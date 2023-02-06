Илья Авербух: «Степанова и Букин явно еще не все сказали в спорте. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух считает, что Александра Степанова и Иван Букина могут стать лидерами сборной России в случае возвращения к соревнованиям.

В сентябре пятикратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду объявили о паузе в карьере.

– Какие перспективы у дуэта после перерыва? Способен ли он снова стать одним из флагманов российских танцев на льду?

– Да, думаю, что перспективы у ребят очень высокие. Они явно еще не все досказали в спорте. Считаю, что пара зазвучит еще ярче и сильнее. У них есть все шансы стать лидерами нашей команды, – сказал Авербух.

Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ответ *Vesta*
Скольжение или есть или нет. Ну, и занимаются этим с детства, а не когда уже на пенсию пора.
Вам ?А вы еще не на пенсии ?Стажа не хватает ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Vesta*
Ответ Vladimir Arutin
Ваня, сейчас с Сашей занимается скольжением .
Скольжение или есть или нет. Ну, и занимаются этим с детства, а не когда уже на пенсию пора.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Vesta*
Да сидите уж. Похерили танцы своими внучками, дочками-сыночками. Камня на камне не оставили. Никакого развития, никаких идей, никаких талантов уже лет десять не наблюдается. Только развалы пар бесконечные.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Orange carrot
Ну здравствуйте, а жену продюсера куда?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Грибная Фея
я так скучаю по ним, такие красивые, элегантные, стильные 😭
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brokkoli
Возвращайтесь и декоронизируйте поймавших звезду
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladimir Arutin
Ваня, сейчас с Сашей занимается скольжением .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tanya_1111
Да, да, да!!! Саша, Ваня, возвращайтесь пожалуйста, остановите эту вакханалию.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий