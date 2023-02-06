Илья Авербух: «Степанова и Букин явно еще не все сказали в спорте. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды»

Хореограф Илья Авербух считает, что Александра Степанова и Иван Букина могут стать лидерами сборной России в случае возвращения к соревнованиям.

В сентябре пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду объявили о паузе в карьере.

– Какие перспективы у дуэта после перерыва? Способен ли он снова стать одним из флагманов российских танцев на льду?

– Да, думаю, что перспективы у ребят очень высокие. Они явно еще не все досказали в спорте. Считаю, что пара зазвучит еще ярче и сильнее. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды, – сказал Авербух.

Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»