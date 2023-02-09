Татьяна Тарасова не будет комментировать первенство России среди юниоров

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России среди юниоров ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию. 

«Нет, я не буду комментировать. Буду смотреть турнир дома, не полечу», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут с 15 по 18 февраля в Перми. 

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков

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11 комментариев

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Лакс
ну это же очевидно - она и в более здоровом состоянии не комментировала ПР. Да и не зачем её междометия и сентенции о тех, кого она впервые увидит.
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Syndycate
Спасибо, ее близко нельзя к микрофону и телефону подпускать, оставьте бабушку в покое уже
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Viks
Всех денег не заработаешь...
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Тайга86
Не не будет комментировать, а скорее уже не может. И не надо наверное...Достаточно тех комментариев, которые она очень часто дает по многим вопросам, чтобы сделать такие выводы...
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Нейля Данилова
Жаль, но главное здоровья Татьяне Анатольевне.
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Katerina Sunny
Гришин, наверное, в Пермь полетит. Зачем Тарасовой туда лететь? Ей итак на телефоне не скучно.
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Verysia
ТАТ уже тяжело комментировать даже ЛП. Лететь в Пермь уж точно не надо, Татьяна Анатольевна.
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Wiley Fox
Куда ей лететь? Она колясочница - как ее в салон затаскивать?

Если шубу порвут, то она исками раззорит авиакомпаниию
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Oleandra
Ну и хорошо..
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miladoc1
Ответ HoratioH
Жаль. Тарасова известна своей любовью к детям. Особенно к чужим
У нее своих нет, зачем издевки?!
+5
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HoratioH
Жаль. Тарасова известна своей любовью к детям. Особенно к чужим
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-5
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