Загитова выложила видео с урока по вокалу. Оно без звука

Теги видео Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео с урока по вокалу.

В этом видео нет звука.

Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве – она споет песню в дуэте с Zivert. Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене».

«Немногие моменты, с 2-х часового урока по вокалу 🥵🎤», – написала Загитова (пунктуация сохранена).

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78 комментариев

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Lana-shu
Ответ Olgacher
Ну вот и второй.фандом подтянулся . Скоро футболисты/ хоккеисты набегут. Все как обычно
Еще есть третий фандом.
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Люблю Женьку
Ответ Глокая Куздра
Сколько у вас кузин в разных сферах жизни. Аж завидно.
Ещё кузен в Швейцарии 😀😝
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chespo
Удачи Алине и успешного выступления на шоу!
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yak444
Ответ Gemma157
Короче, выйдет под фанеру, с наложенным на голос автотюном. Это называется развод зрителей. Лучше бы сессию сдавала и в шоубиз не лезла..
Под фанеру поют все профессиональные певцы, почему Алине нельзя? Всем понятно, что это делается для привлечения внимания к шоу, но Алина, в очередной раз доказывает, какая она бесстрашная, зная какой на неё прольётся поток от "доброжелателей" и явно не собирается следовать вашим советам.
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Tresk2
Ответ Gemma157
Моя кузина, которая является певицей-обладательницей лирико-драматического меццо-сопрано, говорит, что если от природы слуха и голоса нет, то даже 10 лет можно с репетитором заниматься и все равно ничего не выйдет Так что долой со сцены дилетантов, пожалейте наши уши и чувство прекрасного и подайте нам настоящих певиц. Ильназовна пусть в караоке поет
С Соловьевым
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Anneta28
Ответ Rums67
Со звуком видио у Анны. Вам туда
Вы ошиблись адресом, это к Аннушкиным фанам.
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Глокая Куздра
Ответ Gemma157
Моя кузина, которая является певицей-обладательницей лирико-драматического меццо-сопрано, говорит, что если от природы слуха и голоса нет, то даже 10 лет можно с репетитором заниматься и все равно ничего не выйдет Так что долой со сцены дилетантов, пожалейте наши уши и чувство прекрасного и подайте нам настоящих певиц. Ильназовна пусть в караоке поет
Сколько у вас кузин в разных сферах жизни. Аж завидно.
+5
0
+5
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Gemma157
Моя кузина, которая является певицей-обладательницей лирико-драматического меццо-сопрано, говорит, что если от природы слуха и голоса нет, то даже 10 лет можно с репетитором заниматься и все равно ничего не выйдет
Так что долой со сцены дилетантов, пожалейте наши уши и чувство прекрасного и подайте нам настоящих певиц.
Ильназовна пусть в караоке поет
0
-6
-6
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Olgacher
Ну вот и второй.фандом подтянулся . Скоро футболисты/ хоккеисты набегут. Все как обычно
+6
-1
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ok-k
Ответ Lana-shu
Еще и коменты девушка без имени отключила. Сама написала, сама и отвечает себе же. От большой интеллигентности.
Я, кстати, не понимаю этой фишки - отключение комментариев. Если мне интересна дискуссия - читаю всё подряд. Ответы мне и не мне, и самостоятельные комментарии А конвертики с ответами мне обычно чохом отмечаю прочитанными раз в неделю или реже. Неужели так страшно чужое мнение, не совпадающее с личным 🤔
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Tresk2
Если запела, то пора замуж.
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margo_rita
Ответ Rums67
Алина ведущая шоу ЛП. По её профилю работа.
по ее профилю это кататься. А говорить или петь это уже побочка популярности. Я вот как-то Алексея Тихонова в каком то сериале видела в виде актера, так себе зрелище. Даже на фоне не самых лучших актерев сериала, выглядел не очень.
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Е...С
Ответ Lana-shu
О! Переобувашка пожаловала.
А в чем переобувание? Я была болельщица Алины, но в фанаты никогда не записывалась.
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Люблю Женьку
#давайРодная, жги! Ждём с нетерпением новую программу и дебют дуэта! Как всегда, всё будет на высшем уровне 👍✌️❤️🅰️❤️
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Tresk2
Ответ Gemma157
Короче, выйдет под фанеру, с наложенным на голос автотюном. Это называется развод зрителей. Лучше бы сессию сдавала и в шоубиз не лезла..
Да она в тик-токе как рыба поёт..
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Люблю Женьку
Ответ margo_rita
Да почему не станет? Ведущей же стала. С ее армией верных поклонников, Алина кем угодно может стать, фанатам ее все понравится и все вызовет полный восторг. Певицей, актриссой запросто, там деньги и популярность помогают раскрутиться намного быстрее, чем самый выдающийся талант.
Классно, из за армии поклонников Алину взяли на Первый! Сейчас из за нас петь пригласили. Вот мы сила! 👍
Так вроде у других весь Китай в фанатах? И весь мир "любит" космос и пекинскую оличемпионку? Не помогают что ли? 😂😝😆
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pravda87
Ответ Rums67
Со звуком видио у Анны. Вам туда
Может и Аня споет? Свое фирменное.
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Tresk2
Ответ Anton Miklin
Идеальный вариант! Алина без звука! И смотреть приятно, и ухо не режет.
Это 5))
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Rums67
Ответ KMR
Талантлива во всем. Даже поет без звука
Звук у Анны на ютубе
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pravda87
Ответ Gemma157
Короче, выйдет под фанеру, с наложенным на голос автотюном. Это называется развод зрителей. Лучше бы сессию сдавала и в шоубиз не лезла..
Лучше бы без некоторых комментаторов
+4
-4
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Anton Miklin
Идеальный вариант! Алина без звука! И смотреть приятно, и ухо не режет.
+13
-11
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Rums67
Ответ Lana-shu
А она говорила, что собралась ? У нас кто только не пел.
Да и сейчас поёт. На ютубе.
Герой Пекина. Ораторша с рождения, из семьи академиков, очень образованная и поёт со звуком.
+4
-2
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Lana-shu
Ответ ok-k
Диагноз по фото, оценка пения по гифке и знаний - по себе ;)
Еще и коменты девушка без имени отключила. Сама написала, сама и отвечает себе же. От большой интеллигентности.
+5
-3
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Gemma157
Ответ Anneta28
Наконец-то до нее дошло, что видосы, где она открывает рот, надо показывать без звука. Прям прогресс для нее.
+100!)
🤣🤣🤣
+5
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Gemma157
Почему-то сразу представляется тот самый мем про пресловутые поющие трусы: полуголые девицы на сцене, которые микрофон держат с обратной стороны 😖
+6
-8
-2
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