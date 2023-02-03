Квителашвили о тренировках в Италии: «Почему-то я не смог себя там найти – жил как-то ни там, ни там, мыслями непонятно где. Я скучал по дому»

Теги мужское катание Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Грузинский фигурист Морис Квителашвили рассказал о том, почему вернулся тренироваться в Москву к Этери Тутберидзе.

В ноябре 2022 года стало известно, что фигурист временно поменял место тренировок. Он работал в Италии с Лоренцо Магри.

– Сколько ты прожил в Италии в итоге?

– Почти два месяца. Все так спонтанно вышло: я практически без вещей уехал из Москвы, что-то на месте докупал, чем-то помогали тренеры. Велосипед вон мне организовали. Ездил на нем каждый день на каток, благо погода позволяла – там же осень теплее, чем в Москве.

– Какие-то хорошие воспоминание об этом времени остались?

– Все было, в принципе, нормально. Но вот что-то не шло. Я пытался все время отдавать тренировкам, дополнительно делать кардио на этом велосипеде – чтоб нагружать себя побольше. А прыжки не шли совсем. Расписание еще было не очень привычное – мы уже в три часа дня заканчивали. Да, тренировки там начинают очень рано, но вторая половина дня свободная.

– Тренеры итальянской школы говорят, что нужно оставлять время на жизнь вне катка.

– Но я-то к такому не привык – в Москве, наоборот, вечная гонка и ничего не успеваешь. Зато там друзья, общение... А в Италии еще мой уровень английского не позволял нормально общаться. Хотя там и русскоязычные ребята были – и Маша с Гошей, и Вова Самойлов (выступающий за Польшу – Sports.ru), и тренер Ангелина Туренко. Но почему-то я не смог себя там найти – жил как-то ни там, ни там, мыслями непонятно где.

Я до сих пор, наверное, так и живу. Не могу определиться, где мне быть. Хотя этот опыт был очень интересен, не было мне там плохо. Может, надо было перетерпеть, остаться... Но я скучал по дому. Еще и родители все время звонили, тоже скучали, а у меня все время было плохое настроение. Конечно, они это чувствовали, говорили: может, вернешься? И поэтому я постоянно был как на качелях – вернуться-не вернуться.

А надо было, чтоб меня не трогали, наверное, чтоб я сам определился. Хотя в итоге определиться я так и не смог. В общем, я все время крутился в этих мыслях. Для меня неопределенность – самое страшное. От нее очень устаешь, все время мучает.

– Мне кажется, ты к себе излишне строг.

– А по-другому в спорте никак – для результата нужно быть к себе строгим. Да, я понимаю, что надо было перетерпеть. Два месяца было тяжело, ну, может, через четыре стало бы легче, мне так все знакомые говорили. Мне даже репетитора по английскому и итальянскому помогли найти. Я же понимаю, что без языка сложно.

Времени свободного было много, я пытался каждый день заниматься, но тут тоже какое-то отчаяние: учишься, учишься, а ничего не запоминается – и никакого прогресса нет. Все плохо, никому ничего толком рассказать не могу, никого не понимаю – хотя вроде читать получается. А вот в живом общении – ступор.

В общем, как-то перетерпеть не получалось, я от этих мыслей уже сходил с ума. Поэтому и подумали, что лучше готовиться к чемпионату Европы в Москве, в привычных условиях. Поэтому вернулся. Но тоже, как видим, не сильно это помогло.

– Может, в Италии были непривычные тренировки? Или что-то пытались поменять в технике?

– Обо мне все там очень заботились, все пытались помочь. Понятно, что взрослому спортсмену нет смысла так сразу исправлять технику, к тому же посреди сезона. У них была задача где-то что-то подкорректировать. Ну и я пытался тренироваться по привычной системе, как мы всегда занимались у Этери Георгиевны.

Мы были на связи, пытались по видео что-то сделать, но не складывалось ничего нормально. То в коньках неудобно стало – реально будто не мои ботинки и все. Все это меня сбивало. И, если честно, сбивает до сих пор. И справиться я с этим до сих пор не могу, – сказал Квителашвили.

