Бестемьянова о победе Чена в номинации «Самый ценный фигурист»: «Для меня все честно. Щербакова неожиданно для всех выиграла Олимпиаду, Нэтан шел к этому много лет»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что американец заслуженно выиграл премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист».

На премию также претендовали россиянка и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. Церемония награждения прошла в воскресенье в Цюрихе.

«Для меня все честно. Аня – молодая девочка, она неожиданно для всех выиграла Олимпийские игры. Нэтан шел к этому много лет.

Все помнят, как он сорвался в Пхенчхане, весь мир наблюдал, как он «улетел» после короткой программы неизвестно куда, но выиграл произвольную. Люди после этого ломаются, а он смог выстоять и выиграть, это настоящий героизм, конечно, он достоин выигрыша.

Мне кажется, у нас в стране Аню очень любят. Она ведет самые престижные программы на ТВ, она действительно любима. И сам факт того, что она была номинирована на эту премию, уже победа», – сказала Бестемьянова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?