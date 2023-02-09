Кубок Москвы. Федотов лидирует после короткой программы, Колесников – 2-й, Лукин – 7-й

Теги сборная России результаты мужское катание Николай Колесников Марк Лукин Арсений Федотов Кубок Москвы Кирилл Андрусик Никита Сенцов Илья Мавлянов Фигурное катание

Арсений Федотов лидирует после короткой программы на Кубке Москвы по фигурному катанию. 

Кубок Москвы

Юноши, КМС

Начало произвольной программы – 15.30 по московскому времени (9 февраля). 

Короткая программа

1. Арсений Федотов – 85,38

2. Николай Колесников – 73,55

3. Никита Сенцов – 69,80

4. Алексей Ефременко – 69,80

5. Илья Мавлянов – 65,04

6. Даниил Овчинников – 61,03

7. Марк Лукин – 59,80

8. Климентий Толчинский – 59,17

9. Александр Мельников – 55,78

10. Кирилл Андрусик – 50,02

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26 комментариев

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Oleandra
Ответ Юля Глаголева
Спасибо! А ссылка на Колю есть? Не нашла
Лиза Андреева)
https://www.youtube.com/watch?v=8Bp9jinc3rY
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Ответ Юля Глаголева
Спасибо! А ссылка на Колю есть? Не нашла
https://www.youtube.com/watch?v=-Sk4e7yYWaA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ Лека-Лека
Вы так твердо уверены, что Коля САМ принимал решение о переходе?
Я твердо знаю , что у вас кто не с ТШТ тот против вас. Я не фанатка кого-либо. Я болею за импонирующих мне спортсменов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
Ответ Лека-Лека
Арсюша просто умничка, гигант!!! Колесников, наверное, локти грызет.
Ещё не вечер . Помним, сколько продлилась карьера Самсонова и чем закончилось
+3
-3
0
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Лека-Лека
Ответ galik55
Болею за Колю Колесникова. Переход это дело каждого спортсмена, его решение. Николаю удачи.
Вы так твердо уверены, что Коля САМ принимал решение о переходе?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юля Глаголева
Ответ Oleandra
пожалуйста https://www.youtube.com/watch?v=TZwejGZAeyE
Спасибо! А ссылка на Колю есть? Не нашла
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Воеводина
Ответ Oleandra
пожалуйста https://www.youtube.com/watch?v=TZwejGZAeyE
Спасибо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Болею за Колю Колесникова. Переход это дело каждого спортсмена, его решение. Николаю удачи.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Asya Franke
Ответ Akiss75
Николай Колесников зря покинул группу Э.Тутберидзе. Он очень способный мальчик и всегда составлял конкуренцию Арсению Федотову и часто обыгрывал даже, но не сейчас. Для меня регресс на лицо. Очень жаль...
А по-моему классно откатал. Он же пропустил почти весь сезон из-за травмы и при этом показал хорошую форму
+2
-2
0
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Маргарита В Сафронова
Ответ galik55
+++
+++
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ Маргарита В Сафронова
Всегда болею за Колю Колесникова. Но очень рада, что Арсений так хорошо возвращается. Всем удачи в ПП!
+++
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Akiss75
Николай Колесников зря покинул группу Э.Тутберидзе. Он очень способный мальчик и всегда составлял конкуренцию Арсению Федотову и часто обыгрывал даже, но не сейчас. Для меня регресс на лицо. Очень жаль...
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лека-Лека
Ответ Allbee
Нифига какой разрыв по баллам, почему так много? Кто в курсе?
Баллы соответствуют качеству и уровню прокатов. Кто на что накатал.
+1
-2
-1
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Лека-Лека
Арсюша просто умничка, гигант!!!

Колесников, наверное, локти грызет.
+5
-5
0
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Анна Беляева
Ответ Oleandra
пожалуйста https://www.youtube.com/watch?v=TZwejGZAeyE
Ну, конечно, до блеска он вкатал программу. Хорош Арс невозможно.
+4
-1
+3
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MyCA
Ответ Tanzoli*
А Арсений куда-то уходил?)))
Да отходил, уроки надо было сделать
+1
-1
0
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Oleandra
Ответ elmih
А где вы смотрели?
пожалуйста
https://www.youtube.com/watch?v=TZwejGZAeyE
+6
-2
+4
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Наталья Карлова
Арсений все-таки крут! Такой разрыв! Молодец!
+8
-4
+4
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Tanzoli*
Ответ Маргарита В Сафронова
Всегда болею за Колю Колесникова. Но очень рада, что Арсений так хорошо возвращается. Всем удачи в ПП!
А Арсений куда-то уходил?)))
+11
0
+11
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Anneta28
Ответ плюшевая Ракета
У Федотова триксель и великолепная программа, а у Колесникова сумбур вместо программы и грибы Соколовской...
Быстро прошла ваша любовь к Колясику)))
+9
-7
+2
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elmih
Ответ Oleandra
Прекрасно исполнил Арсений КП.. чисто и уже как-будто по-взрослому.. и вырос он очень.. отличного проката ПП!
А где вы смотрели?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Всегда болею за Колю Колесникова. Но очень рада, что Арсений так хорошо возвращается. Всем удачи в ПП!
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Прекрасно исполнил Арсений КП.. чисто и уже как-будто по-взрослому.. и вырос он очень.. отличного проката ПП!
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
плюшевая Ракета
Ответ Allbee
Нифига какой разрыв по баллам, почему так много? Кто в курсе?
У Федотова триксель и великолепная программа, а у Колесникова сумбур вместо программы и грибы Соколовской...
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denkaaaa
че то Федотов прям улетел вперед
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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