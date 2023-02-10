Камила Валиева: «Номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне. Не ожидала, что он зайдет прям настолько, но это очень-очень круто»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о показательном номере после чемпионата России в Красноярске, когда она выступила в образе Уэнсдэй Аддамс.

«Музыку для номеров чаще всего предлагает Даниил Маркович Глейхенгауз и Этери Георгиевна (Тутберидзе) тоже. Я иногда предлагаю. Например, номер «Уэнсдэй» я попросила поставить мне.

Не ожидала, что номер зайдет прям настолько. Но это очень-очень круто. Значит, все мы сделали правильно. Конечно, я смотрела сериал «Уэнсдэй» сразу, как он вышел», – сказала Валиева в эфире радио «Европа Плюс».

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей