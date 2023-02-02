Андрей Журанков: «Кондратюк – единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня катания Брауна и Чена»
Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и журналист Андрей Журанков поделились мнением о мастерстве катания фигуристов на чемпионате Европы-2023, а также сравнили американца Джейсона Брауна и россиянина Марка Кондратюка.
Боброва: Если бы девочки (на чемпионате Европы) прыгали каскады в районе Губановой, но вышли бы Каролина Костнер, Сара Мейер, Киира Корпи или Лаура Леписто, я в этом случае не сказала бы, что фигурное катание сильно деградировало. Потому что они невероятно классно катались. Как я говорю: вы либо прыгайте ультра-си, либо катайтесь как Джейсон Браун. Это тот уровень, когда им не нужны были бы сложные прыжки.
Журанков: Ты хочешь сказать, что Настя Губанова не такая уж суперкатальщица, как Джейсон Браун, как Каролина Костнер?
Боброва: Мне вообще сложно с кем-то сравнивать Брауна.
Журанков: Я Кондратюка сравнивал с Джейсоном Брауном, в короткой программе. Единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня Брауна и Чена, – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».
С Джейсоном их можно сравнить разве что в аспекте контакта с залом. Браун тоже может отжечь в КП. В остальном они разные. Очень.
Если брать скольжение, то лучшие в России -Андрей, Миша, Дима.
Если интерпретацию и презентацию - Миша, Марк, Дима.
Я так понимаю, он имел ввиду второе, т.к. Марк один из лучших в презентации, в скольжении нет конечно.
Возможно, именно постановка у Марка немного напоминает Брауна хореографией и энергией. Но качество элементов… вряд ли найдется хоть кто-то из любителей фигурки, кто согласится с ним
А здесь Спортс про Кондратюка сразу подсуетился, и что интересно на Чемпионате напечатаны фразы о Коляде, что именно Миша и Браун катальщики экстра класса, а здесь вдруг Кондратюк появился.
Заказ у Спортса пиарить группу Соколовской? Потому что критику Самарина Журанковым Спортс кстати тоже не печатал!
Хотя есть еще версия: может у него зрение минус 10?
И при этом, почему бы не похвалить кого-то другого из парней? Например, достаточно было видеть КП Андрея Мозалева на КПК, такая классная программа!
В меньшей степени, но это же относится и комментариям Бобровой о каскадах, ультраси и вообще ЖОК.
А уж с катальщиком Брауном и во все сравнивать невозможно никого, в этом Боброва права.