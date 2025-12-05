Евгений Плющенко: «Меня спрашивают: кто сейчас лучше всех у вас тренируется? Не поверите, это Саша Трусова! Мегапрофессионал»

Евгений Плющенко: Трусова сейчас тренируется у меня лучше всех.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о постановке ледового шоу «Щелкунчик» с участием Александры Трусовой , Алены Косторной и других фигуристов.

«С Сашей Трусовой и Макаром Игнатовым делаем новую версию «Щелкунчика» в декорациях трехэтажного дома на Livе-арене с 2-4 января. С балетом и невероятными костюмами. И всего шесть шоу.

В роли Щелкунчика Лев Лазарев, Феи Драже – Алена Косторная , Мышиный король – Гоша Куница. Две пары – две семьи. Вот как интересно складывается жизнь. Уже и у Саши Игнатовой, и у Алены Косторной – сыновья. А они после родов очень серьезно готовятся к шоу.

Саша взяла, например, очень высокую планку, будет прыгать контент, который многие сейчас, кто в спорте, на шоу не делают. Это не может меня не восхищать.

Меня спрашивают, кто лучше всех сейчас у вас тренируется? А я отвечаю, что – не поверите! Это Саша Трусова! Мегапрофессионал.

Я, к сожалению, увижу «Щелкунчик» только в соцсетях. Так как мы все будем на «Белоснежке». Но вы посмотрите за себя и за меня. А потом поделитесь», – написал Плющенко в телеграм-канале.

