Александр Коган: «Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. Не люблю гадание на кофейной гуще»

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган ответил на вопрос о возможном возвращении россиян на международные старты.

«Не люблю гадание на кофейной гуще. Вряд ли можно сейчас говорить, когда россияне вернутся на международную арену. Все рабочие контакты поддерживаем с ISU (Международным союзом конькобежцев).

Совместная работа продолжается. Вы знаете, что Федерация фигурного катания России не была исключена из международной федерации. Мы участвуем в тех мероприятиях, которые запланированы, поддерживаем контакты со многими национальными федерациями. Нет противоречий с большинством из них.

Международная федерация тоже смотрит, какое количество зрителей находится у нас на трибунах. На многих этапах международной серии Гран-при не было полных трибун. Это обычная история. Для нас главное показать, что наши спортсмены в любой момент готовы участвовать в соревнованиях», – заявил Коган.