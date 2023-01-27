Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья
Чемпион России Евгений Семененко не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию, сообщила тренер Татьяна Мишина.
«Женя не сможет принять участие на чемпионате Санкт-Петербурга по состоянию здоровья. У него высокая температура, поэтому он сейчас лечится», — сказала Мишина.
Ранее сообщалось, что с турнира снялись Петр Гуменник и Михаил Коляда.
Соревнования пройдут 28-29 января.
Ну, а Жене здоровья и благополучного восстановления к ФГП :)
Они едва успевают прыгать с шоу на турниры и с турниров на шоу. Их перегружают уже
И 9 лямов,по-вашему,это много?Просто вспомните,сколько участников было в команде,а они их ещё и разделят со своими тренерскими штабами.Так что,это пшик.