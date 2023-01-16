Вайцеховская о дуэте Хавронина – Нарижный: «Ситуация, когда два более слабых партнера разбивают свои сильные пары ради того, чтобы кататься вместе, кажется нонсенсом. Но любовь зла»

Теги сборная России танцы на льду Елена Вайцеховская Аннабель Морозов Девид Нарижный Ирина Хавронина Дарио Чиризано Фигурное катание

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о создании танцевального дуэта Ирина ХавронинаДевид Нарижный.

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой. Хавронина с 2018 года выступала в паре с Дарио Чиризано, но в январе этого года их дуэт распался. 

«Не претендую на правоту, но мне кажется неким нонсенсом ситуация, когда два более слабых (в своих дуэтах) партнера разбивают свои сильные, в общем-то, пары ради того, чтобы кататься вместе. Но любовь зла...

То, что ситуация будет развиваться именно таким образом, было вполне предсказуемо.

Жаль только, что Дарио Чиризано недостаточно подходящий (чисто антропометрически) партнер для Аннабель Морозов – интересная могла бы получиться рокировочка», – написала Вайцеховская. 

33 комментария

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HoratioH
Ответ missis-Zima
Правильно? Зачем Морозовы разбили пару Нарижного,если он такой слабый,слабее типа Анабель?)
Не знаю, я на них не смотрел. Я вообще фигурку не смотрю. Только бейсбол
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bona ulo
Ответ Irina Kistler
Там папа Морозов постановками силен и умеет прятать слабые стороны пары. Пара это и тренер и хореограф все в одной связке
Ну ясно, что в данном случае папа и дочка в одной связке. Но тут-то речь именно о партнерах - "два более слабых (в своих дуэтах) партнера".
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missis-Zima
Ответ Настя Розова
Чего-то вспоминается та история, когда развалились пары Смирнова/Сурайкин и Роднина/Уланов.
Авербух по великой любви ушел к Лобачевой от Анисиной).
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missis-Zima
Ответ Irina Kistler
Он и был 1 раз с Ириной
Да.был.
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Irina Kistler
Ответ bona ulo
Как-то я удивлен, что Нарижный оказывается слабее Морозовой.
Там папа Морозов постановками силен и умеет прятать слабые стороны пары. Пара это и тренер и хореограф все в одной связке
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Настя Розова
Чего-то вспоминается та история, когда развалились пары Смирнова/Сурайкин и Роднина/Уланов.
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Alyona18
Ответ KARINA G. (FSK)
Если бы он был слабым партнером, Морозов никогда бы его не утащил для своей дочери. Просто партнеру партнерша помогать должна, в том числе и на поддержках и не скатаны они были. Но Нарижный прекрасный партнер кмк.
Нарижный средненький партнёр. Морозов его утащил просто потому, что всё лучше, чем Багин. А на деле, Морозов бы как раз не отказался бы от такого партнёра как Дарио, вот тут реально есть талант, но по росту они с Аннабель не подходят друг другу
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orlitza
Ответ missis-Zima
Нет,смотрелись они не очень,если уж справедливо...) Пример подтверждения слов Вайц--Авербух ,ущедший к Лобачевой.Уланов от Родниной к Смирновой,так кажется?Реально профукал карьеру Уланов,был бы ОЧ.Он ведь и так ОЧ,подзабылось уже)))
Он и был.
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missis-Zima
Ответ Rums67
Так же и первый партнёр Родниной разбил свою пару, уйдя от Родниной. Стал кататься с другой.
В данном случае на роль Родниной кандидатов не заметно. Она и с первым и со вторым побеждала.
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orlitza
Ответ Rums67
Так же и первый партнёр Родниной разбил свою пару, уйдя от Родниной. Стал кататься с другой.
И всё потерял. Но эти фигуристы не того уровня, чтобы их сравнивать с Улановым.
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Irina Kistler
Ответ missis-Zima
Нет,смотрелись они не очень,если уж справедливо...) Пример подтверждения слов Вайц--Авербух ,ущедший к Лобачевой.Уланов от Родниной к Смирновой,так кажется?Реально профукал карьеру Уланов,был бы ОЧ.Он ведь и так ОЧ,подзабылось уже)))
Он и был 1 раз с Ириной
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Rums67
Так же и первый партнёр Родниной разбил свою пару, уйдя от Родниной. Стал кататься с другой.
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Туц
Собственно не убавить не прибавить. Все так и есть!
+1
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missis-Zima
Ответ ретроградный меркурий
Не, ну тут по фактам разложила. Не поспоришь. Ничего хорошего новую пару не ждёт. Дай бог, чтобы Чиризано нашёл себе достойную партнершу
поcпоришь) сильные были не партнерши,а как раз Нарижный.Иначе бы папа Морозоф в него не вцепился,разбив пару.
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missis-Zima
Ответ Anastasia1990_
Правда, жаль. На первых порах Жиганшин и Ильиных неплохо так перекатывали Никиту с Викой и смотрелись отлично вместе.
Нет,смотрелись они не очень,если уж справедливо...)
Пример подтверждения слов Вайц--Авербух ,ущедший к Лобачевой.Уланов от Родниной к Смирновой,так кажется?Реально профукал карьеру Уланов,был бы ОЧ.Он ведь и так ОЧ,подзабылось уже)))
+1
0
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ретроградный меркурий
Не, ну тут по фактам разложила. Не поспоришь. Ничего хорошего новую пару не ждёт. Дай бог, чтобы Чиризано нашёл себе достойную партнершу
+8
-1
+7
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missis-Zima
Ответ Оз
Ну когда они были вместе парой Нарижный выглядел слабо: поддержки еле-еле, выглядел как-то неопрятно.
и выглядел даже не так,ну дела)
0
0
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Anastasia1990_
Правда, жаль. На первых порах Жиганшин и Ильиных неплохо так перекатывали Никиту с Викой и смотрелись отлично вместе.
+3
-1
+2
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missis-Zima
Ответ HoratioH
Все правильно Войцеховская сказала. Но не удивлюсь, если её опять по привычке заклюют, потому что на спортсе она не в фаворе
Правильно? Зачем Морозовы разбили пару Нарижного,если он такой слабый,слабее типа Анабель?)
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-2
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Stigmata
При всех этических косяках Нарижного назвать его более слабым партнёром в сравнении с дочуркой или шагающей Шанаевой это конечно сильная оценка)
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-3
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missis-Zima
Ответ bona ulo
Как-то я удивлен, что Нарижный оказывается слабее Морозовой.
Тоже не поняла,что это Вайц так запела диферамбы Морозовым.Зачем они отбивали Дэвида,если он оказывается слабый) Про Хавронину согласна.
+5
-1
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Евгения Гринева
А Морозов прям такая сильная партнерша?
+1
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KARINA G. (FSK)
Ответ Оз
Ну когда они были вместе парой Нарижный выглядел слабо: поддержки еле-еле, выглядел как-то неопрятно.
Если бы он был слабым партнером, Морозов никогда бы его не утащил для своей дочери. Просто партнеру партнерша помогать должна, в том числе и на поддержках и не скатаны они были. Но Нарижный прекрасный партнер кмк.
+6
-2
+4
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Додик Аксель
Спорное утверждение, хоть Вайц и не претендует на правоту. Ну, и на том спасибо. Для Аннабель папа подбирает партнёра не по антропометрии. Был Девид, можно попробовать и Дарио...
+1
0
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Mary Ion
Да что тут говорить. Ира просто дура.
Дарио хочется пожелать удачи. Он ее достоин
+11
0
+11
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