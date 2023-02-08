Александра Трусова опубликовала фотосессию в спортивной форме со своим логотипом

Теги сборная России фото женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова опубликовала фотосессию в черном спортивной форме со своим логотипом. 

«Скоро🔥», – подписала пост фигуристка. 

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
miladoc1
Зачем прыгать, если можно продавать шмотки?!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
пильмень недожаренный
Саша красавица!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ОлесяОлеська
Наша русская девчонка - златовласка! Саша хорошенькая.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
Просто очень красивая. Даже не огонь, а пожар.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Syndycate
Классно выглядит, намного лучше чем с собачкой
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Ответ ВИван
Какая Саша красивая, этот образ ей очень подходит!
++++++++++++ 😊
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агата Вемура
Ответ Сергей Южин
Размещение логотипа на спортивных штанах в самом низу - это ноу-хау! Чтобы его увидеть, нужно что сделать: на пол лечь или попросить обладателя спортивных брюк поднять ногу повыше?
а зачем вам разглядывать логотип на штанах? 🤔
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Агата Вемура
Ответ Большое Путешествие Рузика
Отфотошопили не по-детски. Но красиво. Интересно, а сколько треников с логотипом АТ надо будет в следующий раз купить, что б сфоткаться и получить автограф?)
че вы так к этой фотоссесии за мерч пристали? На Аленьком Цветочке чтобы сфоткаться с фигуристами нужно было купить жетончик за 5 или 10к. Что-то не видела возмущений.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Natalia Solomakha
Ну, Сашка богиня!
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
Ответ Ольга Ольгина
Комментарий удален модератором
Завидуешь её фигуре?) Даже не нужно стрип-пластики с короткими ногами на шпильках)
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ВИван
Какая Саша красивая, этот образ ей очень подходит!
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Южин
Размещение логотипа на спортивных штанах в самом низу - это ноу-хау!
Чтобы его увидеть, нужно что сделать: на пол лечь или попросить обладателя спортивных брюк поднять ногу повыше?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алеся Ткаченко
Ух какая🚀
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Красиво! 😊
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Ольгина
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Татьяна Моисеева
Красотка!
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sat397
И что тут такого, на готовую одежду заказать наклеить своё имя? Обычная коммерция.
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Халва
Красиво )))
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Ответ Ебздрогыч
Вот так потихоньку всякие адидасы с найками и заменим...
Где закрывается одна дверь, открывается новая )) У Саши классная линия одежды и мерча вырисовывается, последние фотографии и видео просто огонь. Так даже лучше.
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KMR
Ответ Большое Путешествие Рузика
Отфотошопили не по-детски. Но красиво. Интересно, а сколько треников с логотипом АТ надо будет в следующий раз купить, что б сфоткаться и получить автограф?)
Ну если ты скупишь все,то сбережешь финансы остальных)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
Спасибо спортс, по почему только одна фотография? Там несколько классных фотографий и огненное видео с улучшенной растяжкой 😊 Александра там как баллерина современного танца, как грациозная пантера, как молодая пума, захватывающая красота ))
+8
-11
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Большое Путешествие Рузика
Отфотошопили не по-детски. Но красиво.
Интересно, а сколько треников с логотипом АТ надо будет в следующий раз купить, что б сфоткаться и получить автограф?)
+30
-8
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Вот так потихоньку всякие адидасы с найками и заменим...
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий