Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»

Пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о возвращении дуэта к соревнованиям.

В сентябре Букин и Степанова объявляли о паузе в карьере.

– Собираетесь ли вы с Александрой возвращаться?

– А никто и не уходил!

– Тем не менее вас нет на соревнованиях в этом сезоне.

– Да, это действительно так. Но будем стараться, чтобы в следующем мы были.

– То есть бой молодежи дадите еще?

– Думаю, да. Будем стараться, работать. Честно, смотря на соревнования, я понимаю, что очень соскучился по ним. С удовольствием бы поучаствовал в турнирах такого уровня.

Везде в России провели просто прекрасные соревнования. Везде была замечательная организация, и я хочу сказать слова благодарности всем, кто организовал и провел эти мероприятия, а также участвовал в них.

Все соревнования были на высшем уровне. Мне кажется, это было достойно. Спасибо федерации фигурного катания, – сказал Букин.

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