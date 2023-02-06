Бестемьянова о победе Чена в номинации «Самый ценный фигурист»: «Для меня все честно. Щербакова неожиданно для всех выиграла Олимпиаду, Нэтан шел к этому много лет»

Теги сборная России сборная США мужское катание Наталья Бестемьянова Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что американец Нэтан Чен заслуженно выиграл премию Международного союза конькобежцев (ISU) в номинации «Самый ценный фигурист».

На премию также претендовали россиянка Анна Щербакова и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон. Церемония награждения прошла в воскресенье в Цюрихе.

«Для меня все честно. Аня – молодая девочка, она неожиданно для всех выиграла Олимпийские игры. Нэтан шел к этому много лет.

Все помнят, как он сорвался в Пхенчхане, весь мир наблюдал, как он «улетел» после короткой программы неизвестно куда, но выиграл произвольную. Люди после этого ломаются, а он смог выстоять и выиграть, это настоящий героизм, конечно, он достоин выигрыша.

Мне кажется, у нас в стране Аню очень любят. Она ведет самые престижные программы на ТВ, она действительно любима. И сам факт того, что она была номинирована на эту премию, уже победа», – сказала Бестемьянова.

Трансляцию фигурного «Оскара» задавили дизлайками, когда Щербакова осталась без приза. Как прошла церемония?

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8 комментариев

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Olga.t
По словам Бести уже вторая наша ОЧ выиграла золото ОИ "неожиданно", случайно.
Опять что ли ставка не сработала?))
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Olga.t
Да не стОит эта премия такого обсуждения! Не Оскар же вручали)) Как-то всё организовано было не на высоком уровне, буднично..
+2
0
+2
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AAPolyansky
Щербакова вообще-то поехала на олимпиаду действующей чемпионкой мира
+1
-1
0
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antrrap
Ответ Марат Кагин
ну справедливости ради все считали что победит валиева
Ну «неожиданной» победу Ани назвать нельзя
+1
-5
-4
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Darejan
Reasonable opinion. Balanced. Honest.
0
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Марат Кагин
Ответ antrrap
Победитель всевозможных турниров «неожиданно» выиграл олимпиаду 😆
ну справедливости ради все считали что победит валиева
+5
0
+5
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antrrap
Победитель всевозможных турниров «неожиданно» выиграл олимпиаду 😆
+4
-3
+1
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oleg
А Щербакова не шла к этому много лет?
+4
-2
+2
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