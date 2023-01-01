«Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем». Трусова и Кондратюк поздравили болельщиков с Новым годом

Фигуристы Александра Трусова и записали для болельщиков совместное поздравление с Новым годом.

Видео опубликовано в телеграм-канале команды .

«Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем», – сказали Трусова и Кондратюк.