«Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем». Трусова и Кондратюк поздравили болельщиков с Новым годом

Теги сборная России мужское катание женское катание Светлана Соколовская Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк записали для болельщиков совместное поздравление с Новым годом.

Видео опубликовано в телеграм-канале команды Светланы Соколовской.

«Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем», – сказали Трусова и Кондратюк.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
As per
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
К тебе нагрянула трудовая инспекция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheWitcher
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vanessa2021
конкретно ЭТО поздравление на Фигурке не выложено. Про старый пост- так там набежали болельщики Щербаковой. Алину Загитову. заминусовали еще больше. Самые популярные фигуристки- Алина и Саша. Они делают трафик, просмотры, комменты. Хейтеры- это второй фандом любой популярной личности. Я вот на ветки Щербаковой почти не хожу, скучно писать про нее. На фигурке тоже никак не отмечаю ее, пофик на нее. «мертвую собаку не кусают»- и такое количество хейтеров, набегающих на ветки Саши и Алины, делающие им траффик, тоже говорит о популярности, востребованности. Было бы пофик- не писали бы там.
„Мертвая собака“ — это безтрофейница Трусова, которая никому не нужна, кроме ее пиар-отдела и трусофанов.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кошка Матраскина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Удивительно, как они подходят друг другу! Прям настоящая пара! Хорошие ребята, удачи им!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Николай Криницкий
Ха, ха, посмотрите на всех ресурсах, на чемпе Трусова,вообще последняя, миф рушится на глазах.Спортс проведи голосование за лучшую фигуристку, чтобы 20 ортодоксальных фанатов Шуры, ушли в туман.
а я вообще предлагаю встретится лично. Мне интересно как вы выглядите, по вашим хейтерским комментариям я составила примерный ваш портрет, интересно совпадет ли с реальностью)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheWitcher
Да лан 🧐 Лови ссылку 😉👉 Александра Трусова - в колонке на Матч ТВ. https://t.me/figurka24/7134 Любит наш народ Сашку с Марком 😊
конкретно ЭТО поздравление на Фигурке не выложено.

Про старый пост- так там набежали болельщики Щербаковой. Алину Загитову. заминусовали еще больше.

Самые популярные фигуристки- Алина и Саша. Они делают трафик, просмотры, комменты.

Хейтеры- это второй фандом любой популярной личности.

Я вот на ветки Щербаковой почти не хожу, скучно писать про нее. На фигурке тоже никак не отмечаю ее, пофик на нее.

«мертвую собаку не кусают»- и такое количество хейтеров, набегающих на ветки Саши и Алины, делающие им траффик, тоже говорит о популярности, востребованности. Было бы пофик- не писали бы там.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
grey9610212
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
спасибо, ребята... и Вам всего самого хорошего, главное не потерять друг друга...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Криницкий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheWitcher
Почти 1000 вот таких смайликов 🤮 к посту про этих „героев“ в тг-канале „Фигурка“ — это признание 😁
Ха, ха, посмотрите на всех ресурсах, на чемпе Трусова,вообще последняя, миф рушится на глазах.Спортс проведи голосование за лучшую фигуристку, чтобы 20 ортодоксальных фанатов Шуры, ушли в туман.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RS97
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
Не опохмелился) (-лась)?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Noname No
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vanessa2021
поздравляю вас соврамши- на канале Фигурка это поздравление от Саши с Марком вообще не выложено))) Как новый год начнёшь- так и проведешь. Вы начали с вранья)))
Да, данного поста там нет. А ещё в фигурке обитают фанаты Анечки, которые скопом ставят эти смайлы под постами Саши. Витчер оттуда не выходит даже)
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheWitcher
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vanessa2021
поздравляю вас соврамши- на канале Фигурка это поздравление от Саши с Марком вообще не выложено))) Как новый год начнёшь- так и проведешь. Вы начали с вранья)))
Да лан 🧐 Лови ссылку 😉👉 Александра Трусова - в колонке на Матч ТВ.

https://t.me/figurka24/7134

Любит наш народ Сашку с Марком 😊
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ vanessa2021
я хотела бы устроить очную встречу в реале форумчан Спортса в Москве. Мне интересно с точки зрения психологии, как может выглядеть человек, который пишет ТАКИЕ комменты на обычное новогоднее поздравление.
Я кстати серьезно- болельщики Трусовой и Щербаковой, давайте встретимся в реале в Москве?

Мне интересно, как выглядят люди с определенными никами, который отборный хейт пишут)))
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TheWitcher
Почти 1000 вот таких смайликов 🤮 к посту про этих „героев“ в тг-канале „Фигурка“ — это признание 😁
поздравляю вас соврамши- на канале Фигурка это поздравление от Саши с Марком вообще не выложено)))

Как новый год начнёшь- так и проведешь. Вы начали с вранья)))
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ фуфырка
К чему бы это? Забыли добавить "ждём вас на своих спектаклях".
«К чему бы» поздравление с новым Годом? ????Поздравления с Новым Годом к Новому Году))))

Вы никого не поздравляли с НГ? Только желчь изливали?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анастасия Прудникова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ребята, взаимно желаю вам того же! Пусть в этом году жизнь начнет налаживаться в сторону мирного урегулирования конфликтов и будет как можно больше положительных моментов. 🙏🎄❄️
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляю Сашу и Марка с Новым Годом!

В первую очередь желаю здоровья, чтобы без травм. Ну и конечно успеха во всем, удачи!
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
я хотела бы устроить очную встречу в реале форумчан Спортса в Москве.

Мне интересно с точки зрения психологии, как может выглядеть человек, который пишет ТАКИЕ комменты на обычное новогоднее поздравление.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheWitcher
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
Почти 1000 вот таких смайликов 🤮 к посту про этих „героев“ в тг-канале „Фигурка“ — это признание 😁
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
фуфырка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
К чему бы это? Забыли добавить "ждём вас на своих спектаклях".
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vanessa2021
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Osik92
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
омерзение вызывают люди, которые под обычным поздравлением с Новым Годом пишут подобные омерзительные комментарии)))

С Новым Годом вас персонально! Желаю, чтобы в новом году у вас все получалось, было хорошее настроение и позитивный настрой!
+32
-13
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что то трудовой очень много в пространстве стало... От бесконечного пиара вызывает только омерзительные чувства
+22
-18
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DD102DD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
- удачи и успеха во всем

Это явный перебор.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий