Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Чемпион России Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, сообщила тренер Татьяна Мишина

«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — сказала Мишина. 

Ранее сообщалось, что с турнира снялись Петр Гуменник и Михаил Коляда

Соревнования пройдут 28-29 января. 

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49 комментариев

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Додик Аксель
Число участников чемпионата Санкт- Петербурга сокращается, а лазарет увеличивается, к сожалению. Жене здоровья, успешного лечения и реабилитации. А нам остаётся ждать, кто следующий...
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Anneta28
Ответ 22somebody22
Поясняю,если не поняли ничего: чемпионат Санкт-Петербурга-соревнования,а не шоу,как КПК,хоть и не проходят под эгидой ISU. И 9 лямов,по-вашему,это много?Просто вспомните,сколько участников было в команде,а они их ещё и разделят со своими тренерскими штабами.Так что,это пшик.
Соревнования - это ЧЕ, чемпионат СПб - местная водокачка.
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Инна Плотникова
Да что ж такое. Всем здоровья! Очень жаль
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Lukeria
Ответ 22somebody22
Поясняю,если не поняли ничего: чемпионат Санкт-Петербурга-соревнования,а не шоу,как КПК,хоть и не проходят под эгидой ISU. И 9 лямов,по-вашему,это много?Просто вспомните,сколько участников было в команде,а они их ещё и разделят со своими тренерскими штабами.Так что,это пшик.
ну раза в три больше .чем на ЧСПб, приблизительно при той же численности. Арифметика простая. и тренеры тоже в игре)
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Natalia Solomakha
Ответ Morveena Bum
там что, совсем нет призовых?...
2,2 мульона обещали намедни.
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Natalia Solomakha
Скоро будет проще всё объединить в заголовок "Никто не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга" :)
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UserFreud
Интересные люди организаторы. 25 числа только анонсировали участие Семененко, а 27 оказывается, что он температурит и лечится. Такое ощущение, что организаторы втихаря решили подмухлевать со списком участников и вписать туда побольше громких имён.
Ну, а Жене здоровья и благополучного восстановления к ФГП :)
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Irina29
Ответ 22somebody22
Правильно,пусть отдыхает и восстанавливается...Выступать либо на КПК надо,либо на этом чемпионате,и зря,что не сделали выбор в пользу последнего.Это хоть соревнования настоящие,а там цирк за копейки.
Да на КПК проще, даже если завалил, как в случае Жени, всё равно деньги то получишь, а здесь постараться нужно.
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Irina29
Ответ Леличек
Так и есть. Наш директор на основании какой-то там очередной рекомендации нашего губера велел всем ходить в масках. Супер - мы в масках, клиенты без)) Типа безопасность)
Понятно, пипец конечно, сочувствую.
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Elenavasilevna
Там из участников кто то еще остался, что то прямо один за другим снимаются.
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Morveena Bum
там что, совсем нет призовых?...
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Linda
Ответ Sincere
Зачем вообще нужен этот городской чемпионат? Месяц назад был ЧР, до него - прыжковый турнир. неделю назад КПК, где многие были на спаде формы. Всего месяц с небольшим до фгп, пусть бы готовились...
Не могу утверждать, нужен этот чемпионат или нет, но месяц (да еще с небольшим) перерыва - достаточно большой срок для набора формы.
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LoRa
Жене - здоровья! Оставшимся участникам - удачи!!)
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Linda
Ответ Kareglazaya
Я не желаю ему проигрыша, но от мысли, что он в случае победы побреется налысо становится страшно 😆😆😆
Страшно, конечно, но волосы - не зубы, отрастут.
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sashafan2
Обидно, все снимаются. Не хорошо использовать имена для приманки.
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Sincere
Ответ Lilia Sadykova
Для того, что это тоже подготовка. Это во -первых, во- вторых наши спортсмены и так сидят без международных соревнований, так что каждый старт в радость
Да нету столько международных соревнований, сколько нашим уже внутри страны понавтыкали😅
Они едва успевают прыгать с шоу на турниры и с турниров на шоу. Их перегружают уже
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22somebody22
Ответ Lukeria
ничего себе копейки-9 млн призовой фонд. Это на ЧСПб всего два .вот та точно не стоит наррягаться
Поясняю,если не поняли ничего: чемпионат Санкт-Петербурга-соревнования,а не шоу,как КПК,хоть и не проходят под эгидой ISU.
И 9 лямов,по-вашему,это много?Просто вспомните,сколько участников было в команде,а они их ещё и разделят со своими тренерскими штабами.Так что,это пшик.
+1
-1
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Marya Y
Ответ lammi
2 млн это у СПБ, КПК предлагал 20 и спортсменов не сказать что избыток.
Неплохо. Особенно для тех, кто не попал на пьедестал этапов.
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lammi
Ответ Marya Y
2 млн?
2 млн это у СПБ, КПК предлагал 20 и спортсменов не сказать что избыток.
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Лариса Стародубцева
Ответ Оскар Муравьев
Да вы там смеетесь что ли все снимаются)))
Кассу сделали
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Lilia Sadykova
Ответ Sincere
Зачем вообще нужен этот городской чемпионат? Месяц назад был ЧР, до него - прыжковый турнир. неделю назад КПК, где многие были на спаде формы. Всего месяц с небольшим до фгп, пусть бы готовились...
Для того, что это тоже подготовка. Это во -первых, во- вторых наши спортсмены и так сидят без международных соревнований, так что каждый старт в радость
+3
0
+3
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Marya Y
Ответ lammi
Вы призовой фонд кпк видели, легко быть альтруистом за счет других.
2 млн?
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Jessi
Сейчас переболеют , зато на ФГП будут здоровые.
+1
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Nowhere_Girl
Здоровья, конечно, всем, но вот почему все заболевают в последний момент? Всякое бывает, конечно.. Эх. Так ждали этих соревнований
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Андрей Лоел
Кому интересен провинциальный этап?
0
-6
-6
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