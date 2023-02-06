Илья Авербух: «Степанова и Букин явно еще не все сказали в спорте. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды»
Хореограф Илья Авербух считает, что Александра Степанова и Иван Букина могут стать лидерами сборной России в случае возвращения к соревнованиям.
В сентябре пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду объявили о паузе в карьере.
– Какие перспективы у дуэта после перерыва? Способен ли он снова стать одним из флагманов российских танцев на льду?
– Да, думаю, что перспективы у ребят очень высокие. Они явно еще не все досказали в спорте. Считаю, что пара зазвучит еще ярче и сильнее. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды, – сказал Авербух.
Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»
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