Андрей Журанков: «Кондратюк – единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня катания Брауна и Чена»

Олимпийская чемпионка в команде и журналист поделились мнением о мастерстве катания фигуристов на чемпионате Европы-2023, а также сравнили американца и россиянина .

Боброва: Если бы девочки (на чемпионате Европы) прыгали каскады в районе Губановой, но вышли бы Каролина Костнер, Сара Мейер, или , я в этом случае не сказала бы, что фигурное катание сильно деградировало. Потому что они невероятно классно катались. Как я говорю: вы либо прыгайте ультра-си, либо катайтесь как Джейсон Браун. Это тот уровень, когда им не нужны были бы сложные прыжки.

Журанков: Ты хочешь сказать, что Настя Губанова не такая уж суперкатальщица, как Джейсон Браун, как ?

Боброва: Мне вообще сложно с кем-то сравнивать Брауна.

Журанков: Я Кондратюка сравнивал с Джейсоном Брауном, в короткой программе. Единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня Брауна и , – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».