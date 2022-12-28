Алина Загитова снялась в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию приняла участие в съемках клипа, посвященного чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре.

«Первый в истории гимн ЧМ, выпущенный после ЧМ! Jony Инфантино, , Алина Загитова, , Евгений Евневич и Сергей Брейн − в самом футбольно-новогоднем треке года.

Спасибо, что были с нами на чемпионате мира! Увидимся в 2023-м году», – говорится в описании к видео.