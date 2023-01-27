Роман Костомаров остается на поддержке ИВЛ, но общее состояние его легких улучшилось («Матч ТВ»)

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается на поддержке системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но его общее состояние улучшилось.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией.

«Поддержка ИВЛ осталась, общее состояние легких улучшилось, – заявил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

РБК также отмечает, что в состоянии фигуриста есть положительная динамика.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», – сказал один из собеседников РБК.