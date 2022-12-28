Алина Загитова снялась в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу

Теги Виктор Гусев видео ЧМ-2022 Артур Далалоян Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках клипа, посвященного чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре.

«Первый в истории гимн ЧМ, выпущенный после ЧМ! Jony Инфантино, Виктор Гусев, Алина Загитова, Артур Далалоян, Евгений Евневич и Сергей Брейн − в самом футбольно-новогоднем треке года.

Спасибо, что были с нами на чемпионате мира! Увидимся в 2023-м году», – говорится в описании к видео.

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41 комментарий

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Гусейн Магомедрасулов
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Ответ Arman FCSM
Алиночка наша красоточка, наша гордость 😍🥰😘
Алиночка лучше Месси
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ jilus
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типичный фанат фигурки 🤣
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jilus
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Такой убогий кринж, создали эту муть только лишь букмекера очередного продвинуть. Дизлайк сходу, хз кому это может понравится, ни мелодии ни юмора
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Птичка певчая
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Классный клип! С юмором. Алина - артистка. 🌟🌟🌟
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Экспертное мнение
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Ответ Arman FCSM
Алиночка наша красоточка, наша гордость 😍🥰😘
Алиночка лучшая😍 заслуживала вручить кубок мира Месси
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Arzu0203
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Ответ kate_ko
это забавно, у меня нет никаких претензий к Алине, но еще более забавно, как сейчас начнут восхвалять это творение как апофеоз всей творческой деятельности, на какую только способно человечество))
И у меня нету к ней претензий, но очень забавно, когда новость об Алине на главной, под пристальным разбором футболёров, половина которых понятия не имеет, кто такая А.Загитова
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Гегенпрессинг Рангника
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Такой убогий кринж, создали эту муть только лишь букмекера очередного продвинуть. Дизлайк сходу, хз кому это может понравится, ни мелодии ни юмора
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Karamazoff
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Это чо, Внутри Лапенко-5?
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Enchanter WIZZARD
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Ответ kate_ko
это забавно, у меня нет никаких претензий к Алине, но еще более забавно, как сейчас начнут восхвалять это творение как апофеоз всей творческой деятельности, на какую только способно человечество))
Алине идёт образ Интердевочка из 90-х?😂
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Татьяна Храмцова
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Спортс так долго спал))) ещё бы через год выложили.
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ɔculpa
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Ответ Arman FCSM
Алиночка наша красоточка, наша гордость 😍🥰😘
Умница, всё везде успевает...
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Arman FCSM
Алиночка наша красоточка, наша гордость 😍🥰😘
Беспроигрышный шаблон ты выбрал, однако, чтоб за плюсами заскочить🤓
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Гусейн Магомедрасулов
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Клип огонь. Улыбнуло 😁
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brig_Mercury
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Кринжовая мерзость, как будто в 90-е делали.
Не надо, недавно пересмотрел клип группы Комбинация "Бухгалтер" - это произведение искусства по сравнению с данным видео. Оно скорее ближе к 70-х, 80-х, когда только осваивали сюжетность клипов.
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igls54
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Кто спонсор этих помоев?
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Nassta
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Ответ Флоренти́но Пéрес
Кринжовая мерзость, как будто в 90-е делали.
Это стёбный ролик, неужели не понятно 🤦
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Lana-shu
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Ответ kate_ko
это забавно, у меня нет никаких претензий к Алине, но еще более забавно, как сейчас начнут восхвалять это творение как апофеоз всей творческой деятельности, на какую только способно человечество))
Успокойтесь уже. Этому клипу уже неделя. Кому надо давно посмотрел и обсудил. Елей здесь на других ветках льется.
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Оле-Лукойе
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Только Алина тут и прекрасна, все остальное - эээ...
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Enchanter WIZZARD
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Ответ Sebilya Fezaziyeva
Алинка-приколистка😂 Иногда и подурачиться можно😂
Это не подурачиться, это кринжатина полнейшая😂😂
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Arzu0203
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Потрясающая востребованность Алины. Прикольный клип. Классная блондиночка😇😇😇❤❤❤
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Mimonot
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Прикольный клип! Смотрю на повторе и пою целый день! Алинка как кукла! Артистка! Настроение поднимает на счёт раз!💚💚💚
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Сальхов Тулупов
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Вышло супер👍 А Алинка ну так хороша, даже блонд идёт!
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Ольга Боднарюк
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И уши
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Ольга Боднарюк
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Мои глаза, мои глаза
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bibendum
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Не Кринж, а Кринжатище
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