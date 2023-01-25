Татьяна Тарасова: «Мы можем проходить любые проверки – наши спортсмены абсолютно чистые. Мы готовы выступать, соревнования без нас очень теряют»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала заявление Международного олимпийского комитета ( ) о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Мы можем проходить любые проверки – наши спортсмены абсолютно чистые. Мы готовы выступать, потому что соревнования без нас очень теряют.

Чемпионат Европы – глядя на эти соревнования, не будут вести в спорт детей, нет выдающихся, выдающиеся есть у русских. И они соревнуются с хорошими спортсменами, и у них получается зрелище, без них зрелища никакого не будет», – сказала Тарасова.