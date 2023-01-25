Татьяна Тарасова: «Думаю, Линичук будет полезна российскому фигурному катанию. Я на это надеюсь»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении тренера Натальи Линичук в Россию из США.
«Уверена, что она будет работать в России. В США ее работа закончилась, учеников там не осталось.
Поживем – увидим, но думаю, она будет полезна российскому фигурному катанию – она многократная чемпионка, вырастила много учеников.
Я на это надеюсь», – сказала Тарасова.
В Америке не осталось учеников- к российской кормушке пристроилась.
А как же наши тренеры?
Молодым вообще не пробиться.
Жулину нафиг ничего не надо давно.
ТАТ бы рассказала почему не осталось учеников у Линичук.
В 2018 ее к себе в группу позвал Киляков.
Выводить во взрослые МК и ПП.
Пошли травмы повальные и тусовка пар.
В результате Рейчел Парсон и Карпентер вообще закончили.
Оставшиеся партнеры в новых парах никак на приличный уровень не выйдут.
Парсон и вовсе ушел из группы.
Киляков еле группу и спецов удержал.
Теперь Линичук начнет последние наши группы разваливать и воевать с тренерами.
ей не надо скатка юниоров, сразу медалистов подавай.
Если там уже никто не хочет у неё тренироваться, то зачем она нужна здесь?
Только как горшков. По-другому никак?