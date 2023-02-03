Олимпийская чемпионка по фигурному катанию опубликовала видео с урока по вокалу.

В этом видео нет звука.

Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве – она споет песню в дуэте с Zivert. Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА-Арене».

«Немногие моменты, с 2-х часового урока по вокалу 🥵🎤», – написала Загитова (пунктуация сохранена).