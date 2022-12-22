«Своих не бросаем, сотрудничество Трусовой и «Матч ТВ» продолжится». Василий Конов о запрете для фигуристки носить нашивку канала

Теги телевидение сборная России чемпионат России фото женское катание Василий Конов Матч ТВ Александра Трусова Фигурное катание

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) запретила Александре Трусовой носить на чемпионате России олимпийку с нашивкой телеканала. 

Ранее Трусова и «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что фигуристка будет участвовать в различных проектах телеканала. 

«Мы ознакомились с решением ФФКР, что Саша Трусова не может выйти на лед в этой олимпийке, и с уважением относимся к нему.

При этом мы своих не бросаем, и сотрудничество Саши и «Матч ТВ», само собой, продолжается. Даже в Красноярске Саша все равно с «Матч ТВ».

Мы желаем Саше удачи на чемпионате России и подчеркиваем, что, в отличие от коллег, не ограничиваем спортсмена ни в чем. ❤️🚀

P.S. На фото подсказка, о чем будет вторая колонка Саши», – написал Конов. 

«Трусова в драной куртке, нитки висят – сорвана эмблема Первого канала». Что же случилось?

Александр Коган: «У папы Трусовой несогласие с Первым каналом или у самой девочки. Она не может на официальных мероприятиях рекламировать «Матч ТВ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные