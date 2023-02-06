Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о возвращении дуэта к соревнованиям.

В сентябре Букин и Степанова объявляли о паузе в карьере.

– Собираетесь ли вы с Александрой возвращаться?

– А никто и не уходил!

– Тем не менее вас нет на соревнованиях в этом сезоне.

– Да, это действительно так. Но будем стараться, чтобы в следующем мы были.

– То есть бой молодежи дадите еще?

– Думаю, да. Будем стараться, работать. Честно, смотря на соревнования, я понимаю, что очень соскучился по ним. С удовольствием бы поучаствовал в турнирах такого уровня.

Везде в России провели просто прекрасные соревнования. Везде была замечательная организация, и я хочу сказать слова благодарности всем, кто организовал и провел эти мероприятия, а также участвовал в них.

Все соревнования были на высшем уровне. Мне кажется, это было достойно. Спасибо федерации фигурного катания, – сказал Букин.

После Олимпиады в наших танцах на льду хаос – не осталось ни уважения, ни результатов

14 комментариев

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Додик Аксель
Если это случится, то любители фигурного катания будут только рады. В танцах можно долго выступать с успехом, если здоровье позволяет и старые травмы и болячки не достают. Удачи Ване и Саше !
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Kovka Gnutik
Стрёмно, если вдруг нужно будет выступать в этом сезоне)
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Ineska
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вы серьезно? Куда Степанова, молодая мама, будет тренироваться? Разве что вполноги по внутренним стартам чисто зарадиденег?
Молодая мама Навка в свое время выиграла ОИ
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ АНтошка
я что-то пропустила ,а когда Степанова мамой стала?
Вроде в апреле должна, как говорят.
+2
0
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sabina_katarina
Ответ Lennuci
Да, и очередь продвинулась. Кацалаповы вряд ли вернутся.
Вернее, очередь рассосалась.)
+6
0
+6
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Да уж, СБ взяли бы все внутренние турниры вообще не напрягаясь, много денег мимо них утекло в этом году.
Да, и очередь продвинулась. Кацалаповы вряд ли вернутся.
+4
0
+4
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АНтошка
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вы серьезно? Куда Степанова, молодая мама, будет тренироваться? Разве что вполноги по внутренним стартам чисто зарадиденег?
я что-то пропустила ,а когда Степанова мамой стала?
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+9
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olvl
Если это так, то буду очень рада.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Lennuci
Ну а че, Тодоренко вон в ЛП чуть ли не через месяц прискакала и по ходу дела молоко сцеживала. Хотя, стала похожа на квашню после родов.
Да уж, СБ взяли бы все внутренние турниры вообще не напрягаясь, много денег мимо них утекло в этом году.
+6
0
+6
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вы серьезно? Куда Степанова, молодая мама, будет тренироваться? Разве что вполноги по внутренним стартам чисто зарадиденег?
Ну а че, Тодоренко вон в ЛП чуть ли не через месяц прискакала и по ходу дела молоко сцеживала. Хотя, стала похожа на квашню после родов.
0
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-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Инна Мерзлякова
Ох Ваня очень ждём вас Так хоть надежда может быть что не одна квота будет у сборной
Вы серьезно? Куда Степанова, молодая мама, будет тренироваться? Разве что вполноги по внутренним стартам чисто зарадиденег?
+3
-1
+2
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frog19
Букин - это автор хэт трика в финале турнира кожаный мяч, выдающийся футболист. Другого не знаем !
+5
-5
0
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Самая цитируемая и вообще недура
Особенно танцы получились "на высшем уровне" 😂
+3
0
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Инна Мерзлякова
Ох
Ваня очень ждём вас
Так хоть надежда может быть что не одна квота будет у сборной
+8
-1
+7
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