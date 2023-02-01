«Ровно год назад мы прилетели в Пекин». Щербакова показала одну из тренировок на Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала одну из тренировок на Играх-2022 в Пекине.

«Ровно год назад мы прилетели на Олимпийские игры в Пекин», – написала фигуристка, опубликовав видео прогона произвольной программы.

Зимние Игры проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.