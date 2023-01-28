Софья Муравьева: «Из четверных тренирую сальхов и тулуп. Не буду загадывать, но надеюсь, что в финале Гран‑при все увидите»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Софья Муравьева ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева рассказала о подготовке к финалу Гран-при России, который в марте пройдет в Санкт-Петербурге.

– Вы изменились по сравнению с прошлым сезоном: стали спокойнее и веселее. Что произошло?

– Наверное, на меня повлияло участие в шоу. Поняла, что надо быть поспокойнее. Однажды меня забыли позвать к выходу, и я успела тютелька в тютельку.

И потом у меня был небольшой комплекс по поводу моей улыбки. В итоге немного выровняла зубы, теперь мне нравится улыбаться, – отметила фигуристка.

«Какие планы на финал Гран‑при? Работать над ошибками, улучшаться в плане прыжков, в том числе четверных. Нужно больше накатывать, чтобы кататься чище и не волноваться, если я упаду.

Из четверных тренирую сальхов и тулуп. Надеюсь, что увидите их в ближайшее время. Как говорит Евгений Викторович Плющенко, один четверной двигает другой, поэтому я учу сразу несколько.

Не буду загадывать, но надеюсь, что в финале Гран‑при все увидите, – сказала Муравьева.

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17 комментариев

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Ludmila
Пусть всё получится, Сонечка.
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ВИван
Сонечке пожелаю претворить в жизнь все ее планы, она умничка и восхитительная фигуристка.
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Анастасия Пыжова
Удачи, Мурочка!
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Nerrr
Удачи, Софи! Считаю, с выученными четверными на её стороне будет всё — скольжение, музыкальность, техника при ней
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Дружба11
Молодец Соня, что взяла такой настрой.правильно все.
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Ridl
Соня нравится в плане техники. Аксель не назовёшь эталонным, в большинве солучаев она клюёт на выезде, но высота и пролётность есть. А вот четверной сальхов действительно шикарен
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Katt Lady
Целеустремленная девочка. Удачи ей!
+7
0
+7
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Надежда Б.
Ответ Jessi
Хейтеры и не это выдумают . Что вы делаете в теме спортсменки, которую ненавидите ?
Вы интервью то полностью прочитали, "нехейтер"?
+5
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Jessi
Ответ Надежда Б.
Тактично "заложила" учительницу истории, совершившую должностной проступок...
Хейтеры и не это выдумают . Что вы делаете в теме спортсменки, которую ненавидите ?
+6
-5
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Надежда Б.
Ответ Jessi
Милый детёныш .. журналисты как могли провоцировали Сонечку, но она умничка , воспитанная, тактичная, скромная!
Тактично "заложила" учительницу истории, совершившую должностной проступок...
+3
-8
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alb@tros
Да ничего мы не увидим.
+10
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Jessi
Ответ Оскар Муравьев
Поздно квады тренить когда пубертат накрывает.. И так травмы
Других конечно пубертат не накроет. Только Соню
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tanya_1111
О, вот это уже интересно.
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Оскар Муравьев
Поздно квады тренить когда пубертат накрывает.. И так травмы
+4
-9
-5
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Jessi
Милый детёныш .. журналисты как могли провоцировали Сонечку, но она умничка , воспитанная, тактичная, скромная!
+23
-6
+17
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тучка60
о! Хотелось бы. Обостряй, Сонечка, борьбу.
+12
-2
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Hiro Nakamura
Сонечка, удачи тебе! Всё получится!
+22
-3
+19
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