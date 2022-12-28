Алина Загитова снялась в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках клипа, посвященного чемпионату мира-2022 по футболу в Катаре.
«Первый в истории гимн ЧМ, выпущенный после ЧМ! Jony Инфантино, Виктор Гусев, Алина Загитова, Артур Далалоян, Евгений Евневич и Сергей Брейн − в самом футбольно-новогоднем треке года.
Спасибо, что были с нами на чемпионате мира! Увидимся в 2023-м году», – говорится в описании к видео.
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