
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Vladimir Arutin
https://vk.com/video-151899764_456244374?lhttps://vk.com/video-151899764_456244373?list=ec86f808efa801461eist=8f9f6657ee85f0706e
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spboksana
Главное, за год пиар-кампанию начать))
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Любитель_ФК
Ответ RMandYNWA
Так Навка запустила Лебединое Озеро, но не для девочек- Алины и Ками, хотя могло получиться блестяще (
Ну на Навку вообще-то грех жаловаться, она как раз использует девочек Тутберидзе по полной программе и дает очень хорошо заработать. Потом у нее большой состав еще прежних, давно закончивших фигуристов и есть перед ними определенные обязательства. Ну а звезды думаю без работы не останутся. Навка теперь главный продюсер ФК, потом она сама еще никак не успокоится, как исполнительница. И еще, много на себя ролей стали забирать пара Кацалапов с Синициной. Пара всегда выгодней, а пара звездная, с ней проще, чем с одиночницами.
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хрустальный шар
Ответ Alsu89sha
Трусова стала ТОП благодаря Тутберидзе, а зарабатывают на ней Рудковские- вот она, благодарная ученица. По сравнению с этими Медведева просто разум и молодец.
Про Навку и Загртову/Щербакову/Валиеву и Авербуха с Медведевой ничего сказать не хотите?
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Loliloo
Ответ Vendetta4111323
Лучше халтур-шоу и победы на ГС, чем пуанты, бассейн и лебеди с отсутствием результатов
А как Плющенко связан соревновательной формой Саши? Шоу же проходит после НГ.
Что касается тренировок, то Саша тренируется, она, завоевав серебро, вышла в постолимпийский сезон! Медали с ГС у нее есть, про какие ГС вообще речь, если нас не допускают до соревнований?
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Gilonjon862
Ответ 11111-1111
Плавать Трусовой теперь с Рудковскими. Похоже спорт у нее закончился
Доброе утро, спорт закончен у всех начиная с 24.02 и пока предпосылок к налаживанию ситуации нет. Всё правильно Саша делает, надо зарабатывать пока есть популярность и возможность быть примой. Если нас каким-то чудом вернут в спорт к отбору на ОИ26, то при желании форму набрать можно
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Михаил Михайлов
Ответ private dancer
Прямо в коньках поплывёт?
Зачем в коньках? Есть же пуанты! Или ласты наденет какие.
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Katerina Sunny
Ответ Vendetta4111323
Если бы Сашу не взяли в ТШТ, так и осталась бы она у Волкова летающей табуреткой, (или как там он ее называл?) , и такого заработка, как сейчас , бы у неё и близко не было. А Плющ с Яной зарабатывали бы на какой-нибудь Маше Ивановой, которую бы отжали у ТШТ. Талантливых девочек много, даже из Жени, которой помимо бешеного трудолюбия мало что дано было, ТШТ сделали звезду. Вопрос ведь в том, что первичнее У Этери и без Саши был бы успех, и за ее спортсменками всегда очередь А вот у Саши без Этери, как и у остальных, впрочем, мало бы что получилось. Очень жаль, что ТШТ взяли ее второй раз. Так бы два сезона у Плющенко показали бы всем все. А получилось, что успех работы ТШТ на Олимпиаде пожинает он. Хорошо бы было тогда ему самому Сашу к Играм и готовить. Не думаю, что она с их подходом вообще бы отобралась туда.
Ну все помнят, как Тутберидзе повезла Трусову в Америку. И хорошо, что всё не закончилось, как у Усачевой.
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alb@tros
- Ждёте!?
- На финале ГП? Не, не ждём...
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Любитель_ФК
То что Саша у них будет плавать, нет сомнения, собственно она уже поплыла, как фигуристка. В спорте очень важно чувствовать эту грань , когда пиар начинает превалировать, накрывает и захлестывает тебя , как спортсменку. Потом выбраться из этого сладкого блюдца с липким сиропом бывает очень трудно, порой невозможно. Но главное Плющенко ни за что не отвечает, отвечать будет Соколовская, а она видимо не управляет ситуацией, ей-то что, ученица не ее, как пришла, так и уйдет, всего и делов то.
