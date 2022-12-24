Камила Валиева: «Счастлива выступать на чемпионате России. Поздравляю Акатьеву и Туктамышеву, рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками»
Фигуристка Камила Валиева поделилась впечатлениями от чемпионата России-2023 в Красноярске, где она заняла второе место.
«Красноярск. Чемпионат России. Все позади и теперь можно выдохнуть.
Еще раз скажу, что счастлива выступать на чемпионате России. Искренне поздравляю Соню Акатьеву и Лизу Туктамышеву. Рада стоять на одном пьедестале с такими классными девчонками.
По традиции во время чемпионата России у моей мамы был день рождения. Люблю тебя! Пусть все твои мечты сбываются. Ты лучшая мама❤️
Благодарю своих тренеров Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза, Сергея Дудакова и всю нашу команду.
Знаю, что на ЧР присутствовали болельщики не только из Красноярска, но и из других городов России. Спасибо, что прилетели и были рядом. Не могу передать словами, как ценю вашу поддержку.
Поздравляю всех с наступающим Новым годом!», – написала Валиева в телеграм-канале.
У Валиевой лучший прокат в сезоне, но второе поражение в карьере. Как она изменилась?
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
По крайней мере сегодня она выглядела намного лучше 👍
Она красивая женщина во всех отношениях.
Но я просто уже вся усмеялась над заголовками насчет Гения Викторовича;)
Было очень приятно на нее смотреть 🫶
Хочется, чтобы она вышла из олимпийской ситуации без серьезных психологических травм ❤️
Соня не верит своему счастью, в интервью Транькову Камила первое что делает - это поздравляет Соню с заслуженной победой, они обе респектуют Лизе. Лиза в свою очередь говорит что такой небольшой отрыв от Камилы для нее настоящая победа, обнимает ее;)
Все счастливы)) Ура)
Лизик тебя всегда оберегала,дружите и сегодня Вы все девочки сказали очень теплые и человечные слова в адрес друг друга-это говорит что здоровый дух,здоровый остов внутри,что светлые и интеллигентные девочки.Спасибо Вам за Добро друг другу и человечность!Прямо растрогали людей...Молодцы!
Ну его совсем!