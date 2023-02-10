Камила Валиева: «Номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне. Не ожидала, что он зайдет прям настолько, но это очень-очень круто»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о показательном номере после чемпионата России в Красноярске, когда она выступила в образе Уэнсдэй Аддамс.

«Музыку для номеров чаще всего предлагает Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна (Тутберидзе) тоже. Я иногда предлагаю. Например, номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне.

Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдэй» сразу, как он вышел», – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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20 комментариев

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oldparakhod
Номер реально получился очень крутой. Точно лучший из всех её показух.
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Syndycate
Ответ Пользователь Гугла
кстати еще за месяц до Камилы танец Уэнсдей выкладывала Алина вроде в Хрустальном наводит на мысди кто подал идею Ками и тш
Не поленился и специально проверил, свой танец Алина выложила 23 декабря, за 2 дня до показательных, какой месяц?) Дезинформацией тут не нужно заниматься)
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Delirium
Ответ алексей любовь
Когда медали вернёте?
О, очередной хохлобот вылез!
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tanya_1111
Ответ Sat397
В Болеро мне не очень понравился её наряд, который никому бы не подошел, в остальном все было хорошо, как по мне.
Ну вот на вкус и цвет.... как говорится )), "Девочка на шаре", "Шторм" и "Шторм-2" у Камилы самые удачные постановки как по мне
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Маргарита В Сафронова
Артистический талант у Ками настоящий. Может всё.
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Sat397
Ответ tanya_1111
Болеро вообще мне не понравился
В Болеро мне не очень понравился её наряд, который никому бы не подошел, в остальном все было хорошо, как по мне.
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Syndycate
Тут после ЧР многие жаловались, как плохие Этери и Даниил обделили бедных Петросян и Акатьеву, и опять пиарят Камилу, мол поставили только ей показательный, а как оказалось это была идея самой Камилы. А Петросян и Акатьевой нужно самим хоть немного проявлять инициативу, думаю никто бы из тренеров не побил их за это) А Камила молодец👍
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Пользователь Гугла
кстати еще за месяц до Камилы танец Уэнсдей выкладывала Алина вроде в Хрустальном наводит на мысди кто подал идею Ками и тш
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tanya_1111
Ответ Sat397
У Камилы по моему нет неудачных номеров, ей какой бы номер не поставили - это будет шедевром, потому что Камила - талант.
Болеро вообще мне не понравился
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Syndycate
Ответ алексей любовь
Когда медали вернёте?
У тебя медаль отобрали? Обратись в полицию
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Пользователь Гугла
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Kareglazaya
Ответ tanya_1111
Номер действительно получился классным, не понимаю людей которые критикуют Плющенко, за то что он тоже его ставит, да пусть ставят сколько хотят, а мы посмотрим разные версии. У Камилы клёвый танец вышел.
Согласна. Все почему-то объясняют это завистью и желанием сделать то же, что сделала группа Этери... Хотя тренеры просто решили перенести на лед идею из популярного сериала. Не отказываться же от музыки только потому, что кто-то ее уже использовал. Я думаю, в ближайшие год-два мы еще не раз увидим у фигуристов постановки под эту музыку.
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Наталья Карлова
Номер крутой! И что важно Камила по другому раскрылась, от постоянной нежнятины тоже наверное устаешь! А тут прям вамп)
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Sat397
У Камилы по моему нет неудачных номеров, ей какой бы номер не поставили - это будет шедевром, потому что Камила - талант.
+7
-3
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Камаз Арбузов
Прекрасная программа! Прогремела на весь мир, а не только фигурнокатательный.
+5
-3
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Евгения Гринева
Ответ tanya_1111
Номер действительно получился классным, не понимаю людей которые критикуют Плющенко, за то что он тоже его ставит, да пусть ставят сколько хотят, а мы посмотрим разные версии. У Камилы клёвый танец вышел.
Каждый хочет быть индивидуален, и когда уже есть успешная постановка на льду, зачем их плодить.
+8
-3
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алексей любовь
Ответ zadonbasss
поклон постановщикам! вы молодцы! а Камила наша гордость!
Когда медали вернёте?
+4
-10
-6
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tanya_1111
Номер действительно получился классным, не понимаю людей которые критикуют Плющенко, за то что он тоже его ставит, да пусть ставят сколько хотят, а мы посмотрим разные версии. У Камилы клёвый танец вышел.
+11
-4
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Ольга Калугина
Через год напомнить о баллах на Олимпиаде, потом сфоткаться с портретом себя любимой. Уинсдей реально крутая прога получилась. Спасибо, не сказала что сама и поставила
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zadonbasss
поклон постановщикам! вы молодцы! а Камила наша гордость!
+12
-5
+7
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