«Боль должна быть». Первый канал показал, как Тутберидзе и Глейхенгауз ставили Валиевой произвольную об Олимпиаде-2022
Первый канал показал сюжет о постановке произвольной программы для фигуристки Камилы Валиевой.
В сюжете присутствуют тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.
Произвольная Валиевой поставлена под музыку из фильма «Шоу Трумана» и посвящена событиям на Олимпиаде-2022 в Пекине.
В феврале стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Проходя через микст-зону журналистов, фигуристка закрывалась капюшоном – этот жест, в частности, присутствует в конце ее произвольной программы.
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