Морис Квителашвили продолжит тренироваться под руководством Этери Тутберидзе (ТАСС)

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Морис Квителашвили продолжит тренироваться в Москве под руководством тренера .

Об этом сообщила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

В ноябре 2022 года стало известно, что фигурист временно поменял место тренировок. Он работал в Италии с Лоренцо Магри.

«Морис будет тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Надолго ли? В нынешней ситуации сложно что-то определенно говорить об этом», – цитирует Гиоргобиани ТАСС.