«Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем». Трусова и Кондратюк поздравили болельщиков с Новым годом
Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк записали для болельщиков совместное поздравление с Новым годом.
Видео опубликовано в телеграм-канале команды Светланы Соколовской.
«Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Желаем счастья, здоровья, любви, удачи и успеха во всем», – сказали Трусова и Кондратюк.
Про старый пост- так там набежали болельщики Щербаковой. Алину Загитову. заминусовали еще больше.
Самые популярные фигуристки- Алина и Саша. Они делают трафик, просмотры, комменты.
Хейтеры- это второй фандом любой популярной личности.
Я вот на ветки Щербаковой почти не хожу, скучно писать про нее. На фигурке тоже никак не отмечаю ее, пофик на нее.
«мертвую собаку не кусают»- и такое количество хейтеров, набегающих на ветки Саши и Алины, делающие им траффик, тоже говорит о популярности, востребованности. Было бы пофик- не писали бы там.
https://t.me/figurka24/7134
Любит наш народ Сашку с Марком 😊
Мне интересно, как выглядят люди с определенными никами, который отборный хейт пишут)))
Как новый год начнёшь- так и проведешь. Вы начали с вранья)))
Вы никого не поздравляли с НГ? Только желчь изливали?
В первую очередь желаю здоровья, чтобы без травм. Ну и конечно успеха во всем, удачи!
Мне интересно с точки зрения психологии, как может выглядеть человек, который пишет ТАКИЕ комменты на обычное новогоднее поздравление.
С Новым Годом вас персонально! Желаю, чтобы в новом году у вас все получалось, было хорошее настроение и позитивный настрой!
Это явный перебор.