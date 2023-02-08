Александра Трусова опубликовала фотосессию в спортивной форме со своим логотипом
Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова опубликовала фотосессию в черном спортивной форме со своим логотипом.
«Скоро🔥», – подписала пост фигуристка.
Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова опубликовала фотосессию в черном спортивной форме со своим логотипом.
«Скоро🔥», – подписала пост фигуристка.
Чтобы его увидеть, нужно что сделать: на пол лечь или попросить обладателя спортивных брюк поднять ногу повыше?
Интересно, а сколько треников с логотипом АТ надо будет в следующий раз купить, что б сфоткаться и получить автограф?)