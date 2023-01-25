Татьяна Тарасова: «Думаю, Линичук будет полезна российскому фигурному катанию. Я на это надеюсь»

Теги Татьяна Тарасова Наталья Линичук сборная России ТАСС Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении тренера Натальи Линичук в Россию из США. 

«Уверена, что она будет работать в России. В США ее работа закончилась, учеников там не осталось.

Поживем – увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию – она многократная чемпионка, вырастила много учеников.

Я на это надеюсь», – сказала Тарасова. 

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10 комментариев

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gift...!
Ответ 22somebody22
Вам не нужна,спортсменам пригодится.
Солить или коптить?
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Биатлонная зима
Похоже русские тренера за кордоном на фиг нужны, но пусть идет в ДЮСШ
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gift...!
Она столько лет работала против России.
В Америке не осталось учеников- к российской кормушке пристроилась.
А как же наши тренеры?
Молодым вообще не пробиться.
Жулину нафиг ничего не надо давно.
ТАТ бы рассказала почему не осталось учеников у Линичук.
В 2018 ее к себе в группу позвал Киляков.
Выводить во взрослые МК и ПП.
Пошли травмы повальные и тусовка пар.
В результате Рейчел Парсон и Карпентер вообще закончили.
Оставшиеся партнеры в новых парах никак на приличный уровень не выйдут.
Парсон и вовсе ушел из группы.
Киляков еле группу и спецов удержал.
Теперь Линичук начнет последние наши группы разваливать и воевать с тренерами.
ей не надо скатка юниоров, сразу медалистов подавай.
+4
0
+4
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Elizaveta Queen
Что может дать тренер,который не нужен Америке?
+3
0
+3
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22somebody22
Ответ pashkka
Лучше бы Зуеву заманили или Шпилю - больше пользы для наших танцев было бы, чем от никому не нужной пенсионерки Линичук, у которой "закончились ученики". Если там уже никто не хочет у неё тренироваться, то зачем она нужна здесь?
Вам не нужна,спортсменам пригодится.
0
-5
-5
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Lilia Sadykova
Ответ pashkka
Лучше бы Зуеву заманили или Шпилю - больше пользы для наших танцев было бы, чем от никому не нужной пенсионерки Линичук, у которой "закончились ученики". Если там уже никто не хочет у неё тренироваться, то зачем она нужна здесь?
А Шпиле с Зуевой оно надо? Судя по всему им и в штатах хорошо живется
+6
-1
+5
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pashkka
Лучше бы Зуеву заманили или Шпилю - больше пользы для наших танцев было бы, чем от никому не нужной пенсионерки Линичук, у которой "закончились ученики".
Если там уже никто не хочет у неё тренироваться, то зачем она нужна здесь?
+6
0
+6
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sergey-ld
Ответ Ёжик_в_тумане
А вот и валенки приехали.
Нет, за валенками Бабтаня сама ездит – не лишайте человека удовольствия...
+1
-2
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Девушка Безимени
Тарасова, чайковская, линичук..
Только как горшков. По-другому никак?
+3
-3
0
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Ёжик_в_тумане
А вот и валенки приехали.
+2
-3
-1
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