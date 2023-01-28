Софья Муравьева: «Из четверных тренирую сальхов и тулуп. Не буду загадывать, но надеюсь, что в финале Гран‑при все увидите»

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о подготовке к финалу Гран-при России, который в марте пройдет в Санкт-Петербурге.

– Вы изменились по сравнению с прошлым сезоном: стали спокойнее и веселее. Что произошло?

– Наверное, на меня повлияло участие в шоу. Поняла, что надо быть поспокойнее. Однажды меня забыли позвать к выходу, и я успела тютелька в тютельку.

И потом у меня был небольшой комплекс по поводу моей улыбки. В итоге немного выровняла зубы, теперь мне нравится улыбаться, – отметила фигуристка.

«Какие планы на финал Гран‑при? Работать над ошибками, улучшаться в плане прыжков, в том числе четверных. Нужно больше накатывать, чтобы кататься чище и не волноваться, если я упаду.

Из четверных тренирую сальхов и тулуп. Надеюсь, что увидите их в ближайшее время. Как говорит Евгений Викторович Плющенко, один четверной двигает другой, поэтому я учу сразу несколько.

Не буду загадывать, но надеюсь, что в финале Гран‑при все увидите, – сказала Муравьева.