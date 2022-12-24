Камила Валиева: «Счастлива выступать на чемпионате России. Поздравляю Акатьеву и Туктамышеву, рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Камила Валиева Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от чемпионата России-2023 в Красноярске, где она заняла второе место.

«Красноярск. Чемпионат России. Все позади и теперь можно выдохнуть.

Еще раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.

По традиции во время чемпионата России у моей мамы был день рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама❤️

Благодарю своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова и всю нашу команду.

Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!», – написала Валиева в телеграм-канале.

У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

28 комментариев

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EuhenioV
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Ответ Элла Бурс
Успокаивает только то, что НТВ смотрят либо такие камикадзе как мы с Вами раз в пятилетку строго по теме;) Либо любители сериала "Возращение Мухтара", но думаю их болтовней Рудковских не сломать))
Вы знаете,я считаю человек должен быть гармонично развитым,а потому не стыдиться даже нынешнего ТВ и делать срез информации из разных источников.Именно подобный подход,считаю,даёт наиболее полное понимание происходящего.
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pravDA
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Ответ Tatiana Klm
Без травм не получилось, к сожалению.
Хочет верить, что она начала «оживать».
По крайней мере сегодня она выглядела намного лучше 👍
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Пользователь Гугла
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Ответ Этери горячая
Милая Камилочка. Никогда еще Щербакова и Трусова не были так любезны, когда проиграли Ками. Она красивая женщина во всех отношениях.
Пока что не женщина, ей 16 лет
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Элла Бурс
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Ответ EuhenioV
Вы знаете,удивляет другое.Подобные люди в здоровом обществе должны быть изолированы в специальных учреждениях,а они часами вещают на центральных каналах.Просто в голове не укладывается подобное положение вещей.
Успокаивает только то, что НТВ смотрят либо такие камикадзе как мы с Вами раз в пятилетку строго по теме;) Либо любители сериала "Возращение Мухтара", но думаю их болтовней Рудковских не сломать))
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Ostinato
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Ответ EuhenioV
Вы знаете,удивляет другое.Подобные люди в здоровом обществе должны быть изолированы в специальных учреждениях,а они часами вещают на центральных каналах.Просто в голове не укладывается подобное положение вещей.
Божечки, а что там такое? Где и что смотреть? Заинтриговали!
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Milorada K
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Ответ Irina037
Камила классная,не ного похудеть и Аксель пойдет
Не надо ей сейчас худеть. ГС не будет. Пусть оформится, потом подсушится. Липницкой мало, которая до РПП дохуделась и, в итоге, так ничего и не получилось?
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Зиля Бадриева
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Сегодня победили достойные фигуристки, не раз доказывавшие свое мастерство. Вот только жаль Софочку Самоделкину, хотелось бы, чтобы её поддержал ее штаб, болельщики и журналисты.
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Tatiana Klm
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Ответ pravDA
Ками сегодня была по-настоящему счастливая, впервые после игр. И для нее даже хорошо, что не протащили на 1е место поверх Акатьевой ☝️ Было очень приятно на нее смотреть 🫶 Хочется, чтобы она вышла из олимпийской ситуации без серьезных психологических травм ❤️
Без травм не получилось, к сожалению.
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Lapo Elkann
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Особая благодарность ФФКР. не все виды смотрела , но женщины мне понравились. и первому спасибо, не было этих утомительных " интервью " прямо на катке. Траньков вел себя академично. клоунада нам не нужна. Настоящий праздник спорта и дружбы получился.
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Лутц-Ритт
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Хороший сегодня день и девочки такие совершенно искренне счастливые)
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EuhenioV
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Ответ Элла Бурс
Спасибо вам за рекомендацию посмотреть НТВ (сама не верю что пишу это;)) Но я просто уже вся усмеялась над заголовками насчет Гения Викторовича;)
Вы знаете,удивляет другое.Подобные люди в здоровом обществе должны быть изолированы в специальных учреждениях,а они часами вещают на центральных каналах.Просто в голове не укладывается подобное положение вещей.
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Этери горячая
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Ответ Эдель
Щербакову с Трусовой так не поздравляла.
Всегда кислый и ревнивый. Мать Ками воспитала милую, добрую девочку.
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Этери горячая
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Милая Камилочка. Никогда еще Щербакова и Трусова не были так любезны, когда проиграли Ками.

Она красивая женщина во всех отношениях.
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Lala M
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Ну какие они мимимишечки🥰 Как приятно, тепло и празднично, что нет никакой драмы. Поздравляю девочек с пьедесталом. Вы у нас самые лучшие.
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Элла Бурс
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Ответ EuhenioV
Именно так.Причём именно Лиза потушила своим прокатом последние потуги главного провокатора и разрушителя РЖФК.Всё сложилось просто замечательно.
Спасибо вам за рекомендацию посмотреть НТВ (сама не верю что пишу это;))
Но я просто уже вся усмеялась над заголовками насчет Гения Викторовича;)
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pravDA
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Ками сегодня была по-настоящему счастливая, впервые после игр. И для нее даже хорошо, что не протащили на 1е место поверх Акатьевой ☝️
Было очень приятно на нее смотреть 🫶
Хочется, чтобы она вышла из олимпийской ситуации без серьезных психологических травм ❤️
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EuhenioV
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Ответ Элла Бурс
Это один из самых теплых ЧР по атмосфере и дружелюбному отношению всех призеров друг к другу в женской одиночке)) Соня не верит своему счастью, в интервью Транькову Камила первое что делает - это поздравляет Соню с заслуженной победой, они обе респектуют Лизе. Лиза в свою очередь говорит что такой небольшой отрыв от Камилы для нее настоящая победа, обнимает ее;) Все счастливы)) Ура)
Именно так.Причём именно Лиза потушила своим прокатом последние потуги главного провокатора и разрушителя РЖФК.Всё сложилось просто замечательно.
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Зиля Бадриева
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Сегодня счастливый день для болельщиков Камилы. Спасибо, наш маленький и такой большой герой!
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Эдель
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Щербакову с Трусовой так не поздравляла.
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Элла Бурс
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Это один из самых теплых ЧР по атмосфере и дружелюбному отношению всех призеров друг к другу в женской одиночке))
Соня не верит своему счастью, в интервью Транькову Камила первое что делает - это поздравляет Соню с заслуженной победой, они обе респектуют Лизе. Лиза в свою очередь говорит что такой небольшой отрыв от Камилы для нее настоящая победа, обнимает ее;)
Все счастливы)) Ура)
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Светлана Менова
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Ответ Irina037
Камила классная,не ного похудеть и Аксель пойдет
Не надо ей сейчас сильно худеть. Хватит с нас уже случаев анорексии...
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Lapo Elkann
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Всегда приятно видеть тебя на соревнованиях. Катайся , не уходи .
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Дружба11
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Камичка!Ты Умница, собралась и блестяще прокатала!!!
Лизик тебя всегда оберегала,дружите и сегодня Вы все девочки сказали очень теплые и человечные слова в адрес друг друга-это говорит что здоровый дух,здоровый остов внутри,что светлые и интеллигентные девочки.Спасибо Вам за Добро друг другу и человечность!Прямо растрогали людей...Молодцы!
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irenmyasina@yandex.ru
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Как же мы все ждали такого проката от Камилы, а тут ещё и такие хорошие слова и настроение! Очень хорошо, что капюшон отказался надеваться, это неслучайно!
Ну его совсем!
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Tanzoli*
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Что за манера выбрасывать имена из заголовка? Представляю, как бы Камила заявила "поздравляю Акатьеву и Туктамышеву" 🤦‍♀️
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