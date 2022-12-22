«Своих не бросаем, сотрудничество Трусовой и «Матч ТВ» продолжится». Василий Конов о запрете для фигуристки носить нашивку канала

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов заявил, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) запретила носить на чемпионате России олимпийку с нашивкой телеканала.

Ранее Трусова и «Матч ТВ» заключили соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что фигуристка будет участвовать в различных проектах телеканала.

«Мы ознакомились с решением ФФКР, что Саша Трусова не может выйти на лед в этой олимпийке, и с уважением относимся к нему.

При этом мы своих не бросаем, и сотрудничество Саши и «Матч ТВ», само собой, продолжается. Даже в Красноярске Саша все равно с «Матч ТВ».

Мы желаем Саше удачи на чемпионате России и подчеркиваем, что, в отличие от коллег, не ограничиваем спортсмена ни в чем. ❤️🚀

P.S. На фото подсказка, о чем будет вторая колонка Саши», – написал Конов.

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