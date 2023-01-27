Роман Костомаров остается на поддержке ИВЛ, но общее состояние его легких улучшилось («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров остается на поддержке системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но его общее состояние улучшилось.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией.

«Поддержка ИВЛ осталась, общее состояние легких улучшилось, – заявил источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

РБК также отмечает, что в состоянии фигуриста есть положительная динамика.

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», – сказал один из собеседников РБК.

9 комментариев

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Marya Y
Хорошая новость. Роману восстановления!
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olvl
Очень ждём хороших новостей.
+7
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Биатлонная зима
Здоровья Роману
+7
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Ir_rish
Здоровья Роману и типун на язык болтливым "источникам".
+6
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AreYou
Роману здоровья и быстрее восстановиться без последствий. Родным терпения.
+11
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annaroza13
Молодец Роман!
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СемёнСемёныч
Рома сильный парень, выкрутится и выздоровит. Поддержку родных и болельщиков чувствует, это и придаёт силы.
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Светлана Менова
Хоть какие-то хорошие новости.
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Iuasamotu
Приятно слышать, что человек пытается выжить
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