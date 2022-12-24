Камила Валиева: «Счастлива выступать на чемпионате России. Поздравляю Акатьеву и Туктамышеву, рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками»

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от чемпионата России-2023 в Красноярске, где она заняла второе место.

«Красноярск. Чемпионат России. Все позади и теперь можно выдохнуть.

Еще раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.

По традиции во время чемпионата России у моей мамы был день рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама❤️

Благодарю своих тренеров , , и всю нашу команду.

Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!», – написала Валиева в телеграм-канале.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее