Кубок Москвы. Федотов лидирует после короткой программы, Колесников – 2-й, Лукин – 7-й

лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию.

Кубок Москвы

Юноши, КМС

Начало произвольной программы – 15.30 по московскому времени (9 февраля).

Короткая программа

1. Арсений Федотов – 85,38

2. – 73,55

3. Никита Сенцов – 69,80

4. Алексей Ефременко – 69,80

5. Илья Мавлянов – 65,04

6. Даниил Овчинников – 61,03

7. – 59,80

8. Климентий Толчинский – 59,17

9. Александр Мельников – 55,78

10. Кирилл Андрусик – 50,02