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Gilonjon862
Ещё одно шоу сделанное под Сашу, попадание 100%, интересно будет поглядеть а результат.
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Loliloo
Кстати, к нам в город приезжает Тутберидзе. Люблю Алину, но Тутберидзе настолько для меня отвратительна, что мысль о том, что мой билет принесет ей хоть копеечку на жизнь с дочей в США, сразу отнимает желание сходить на шоу.
На сольное шоу Алины с удовольствием сходила бы с семьёй. Хватит ей уже кормить ООО, Сотникова вон свое шоу организует, и у Алины все получися
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RMandYNWA
Ответ Любитель_ФК
Кто же их отдаст в лапы Плющенко? Да и согласятся -ли они сами? Эти звезды украсили бы любое шоу, самое изысканное.
Так Навка запустила Лебединое Озеро, но не для девочек- Алины и Ками, хотя могло получиться блестяще (
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Залина Малина
Ну если честно - красиво)
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Залина Малина
Уже
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*** Monik ***
Ответ Vendetta4111323
Если бы Сашу не взяли в ТШТ, так и осталась бы она у Волкова летающей табуреткой, (или как там он ее называл?) , и такого заработка, как сейчас , бы у неё и близко не было. А Плющ с Яной зарабатывали бы на какой-нибудь Маше Ивановой, которую бы отжали у ТШТ. Талантливых девочек много, даже из Жени, которой помимо бешеного трудолюбия мало что дано было, ТШТ сделали звезду. Вопрос ведь в том, что первичнее У Этери и без Саши был бы успех, и за ее спортсменками всегда очередь А вот у Саши без Этери, как и у остальных, впрочем, мало бы что получилось. Очень жаль, что ТШТ взяли ее второй раз. Так бы два сезона у Плющенко показали бы всем все. А получилось, что успех работы ТШТ на Олимпиаде пожинает он. Хорошо бы было тогда ему самому Сашу к Играм и готовить. Не думаю, что она с их подходом вообще бы отобралась туда.
Тоже считаю это ошибкой Этери, не надо было брать ни Косторную ни трусову
Подготовила бы другую девочку, или увезла на Олимпиаду двоих, обеих отстояла и поставила в командник
Может и проблем с допингом не было 🙄
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Olgacher
Ответ Vladimir Arutin
Натуральный вы хрусталенок и не притворяйтесь болельщиком Алины .Пытаетесь поссорить болельщиков Алины и Трусовой .
Имею право зайти в любую новость и высказать свое мнение, что делаю достаточно редко. Никого не оскорбила и не рассорила.
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Loliloo
Ответ RMandYNWA
Я бы с удовольствием посмотрела на Чёрного лебедя-Загитову vs Белый Лебедь-Валиева )
Так понимаете, там же нужно будет платья пошить, сценарий написать, спец эффекты,а эт дополнительные траты. Тутберидзе не любит тратить свои деньги, к ней ее фанаты и так придут на ее спортсменок с соревновательных прогах в стареньких платьишках
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Anna Morgan
Ответ Блинчик
А не выросла ли она уже из Русалочки, чтобы катать её на соревнованиях?
русалочки разные бывают
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*** Monik ***
Ответ Loliloo
За год начинается подготовка, это вам не прогон КП или ПП, как у Тутберидзе в халтур-шоу.
У Тутберидзе ЕЕ чемпионки катают свои программы, которые собрали кучу наград. И уж это получше не пойми чего на пуантах, с раздражающей ведущей и пафосом из каждой щели. ТШТ работают и побеждают, только это имеет значение
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Любитель_ФК
Ответ RMandYNWA
Я бы с удовольствием посмотрела на Чёрного лебедя-Загитову vs Белый Лебедь-Валиева )
Кто же их отдаст в лапы Плющенко? Да и согласятся -ли они сами? Эти звезды украсили бы любое шоу, самое изысканное.
+1
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Vendetta4111323
Ответ Loliloo
За год начинается подготовка, это вам не прогон КП или ПП, как у Тутберидзе в халтур-шоу.
Лучше халтур-шоу и победы на ГС, чем пуанты, бассейн и лебеди с отсутствием результатов
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