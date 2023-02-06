Букин о возвращении на соревнования: «А никто и не уходил! Будем стараться, чтобы мы были на них в следующем сезоне»
Пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о возвращении дуэта к соревнованиям.
В сентябре Букин и Степанова объявляли о паузе в карьере.
– Собираетесь ли вы с Александрой возвращаться?
– А никто и не уходил!
– Тем не менее вас нет на соревнованиях в этом сезоне.
– Да, это действительно так. Но будем стараться, чтобы в следующем мы были.
– То есть бой молодежи дадите еще?
– Думаю, да. Будем стараться, работать. Честно, смотря на соревнования, я понимаю, что очень соскучился по ним. С удовольствием бы поучаствовал в турнирах такого уровня.
Везде в России провели просто прекрасные соревнования. Везде была замечательная организация, и я хочу сказать слова благодарности всем, кто организовал и провел эти мероприятия, а также участвовал в них.
Все соревнования были на высшем уровне. Мне кажется, это было достойно. Спасибо федерации фигурного катания, – сказал Букин.
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