Вайцеховская о дуэте Хавронина – Нарижный: «Ситуация, когда два более слабых партнера разбивают свои сильные пары ради того, чтобы кататься вместе, кажется нонсенсом. Но любовь зла»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о создании танцевального дуэта – .

Нарижный ранее выступал с Аннабель Морозов и Елизаветой Шанаевой. Хавронина с 2018 года выступала в паре с , но в январе этого года их дуэт распался.

«Не претендую на правоту, но мне кажется неким нонсенсом ситуация, когда два более слабых (в своих дуэтах) партнера разбивают свои сильные, в общем-то, пары ради того, чтобы кататься вместе. Но любовь зла...

То, что ситуация будет развиваться именно таким образом, было вполне предсказуемо.

Жаль только, что Дарио Чиризано недостаточно подходящий (чисто антропометрически) партнер для – интересная могла бы получиться рокировочка», – написала Вайцеховская.