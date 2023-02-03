Татьяна Тарасова: «Ничего страшного, что Щербаковой не дали победу на премии ISU. Если бы это было политическим жестом, ее бы вообще не номинировали»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Нэтан Чен Анна Щербакова ISU Skating Awards Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не смогла выиграть премию Международного союза конькобежцев Skating Awards и не получила приглашение посетить церемонию награждения. 

«Надо разбираться, в чем дело, в организации премии. Не думаю, что отсутствие Щербаковой связано с политическими взглядами организаторов. Возможно, дело в финансировании мероприятия или что-то еще.

Если бы это было политическим жестом, то ее бы вообще не номинировали никуда. Поэтому надо сначала точную причину узнать.

Что касается итогов, там в списке финалистов достойные кандидатуры на победу в номинации. Не стоит постоянно гнать на западные и международные организации, премии и рейтинги. Иначе мы будем жить вообще одни.

Анна выиграла все, что могла. Поэтому ничего страшного, что тут ей не дали победу. Кандидатуры финалистов там очень достойные: Чен показывает запредельный уровень, как и Пападакис. Они блестящие фигуристы, которые заслуживают номинации и победы», — сказала Тарасова. 

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10 комментариев

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Kovka Gnutik
Остальные номинанты, безусловно, были также достойны премии, но все прекрасно знали, что на этом уровне решает любой нюанс, поэтому Ане её не дадут.
+1
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EmperorNazer
Ответ Noname No
А ей должны были дать победу в обход Нейтана? С чего бы?
Внимательнее последние два предложения прочитайте.
0
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EmperorNazer
Ответ Vladimir Arutin
Тарасова пишет:«Надо разбираться, в чем дело, в организации премии. Не думаю, что отсутствие Щербаковой связано с политическими взглядами организаторов. Возможно, дело в финансировании мероприятия или что-то еще."Вообщем намекает, что кто то мало денег выделил .Пожалел!
Ну да, без финансирования же ОЧ ни за что не номинируют.
0
-1
-1
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Блинчик
Ответ Noname No
А ей должны были дать победу в обход Нейтана? С чего бы?
Ну, Чену же всё легко и просто доставалось, он ничего не преодолевал, всё само из рога изобилия сыпалось.

(на всякий случай табличка "сарказм")
+7
-3
+4
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Блинчик
Ответ Vladimir Arutin
Тарасова пишет:«Надо разбираться, в чем дело, в организации премии. Не думаю, что отсутствие Щербаковой связано с политическими взглядами организаторов. Возможно, дело в финансировании мероприятия или что-то еще."Вообщем намекает, что кто то мало денег выделил .Пожалел!
Папаня уже всё потратил, на премию не хватило.((
+7
-3
+4
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Alla Belova
Тут вполне здраво от ТАТ
+11
-2
+9
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Vladimir Arutin
Тарасова пишет:«Надо разбираться, в чем дело, в организации премии. Не думаю, что отсутствие Щербаковой связано с политическими взглядами организаторов. Возможно, дело в финансировании мероприятия или что-то еще."Вообщем намекает, что кто то мало денег выделил .Пожалел!
+7
-3
+4
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Noname No
А ей должны были дать победу в обход Нейтана? С чего бы?
+19
-9
+10
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Rums67
Пишут что голоса болельщиков определяют номинантов.
Однако ранее, на ПЕРВОМ ШОУ, когда болельщики голосовали очен активно и тем не менее спортсменка не попала в номинанты было сказано одним из организаторов "команда не поддержала".
Китайская пара тоже с золотом.
+7
-3
+4
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JL JL
А, Сизерон, как я поняла, по версии бабы Тани (и ватки), не показывает запредельных уровень?
Затрапезный уровень, у него, очевидно.
+2
-10
-8
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