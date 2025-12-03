Расписание турнира Golden Spin в Загребе. Там выступят Самоделкина, Пинзарроне, Аймоз, Гиньяр и Фаббри
В Хорватии с 4 по 6 декабря пройдет турнир серии ISU Challenger «Golden Spin of Zagreb».
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Загреб, Хорватия
4 декабря, четверг
11:15 – женщины, короткая программа / результаты
17:00 – танцы на льду, ритм-танец / результаты
21:00 – мужчины, короткая программа / результаты
5 декабря, пятница
11:15 – пары, короткая программа / результаты
14:30 – танцы на льду, произвольный танец / результаты
19:45 – мужчины, произвольная программа / результаты
6 декабря, суббота
11:15 – женщины, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
22:15 – показательные выступления
Мужчины: Арлет Леванди (Эстония), Михаил Селевко (Эстония), Кевин Аймоз (Франция), Николай Мемола (Италия), Денис Васильев (Латвия), Даниэль Мартынов (США), Джейкоб Санчес (США).
Женщины: Леа Серна (Франция), Лорин Шильд (Франция), Мария Сенюк (Израиль), Софья Самоделкина (Казахстан), Элис Лин-Грейси (США), Брэди Теннелл (США), Ава Мари Зиглер (США).
Пары: Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США), Одри Шин – Балаж Надь (США).
Танцы на льду: Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия), Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Мария Казакова – Михаил Носовицкий (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Уна Браун – Гейдж Браун (США), Лиа Несет – Артем Маркелов (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников здесь.