«Боль должна быть». Первый канал показал, как Тутберидзе и Глейхенгауз ставили Валиевой произвольную об Олимпиаде-2022

Первый канал показал сюжет о постановке произвольной программы для фигуристки Камилы Валиевой.

В сюжете присутствуют тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

Произвольная Валиевой поставлена под музыку из фильма «Шоу Трумана» и посвящена событиям на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В феврале стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Проходя через микст-зону журналистов, фигуристка закрывалась капюшоном – этот жест, в частности, присутствует в конце ее произвольной программы.