«Своих не бросаем, сотрудничество Трусовой и «Матч ТВ» продолжится». Василий Конов о запрете для фигуристки носить нашивку канала
Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) запретила Александре Трусовой носить на чемпионате России олимпийку с нашивкой телеканала.
Ранее Трусова и «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что фигуристка будет участвовать в различных проектах телеканала.
«Мы ознакомились с решением ФФКР, что Саша Трусова не может выйти на лед в этой олимпийке, и с уважением относимся к нему.
При этом мы своих не бросаем, и сотрудничество Саши и «Матч ТВ», само собой, продолжается. Даже в Красноярске Саша все равно с «Матч ТВ».
Мы желаем Саше удачи на чемпионате России и подчеркиваем, что, в отличие от коллег, не ограничиваем спортсмена ни в чем. ❤️🚀
P.S. На фото подсказка, о чем будет вторая колонка Саши», – написал Конов.
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