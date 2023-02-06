Бестемьянова о победе Чена в номинации «Самый ценный фигурист»: «Для меня все честно. Щербакова неожиданно для всех выиграла Олимпиаду, Нэтан шел к этому много лет»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что американец Нэтан Чен заслуженно выиграл премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист».
На премию также претендовали россиянка Анна Щербакова и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. Церемония награждения прошла в воскресенье в Цюрихе.
«Для меня все честно. Аня – молодая девочка, она неожиданно для всех выиграла Олимпийские игры. Нэтан шел к этому много лет.
Все помнят, как он сорвался в Пхенчхане, весь мир наблюдал, как он «улетел» после короткой программы неизвестно куда, но выиграл произвольную. Люди после этого ломаются, а он смог выстоять и выиграть, это настоящий героизм, конечно, он достоин выигрыша.
Мне кажется, у нас в стране Аню очень любят. Она ведет самые престижные программы на ТВ, она действительно любима. И сам факт того, что она была номинирована на эту премию, уже победа», – сказала Бестемьянова.
Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?
Опять что ли ставка не сработала?))