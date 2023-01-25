Татьяна Тарасова: «Мы можем проходить любые проверки – наши спортсмены абсолютно чистые. Мы готовы выступать, соревнования без нас очень теряют»

Теги Татьяна Тарасова сборная России МОК ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям. 

«Мы можем проходить любые проверки – наши спортсмены абсолютно чистые. Мы готовы выступать, потому что соревнования без нас очень теряют.

Чемпионат Европы – глядя на эти соревнования, не будут вести в спорт детей, нет выдающихся, выдающиеся есть у русских. И они соревнуются с хорошими спортсменами, и у них получается зрелище, без них зрелища никакого не будет», – сказала Тарасова. 

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22 комментария

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Биатлонная зима
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Lekmcz
Ответ Савосмна Лидия
Самая чистая поехала на ои и является достоянием страны, с таким отношением к "чистым" Спортсменам наших никуда пускать не будут
Девочки до нее были чистыми, Алина и Женя ехали на самую чистые ОИ. И им ничего не помешало откатать свои проги по три раза. Валиева стерла и их усилия.
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juliamart
Ответ maripous
Отстаньте уже от Тарасовой с подобными вопросами. Старая больная женщина уже просто не понимает даже смысла того, о чём её спрашивают. Наши спортсмены не могут пройти ту проверку, которую им предлагает МОК. Поэтому, либо без политических условий под российским флагом и гимном, либо никак.
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lanfqk
Лучше бы обзваниваемые эксперты говорили не "наши спортсмены чисты", а "некоторые наши спортсмены употребляют допинг, но РУСАДА выявляет и наказывает допингистов, потому что мы за чистый спорт". Так было бы честнее и лучше, потому что в любое время в любой стране кто-то попытается схитрить, но вместо того чтобы отрицать это, надо признать проблемы и пытаться ее решить.
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maripous
Отстаньте уже от Тарасовой с подобными вопросами. Старая больная женщина уже просто не понимает даже смысла того, о чём её спрашивают.
Наши спортсмены не могут пройти ту проверку, которую им предлагает МОК. Поэтому, либо без политических условий под российским флагом и гимном, либо никак.
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Роман Волков
Проверка это "правильный" ответ на вопрос «Чей Крым?»
Или исполнение Хохляцкого гимна.
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Charliz
Ответ Девушка Безимени
Да оставьте вы ее в покое уже
Согласна. Зачем ее тащить в околополитические вещи, выставлять на посмешище ((
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Девушка Безимени
Ответ Crocs
Может она сама им звонит
В набат
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Девушка Безимени
Да оставьте вы ее в покое уже
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Shveddka
Одно и то же по кругу🤪
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Регина Артёмова
Видно условия допуска она четко не прочитала !
Она как раз прочитала единственное четкое условие, потому что все остальное типа миротворчества МОК это вилами по воде.
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Strepto
Ответ Назар Игорь
Чистые, как слеза ребëнка, белые и пушистые.
Что не так?
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Orange carrot
ТАТ не догоняет похоже о какой чистоте идет речь🤦‍♀️иногда даже жалко эту наивную бабушку
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Katerina Sunny
Чистоту не только в пробах на допинг будут смотреть.
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Савосмна Лидия
Самая чистая поехала на ои и является достоянием страны, с таким отношением к "чистым" Спортсменам наших никуда пускать не будут
+8
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Катерь
Оставили бы уже ТАТ в покое.
+9
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Crocs
Ответ selso99
Журналисты звонят в 22-00 восьмидесятилетней бабке?
Может она сама им звонит
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Е...С
ТАТ всегда и на все готова.
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selso99
Журналисты звонят в 22-00 восьмидесятилетней бабке?
+5
-3
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Crocs
Ответ Регина Артёмова
Видно условия допуска она четко не прочитала !
Когда ТАТ это говорила, видимо опять про допинг Валиевой думала
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Регина Артёмова
Видно условия допуска она четко не прочитала !
+9
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Назар Игорь
Чистые, как слеза ребëнка, белые и пушистые.
+15
-4
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