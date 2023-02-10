«Теперь Саша у нас еще и поплывет!» Трусова и Кондратюк выступят в шоу Плющенко «Русалочка»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова выступит в ледовом шоу «Русалочка».

«Приступили к созданию нашей новой сказки на льду с балетом «Русалочка». Теперь Саша Трусова у нас еще и поплывет!

Съемка афиши происходила под водой, Саша – настоящая Русалка и уникальная спортсменка!» – написал Плющенко в инстаграме.

Показ шоу будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве, в главных ролях также выступят сам Плющенко, его сын Александр, а также Марк Кондратюк.