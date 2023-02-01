«Ровно год назад мы прилетели в Пекин». Щербакова показала одну из тренировок на Олимпийских играх
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала одну из тренировок на Играх-2022 в Пекине.
«Ровно год назад мы прилетели на Олимпийские игры в Пекин», – написала фигуристка, опубликовав видео прогона произвольной программы.
Зимние Игры проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.
По поводу кпк. Флип свой Аня прыгала гораздо хуже, чем Камила свой тулуп, риттовый Камила давно прыгает, и тоже явно лучше, хоть и не вставляла их в программы, а ещё сальхов и триксель, как никто другой, о чём ваша может только мечтать. Грибанули сильно Анечку на том кпк и вытащили за уши вперёд, сделали подарочек на др.
хейтерки это такие как вы, которые восторгаются одними и необоснованно пинают вторых.