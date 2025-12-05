Малинин и Сяо Хим Фа исполнили параллельное сальто на тренировке перед финалом Гран-при
Илья Малинин и Адам Сяо Хим Фа прыгнули параллельное сальто.
Американский фигурист Илья Малинин и француз Адам Сяо Хим Фа исполнили параллельное сальто на тренировке перед произвольной программой в финале Гран-при в Нагое.
После короткой программы Малинин идет третьим, Сяо Хим Фа – 5-м. Лидирует японец Юма Кагияма.
Малинину настолько скучно, что он рискует с суперкаскадом в финале Гран-при
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: фан-аккаунт Сяо Хим Фа
