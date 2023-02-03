Татьяна Тарасова: «Ничего страшного, что Щербаковой не дали победу на премии ISU. Если бы это было политическим жестом, ее бы вообще не номинировали»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла выиграть премию Международного союза конькобежцев Skating Awards и не получила приглашение посетить церемонию награждения.
«Надо разбираться, в чем дело, в организации премии. Не думаю, что отсутствие Щербаковой связано с политическими взглядами организаторов. Возможно, дело в финансировании мероприятия или что-то еще.
Если бы это было политическим жестом, то ее бы вообще не номинировали никуда. Поэтому надо сначала точную причину узнать.
Что касается итогов, там в списке финалистов достойные кандидатуры на победу в номинации. Не стоит постоянно гнать на западные и международные организации, премии и рейтинги. Иначе мы будем жить вообще одни.
Анна выиграла все, что могла. Поэтому ничего страшного, что тут ей не дали победу. Кандидатуры финалистов там очень достойные: Чен показывает запредельный уровень, как и Пападакис. Они блестящие фигуристы, которые заслуживают номинации и победы», — сказала Тарасова.
(на всякий случай табличка "сарказм")
Однако ранее, на ПЕРВОМ ШОУ, когда болельщики голосовали очен активно и тем не менее спортсменка не попала в номинанты было сказано одним из организаторов "команда не поддержала".
Китайская пара тоже с золотом.
Затрапезный уровень, у него, очевидно.