«Ровно год назад мы прилетели в Пекин». Щербакова показала одну из тренировок на Олимпийских играх

Теги сборная России Олимпийская сборная России видео Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала одну из тренировок на Играх-2022 в Пекине.

«Ровно год назад мы прилетели на Олимпийские игры в Пекин», – написала фигуристка, опубликовав видео прогона произвольной программы.

Зимние Игры проходили с 4 по 20 февраля 2022 года.

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87 комментариев

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Alealeale
Ответ Noname No
Не показала бы и вы это прекрасно понимаете
С чего бы не показала, если вот за несколько дней до выступления делала это без единой ошибки на целиковом прогоне? На старте сделала бы ещё лучше, и вот это мы действительно прекрасно понимаем.
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Ортодокс7
Ответ Маргарита Михайловна
Анечка оказывается неплохо поёт https://www.youtube.com/watch?v=n1n8Q8XzX4A
Не как поёт, а что поёт
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Мурманчанин37
Ответ Зиля Бадриева
Вы откуда, мадам? Когда это Аня имела более сложный контент? Правильно, один квад с переменным успехом, а у Камилы три квада и триксель. И в КП триксель был весь сезон.
Кое-кто не осилил, что речь идет о Кубке Первого канала прошлого года?
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Noname No
Ответ наталья Головченко
Когда квады и программа едины. Когда абсолютно заслуженная победа на ОИ. Конечно Ками еще более совершенна, но думаю, у нее все впереди. А по-поводу, Саши, то ей, конечно очень повезло, что удалось взять серебро, так как до Ани и Камилы, нужно было лететь и лететь на своей ракете.
И без Саши не обошлось как обычно. Саша выиграла серебро, а Камила заняла 4 места. Такова реальность
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tanymukhina
Ответ Бедоносец
Эт точно. Докатилась до того, что уже петь начала со всякими зивертами.
Лучше с "зивертами",чем дуэтом с коллегой фигуристкой
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Noname No
Ответ EmperorNazer
Да, помню, когда увидел этот прогон, не поверил своим глазам. Конечно, я уже знал, что Аня приехала в Пекин в отличной форме, но три квада в произвольной все равно казались чем-то немыслимым, учитывая, что даже в 15 лет ей не удавалось сделать это без ошибок. Кто знает, может, если бы не казус с коньками, Аня бы и показала такой же прокат в личке, но в итоге ее решение откатать тот контент, в котором она была полностью уверена, оказалось абсолютно верным.
Не показала бы и вы это прекрасно понимаете
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Raduga
Ответ Vasily Ivanov
У нас в основе сборной 6 человек +3 запасных. Дальше нужно пояснять?
Аня в основной сборной. И к сведению, все Небельхорны проходят до ЧМ. И даже до.ЧЕ. Аня поехала бы на ЧМ. Она в основе сборной (отобралась на ЧР), у нее золото ОИ и она (на тот момент) действующая ЧМ. Вы серьезно думаете, что ей нужны водокачки, чтобы поехать на ЧМ?).
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Nataly1991
Ответ Vasily Ivanov
А по существу ?
А по существу, Ане не надо было ездить на бешки, чтобы ехать на ЧМ))) Это знает любой болельщик ФК. Поэтому вопрос: зачем вы здесь7 Просто набрасывать на Олимпийскую чемпионку?
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Lyudmila
Ответ Марина Синельникова
И не верится что прошёл уже год.
А мне кажется что прошло уже намного больше года! Столько событий произошло.
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Noche
Ответ buturlinomo
есть такая функция комментарии по времени..... там будет видно кто притащил и когда хейтерки это такие как вы, которые восторгаются одними и необоснованно пинают вторых.
Так ответ будет? Или засчитываю слив?
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Milorada K
Ответ Бедоносец
Эт точно. Докатилась до того, что уже петь начала со всякими зивертами.
До укулелистки с ногтями-ножами всем далеко.
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Vasily Ivanov
Ответ Raduga
В смысле как?) Она в сборной была. Так же, как на ЧЕ и на ОИ.
У нас в основе сборной 6 человек +3 запасных. Дальше нужно пояснять?
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Наталья Грабовская
Форма, как говорят, "звенящая" - не только прыжки, но и все другие элементы на чемпионском уровне - прыжок в волчок какой высоченный, а затем вращение - как красиво смотрится...да и всё остальное. Причём ещё нужно было выдержать все эти ковидные ограничения, карантин, запреты и бесконечные проверки в условиях "нулевой терпимости", не говоря уже о страхе подхватить-таки инфекцию и уехать так и не выйдя на соревновательный лёд.
