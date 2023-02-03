Загитова выложила видео с урока по вокалу. Оно без звука
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео с урока по вокалу.
В этом видео нет звука.
Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве – она споет песню в дуэте с Zivert. Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене».
«Немногие моменты, с 2-х часового урока по вокалу 🥵🎤», – написала Загитова (пунктуация сохранена).
Так что долой со сцены дилетантов, пожалейте наши уши и чувство прекрасного и подайте нам настоящих певиц.
Ильназовна пусть в караоке поет
Так вроде у других весь Китай в фанатах? И весь мир "любит" космос и пекинскую оличемпионку? Не помогают что ли? 😂😝😆
Герой Пекина. Ораторша с рождения, из семьи академиков, очень образованная и поёт со звуком.
🤣🤣🤣