«Сегодня в спорте я просто мучаюсь». Крик души Мориса Квителашвили, который поймал выгорание

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brokkoli
Бедный маленький большой мальчик
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alla Belova
Ответ Валерий Петров
Интервью с Морисом спортс уже привычно разбил на куски, а не всё целиком? Зачем это делается?
Как зачем? Чтобы каждая фраза дошла до сердца читателей и получила отклик в комментах)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Ответ Katerina Sunny
Он в том сезоне не зацепил, когда впереди были ОИ. С чего ему сейчас цеплять, когда он сам уже не знает, что ему надо? Такое ощущение, что Федерация его держит, а он бы уже давно в шоу у Навки катался.
Ну, с баллами его же на прошлом ЧЕ или ЧМ, он бы попал в этом сезоне на пьедестал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Не ожидала, что Морис до такой степени инфантил.
Спортсмены в массе своей такие. Они всю жизнь подчиняют тренировкам, все мысли и стремления об этом. У них нет возможности взрослеть наравне со сверстниками. Так что ничего страшного нет в этом. Уйдет из спорта доберет и самостоятельности, и прочих "взрослых" качеств.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
буквально все хрустоботы:
Морис уехал к Магри - "ну че ты вторишь, ну куда тебе без ЭТ"
Грассль приехал к ЭТ: "молодец! смелый парень, так держать, верной дорогой идет товарищ! вместе будем процветать!"
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morveena Bum
и только старина Грассль стоически перебарывает и языковой барьер, и московские температуры, и отсутствие друзей. все пытается кому-то что-то доказать, как сбежавший из дому подросток.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ирина С
Скорее всего нарушение привычного и комфортного образа жизни, отсутствие дружеского общения, заботы повлекло за собой депрессию. А оказаться в чёрной дыре гораздо проще, чем оттуда выбраться. Желаю Морису вновь обрести душевный комфорт, собраться, восстановиться и продолжить жить.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Не ожидала, что Морис до такой степени инфантил.
Как что-то плохое.Взрослый мужчина всегда немного ребенок )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Петров
Интервью с Морисом спортс уже привычно разбил на куски, а не всё целиком? Зачем это делается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Родителям виднее. ну и без Тутберидзе никак.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Katerina Sunny
Ответ Евгения Гринева
Причины мы не знаем, но зря уезжал. Мог бы спокойно в прежнем режиме готовиться, может и медальку ЧЕ зацепил, результаты прошлого сезона позволяли на это расчитывать. 27 лет это не время что-то менять в спортивной карьере, хотя, наверное, всякое бывает
Он в том сезоне не зацепил, когда впереди были ОИ. С чего ему сейчас цеплять, когда он сам уже не знает, что ему надо?
Такое ощущение, что Федерация его держит, а он бы уже давно в шоу у Навки катался.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самая цитируемая и вообще недура
Не ожидала, что Морис до такой степени инфантил.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
Инфантильный, оказывается. Как и многие спортсмены..
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Morgan
Ответ N-fox
В общем, хватит уже рефлексировать, пора работать.Разберется сейчас ЭГ и с коньками, и с ботинками)
за 2 месяца с декабря не разобрались, уже не разберутся. Это кстати Грасслю на заметку.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгения Гринева
Причины мы не знаем, но зря уезжал. Мог бы спокойно в прежнем режиме готовиться, может и медальку ЧЕ зацепил, результаты прошлого сезона позволяли на это расчитывать. 27 лет это не время что-то менять в спортивной карьере, хотя, наверное, всякое бывает
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
22somebody22
Маменькин сынок,по родителям он скучал...И репетиторов ему предоставили,а всё не так и не эдак.Спортсмен должен уметь к любой обстановке приспосабливаться,ради высоких результатов.Никаких целей перед собой не поставил,и какого-то лешего поперся в Италию.
А,вообще,уже бы стоило и о завершении карьеры задуматься,28 скоро стукнет,он точно ничего уже больше не покажет
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
N-fox
В общем, хватит уже рефлексировать, пора работать.Разберется сейчас ЭГ и с коньками, и с ботинками)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Шульгин
Ну раскис совсем, не надо это на публику выносить
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий