Энберт о чемпионате Европы: «Точно буду смотреть пары. Без российских спортсменов, конечно, это совершенно другой турнир»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду Александр Энберт пары мужское катание женское катание Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт рассказал, будет ли смотреть чемпионат Европы в Эспоо.

– Конечно, посмотреть на европейское фигурное катание интересно. Наверное, смотреть буду. Точно буду смотреть пары. Без российских спортсменов, конечно, это совершенно другой турнир.

– Если бы российские спортсмены принимали участие в турнире, то заняли бы весь пьедестал?

– Спорт все-таки остается спортом, загадывать сложно. Но думаю, что в парном и женском одиночном катании результаты были бы близки к полному пьедесталу.  

В мужском одиночном было бы интересно понаблюдать за борьбой наших спортсменов с европейцами. У наших контент сложный, программы интересные, но мы видим, что у парней не всегда все получается.

Как показал чемпионат России, в танцах на льду у нас есть определенные сложности, а в Европе есть очень сильные дуэты. Думаю, только Худайбердиева и Базин смогли бы навязать борьбу и занять место на пьедестале, – сказал Энберт.

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Навязать борьбу в соревновании: кто больше наваляет.
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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