Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Чемпион России Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, сообщила тренер .

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — сказала Мишина.

Ранее сообщалось, что с турнира снялись и .

Соревнования пройдут 28-29 января.