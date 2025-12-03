42

Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Аймоз, Гиньяр и Фаббри

Самоделкина, Аймоз, Гиньяр и Фаббри выступят на турнире Golden Spin в Загребе.

В Хорватии с 4 по 6 декабря пройдет турнир серии ISU Challenger «Golden Spin of Zagreb».

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Загреб, Хорватия

4 декабря, четверг

11:15 – женщины, короткая программа / результаты

17:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты

21:00 – мужчины, короткая программа / результаты

5 декабря, пятница

11:15 – пары, короткая программа / результаты

14:30 – танцы на льду, произвольный танец / результаты

19:45 – мужчины, произвольная программа / результаты

6 декабря, суббота

11:15 – женщины, произвольная программа

17:00 – пары, произвольная программа

22:15 – показательные выступления

Мужчины: Арлет Леванди (Эстония), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Аймоз (Франция), Николай Мемола (Италия), Денис Васильев (Латвия), Даниэль Мартынов (США), Джейкоб Санчес (США). 

Женщины: Леа Серна (Франция), Лорин Шильд (Франция), Мария Сенюк (Израиль), Софья Самоделкина (Казахстан), Элис Лин-Грейси (США), Брэди Теннелл (США), Ава Мари Зиглер (США). 

Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США), Одри Шин – Балаж Надь (США). 

Танцы на льду: Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Мария Казакова – Михаил Носовицкий (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Уна Браун – Гейдж Браун (США), Лиа Несет – Артем Маркелов (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
танцы на льду
Golden Spin
женское катание
мужское катание
logoISU Challenger
пары
расписание турниров