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Зиля Бадриева
Ответ Alealeale
Нет, Аня была лучше и имела более сложный контент, поэтому она и выиграла. А королева Грибов после ОИ у нас как раз таки Камила, так что кого точно нагрибовали, так это её. Отрыв Щербаковой от Валиевой должен был быть ещё больше. У Ани четверной флип, риттовый каскад, все три каскада без двойных прыжков. Камила о таком наборе и мечтать не может.
Вы откуда, мадам? Когда это Аня имела более сложный контент? Правильно, один квад с переменным успехом, а у Камилы три квада и триксель. И в КП триксель был весь сезон.
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Vasily Ivanov
Ответ Nataly1991
какой вы смешной) с такими знаниями что здесь делаете?
А по существу ?
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Lebedstory
Крутейший прогон . Очень уверенный. Так порадовал в то нервное время.
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Vasily Ivanov
Ответ наталья Головченко
С тем контентом, какой катала Заги, все могут кататься очень долго, только зачем??? Быть на 4-7 местах. Нужно заканчивать на вершине успеха.
Ага. После Загитовой никто не может даже толком исполнить лутц-риттовый каскад .
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/72/
Ответ Alealeale
Нет, Аня была лучше и имела более сложный контент, поэтому она и выиграла. А королева Грибов после ОИ у нас как раз таки Камила, так что кого точно нагрибовали, так это её. Отрыв Щербаковой от Валиевой должен был быть ещё больше. У Ани четверной флип, риттовый каскад, все три каскада без двойных прыжков. Камила о таком наборе и мечтать не может.
Харэ пургу гнать, не была она никогда лучше, весь сезон проигрывала десятки баллов, а на ои впервые выдала чистые прокаты и волею обстоятельств подобрала чужую медальку. Такая себе "победка", особенно если вспомнить, что Камила ей привезла в команднике почти 14 баллов, и это с уроненным квадом. Так что у Ани победа скорее номинальная, чисто на бумаге, из-за безумной травли настоящего лидера Сборной.
По поводу кпк. Флип свой Аня прыгала гораздо хуже, чем Камила свой тулуп, риттовый Камила давно прыгает, и тоже явно лучше, хоть и не вставляла их в программы, а ещё сальхов и триксель, как никто другой, о чём ваша может только мечтать. Грибанули сильно Анечку на том кпк и вытащили за уши вперёд, сделали подарочек на др.
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buturlinomo
Ответ Noche
Набросил и в кусты, такова участь всех хейтерков.
есть такая функция комментарии по времени..... там будет видно кто притащил и когда
хейтерки это такие как вы, которые восторгаются одними и необоснованно пинают вторых.
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Зиля Бадриева
Ответ Alealeale
Пересмотрите это видео ещё раз. Щербакова была сильнее Валиевой на олимпиаде. На предыдущих стартах того сезона Камила была впереди, да, потому что Аня катала не максимум.
У Камилы олимпийские баллы в команднике 268 против щербаковских 255. А сравнивать личку - это совсем аморально.
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Оксана Иванова
Ответ Wiley Fox
Я за трусову не болел никогда, как и за медведеву Там нет интеллекта А вот за Щербакову обидно С карьерой фигуристки закончилась и как честный человек Правда, может быть, это были мои фантазии, и она всегда с семьёй шла к баблу
Остальные спортсмены меценаты что ли?
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Nataly1991
Ответ Вася Васильков
Аня лучшая !!!
Несомненно
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Вася Васильков
Аня лучшая !!!
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наталья Головченко
Ответ Vasily Ivanov
С февраля прошлого года мы эту " чемпионку " не видели ни на одном турнире . Зато она не вылазит из разных шоу, интервью, передач ..... Даже Загитова , после своей .безупречной победы на ОИ-18 ,еще 1,5 года , с переменным успехом выступала ... А тут . прихватившая чужую медаль пытается раскрутить себя вровень с Заги , элементарно боясь выйти и занять реальное место в конце "десятки "...
С тем контентом, какой катала Заги, все могут кататься очень долго, только зачем??? Быть на 4-7 местах. Нужно заканчивать на вершине успеха.
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Nataly1991
Ответ Vasily Ivanov
Загитова .до ЧМ выступила на куче водокачек ...от Небельхорна и ЭГП до ЧР и ЧЕ ....а как Щербакова собиралась выступать на ЧМ ,не выступая на этих водокачках?
какой вы смешной) с такими знаниями что здесь делаете?
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