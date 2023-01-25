Энберт о чемпионате Европы: «Точно буду смотреть пары. Без российских спортсменов, конечно, это совершенно другой турнир»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде рассказал, будет ли смотреть чемпионат Европы в Эспоо.

– Конечно, посмотреть на европейское фигурное катание интересно. Наверное, смотреть буду. Точно буду смотреть пары. Без российских спортсменов, конечно, это совершенно другой турнир.

– Если бы российские спортсмены принимали участие в турнире, то заняли бы весь пьедестал?

– Спорт все-таки остается спортом, загадывать сложно. Но думаю, что в парном и женском одиночном катании результаты были бы близки к полному пьедесталу.

В мужском одиночном было бы интересно понаблюдать за борьбой наших спортсменов с европейцами. У наших контент сложный, программы интересные, но мы видим, что у парней не всегда все получается.

Как показал чемпионат России, в танцах на льду у нас есть определенные сложности, а в Европе есть очень сильные дуэты. Думаю, только и смогли бы навязать борьбу и занять место на пьедестале, – сказал Энберт.

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