Татьяна Тарасова не будет комментировать первенство России среди юниоров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что не будет комментировать первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Нет, я не буду комментировать. Буду смотреть турнир дома, не полечу», – сказала Тарасова.

Соревнования пройдут с 15 по 18 февраля в Перми.

Расписание первенства России среди юниоров по фигурному катанию. Там выступят Жилина, Титова, Федотов, Лазарев, Чикмарева и Янченков