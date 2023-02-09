Кубок Москвы. Федотов лидирует после короткой программы, Колесников – 2-й, Лукин – 7-й
Арсений Федотов лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию.
Кубок Москвы
Юноши, КМС
Начало произвольной программы – 15.30 по московскому времени (9 февраля).
Короткая программа
1. Арсений Федотов – 85,38
2. Николай Колесников – 73,55
3. Никита Сенцов – 69,80
4. Алексей Ефременко – 69,80
5. Илья Мавлянов – 65,04
6. Даниил Овчинников – 61,03
7. Марк Лукин – 59,80
8. Климентий Толчинский – 59,17
9. Александр Мельников – 55,78
10. Кирилл Андрусик – 50,02
https://www.youtube.com/watch?v=8Bp9jinc3rY
Колесников, наверное, локти грызет.
https://www.youtube.com/watch?v=TZwejGZAeyE