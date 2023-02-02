Андрей Журанков: «Кондратюк – единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня катания Брауна и Чена»

Теги сборная России Екатерина Боброва сборная США мужское катание женское катание Джейсон Браун Нэтан Чен Анастасия Губанова Андрей Журанков сборная Грузии Марк Кондратюк Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва и журналист Андрей Журанков поделились мнением о мастерстве катания фигуристов на чемпионате Европы-2023, а также сравнили американца Джейсона Брауна и россиянина Марка Кондратюка.

Боброва: Если бы девочки (на чемпионате Европы) прыгали каскады в районе Губановой, но вышли бы Каролина Костнер, Сара Мейер, Киира Корпи или Лаура Леписто, я в этом случае не сказала бы, что фигурное катание сильно деградировало. Потому что они невероятно классно катались. Как я говорю: вы либо прыгайте ультра-си, либо катайтесь как Джейсон Браун. Это тот уровень, когда им не нужны были бы сложные прыжки.

Журанков: Ты хочешь сказать, что Настя Губанова не такая уж суперкатальщица, как Джейсон Браун, как Каролина Костнер?

Боброва: Мне вообще сложно с кем-то сравнивать Брауна.

Журанков: Я Кондратюка сравнивал с Джейсоном Брауном, в короткой программе. Единственный, кто своей короткой программой дотянул до уровня Брауна и Чена, – сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

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47 комментариев

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UserFreud
Мне КП Марка в этом году изначально не зашла вообще. Ни на шоу летних, ни на открытых прокатах. Опять ему дали нечто мало пригодное для катания в музыкальное сопровождение в надежде, что он как-то это вывезет. Но на ЭГП Кондратюк словил кураж и откатал её круто, я даже смирился с этой прогой.
С Джейсоном их можно сравнить разве что в аспекте контакта с залом. Браун тоже может отжечь в КП. В остальном они разные. Очень.
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faina_
Какой-то рандомный набор фамилий. Брауна и Чена сложно сравнивать а уж если к ним ещё и Кондратюка приплести, так еще страннее и страннее
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ФК фан
Подкаст полностью не смотрела, сложно оценить в каком контексте было сказано.
Если брать скольжение, то лучшие в России -Андрей, Миша, Дима.
Если интерпретацию и презентацию - Миша, Марк, Дима.
Я так понимаю, он имел ввиду второе, т.к. Марк один из лучших в презентации, в скольжении нет конечно.
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supepper
Ответ Eclair77
Да перепутал он его с кем-то, к гадалке не ходи.
Перепутал? Ну значит и деменция уже недалеко
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Mary Ion
Мне кажется, что Журанков нарочно или нет путает качество постановки с возможностями спортсмена. Та же фигня у него с Фа - он восхищается не самим спортсменов, а постановкой, которую тот неплохо катает.

Возможно, именно постановка у Марка немного напоминает Брауна хореографией и энергией. Но качество элементов… вряд ли найдется хоть кто-то из любителей фигурки, кто согласится с ним
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Hardy
что общего у Брауна и Чена? Кондратюк😂
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Anna Morgan
Браун и Кондратюк и две противоположности. Между ними пропасть в гранд каньон
+4
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Оз
Ответ Veronika G
Либо он про какого-то другого Кондратюка говорил, либо про какого-то другого Брауна… И при этом, почему бы не похвалить кого-то другого из парней? Например, достаточно было видеть КП Андрея Мозалева на КПК, такая классная программа!
Так вот, что интересно: каждый подкаст Журанков и Боброва хвалили Мозалева, говорили о несправедливых оценках, а Спортс эти хорошие отзывы о Мозалеве не печатал.
А здесь Спортс про Кондратюка сразу подсуетился, и что интересно на Чемпионате напечатаны фразы о Коляде, что именно Миша и Браун катальщики экстра класса, а здесь вдруг Кондратюк появился.
Заказ у Спортса пиарить группу Соколовской? Потому что критику Самарина Журанковым Спортс кстати тоже не печатал!
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Denkaaaa
он под чем то или как?ну прсото так говорить...ладно бы там кто то другой, но Кондратюк...
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Лучшее_враг_хорошего
Вызывайте этому Журанкову санитаров. Видите же, человеку плохо.
Хотя есть еще версия: может у него зрение минус 10?
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Eclair77
Да перепутал он его с кем-то, к гадалке не ходи.
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private dancer
Сегодня вроде не 1 апреля ))
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Kareglazaya
Марк - далеко не самый сильный спортсмен в сборной в плане скольжения, да и с техникой у него много проблем: выезды частенько бывают корявые. Поэтому не стоит сравнивать его с Ченом - Кондратюку до него очень-очень далеко.
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supepper
и как вишенка на торте у Журанкова и лицо неприятное. А во взгляде есть что-то мелочное, злопамятное, подленькое. Что внутри, то снаружи.
+1
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Veronika G
Либо он про какого-то другого Кондратюка говорил, либо про какого-то другого Брауна…
И при этом, почему бы не похвалить кого-то другого из парней? Например, достаточно было видеть КП Андрея Мозалева на КПК, такая классная программа!
+15
-2
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Лакс
повторюсь, но комментарии Ж-ва не стоят того, чтобы их комментировать.
В меньшей степени, но это же относится и комментариям Бобровой о каскадах, ультраси и вообще ЖОК.
+3
-1
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Askorbinka
Ответ Фрида Ремарк
Мозалева можно назвать, или Алиева, но Кондратюка? Wtf)?
Такие высказывания только подтверждают уровень понимания фигурного катания Журанковым. Точнее, полное отсутствие понимания.
+11
0
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AllaS
Так на ОИ Чен первый , а Кондратюк 15 ый. Куда и чем он дотянулся!
+9
-3
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Lilia Sadykova
Скажем откровенно, Коляда и Алиев по уровню катания опережают Марка, куда там уж до Чена и Брауна
+2
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Александр Шульгин
Про Кондратюка смешно
+6
-2
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Lilia Sadykova
Ответ Анна Петрова
Окститесь!
😂😂😂
+2
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AllaS
Журанков славно потрудился на Окко с Кондратюком. Не удивительно, что теперь хвалит. Но в этом сезоне Кондратюку очень далеко до Гуменника, Семененко, Мозалева, Ветлугина , Коляды, Алиева ....
А уж с катальщиком Брауном и во все сравнивать невозможно никого, в этом Боброва права.
+6
-1
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Lilia Sadykova
Шта??? Кондратюка сравнивать с катанием Чена?? Не ну Маркуша конечно хороший мальчик, но до Чена там далеко
+5
-3
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outvoice
Может быть, он имел в виду, что прыгает как Браун, а катит как Чен… Шутка, конечно😊
+8
-3
+5
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outvoice
Может быть, он имел в виду, что прыгает как Браун, а катит как Чен… Шутка, конечно😊
+1
-2
-1
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