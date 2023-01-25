Татьяна Тарасова: «Думаю, Линичук будет полезна российскому фигурному катанию. Я на это надеюсь»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении тренера в Россию из США.

«Уверена, что она будет работать в России. В США ее работа закончилась, учеников там не осталось.

Поживем – увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию – она многократная чемпионка, вырастила много учеников.

Я на это надеюсь», – сказала Тарасова.