Морис Квителашвили продолжит тренироваться под руководством Этери Тутберидзе (ТАСС)

Теги мужское катание Этери Тутберидзе Морис Квителашвили сборная Грузии Фигурное катание

Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Морис Квителашвили продолжит тренироваться в Москве под руководством тренера Этери Тутберидзе.

Об этом сообщила президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани.

В ноябре 2022 года стало известно, что фигурист временно поменял место тренировок. Он работал в Италии с Лоренцо Магри.

«Морис будет тренироваться в Москве, в «Хрустальном». Надолго ли? В нынешней ситуации сложно что-то определенно говорить об этом», – цитирует Гиоргобиани ТАСС.

51 комментарий

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Snusmumriken
Ответ Iuliia Timofeyeva
А как же письма от Украинской федерации?
Могут подтереться ими))
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Linda
Ответ QueenAmidala
Морис не выступает за Россию, кто бы смог выбить ему отсрочку от мобилизации?
Так он же вернулся. А мы еще не победили...
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Linda
Ответ Евгения Гринева
Зачем вообще уезжал
Нам объясняли, что проблемы с логистикой возникали серьезные. Губанова это подтверждала.
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FSUA2408
Ответ Евгения Гринева
Ну, так он и тренировался в этом сезоне не в хрусте и с другими нагрузками 🤷‍♀️
Ну так силы и здоровье в прошлом сезоне ещё закончились, очевидно что ресурсы организма тоже. Морис докатает максимум до конца сезона и уйдёт
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FSUA2408
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Скорее бы волшебники восстановили Мориса. Ждем на шоу тим-Тутберидзе.
Скорее он примкнет к тим-завершивших. От Этери можно уходить только на пенсию. Откатает ЧМ и уйдёт
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lepestok
Ответ ProstoVera
Безусловно, всех в сапоги
это закон. В Израиле никто не жалуется)
+2
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Alexxa
Ответ Ирина С
Если спортсмен тренируется в другой стране у другого тренера, это не означает смену ТШ? Ещё пару дней назад в тренерах у него стоял только Лоренцо Магри.
Да, кстати, там в отличие от даже Грассля, стоял в тренерах лишь итальянский...
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Lilia Sadykova
Блудный сын вернулся к мамке, надесь еще увидеть от Мориса хорошие прокаты.
+3
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ProstoVera
Ответ lepestok
Морис гражданин России и должен отслужить срочку, но, видимо, решил откосить от армии))) хотя все спортсмены служат в спортроте, и пример Марка показывает, что ничего страшного в этом нет.
Безусловно, всех в сапоги
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Ирина С
Ответ Luisa Vi
А он менял штаб?🤔
Если спортсмен тренируется в другой стране у другого тренера, это не означает смену ТШ? Ещё пару дней назад в тренерах у него стоял только Лоренцо Магри.
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alb@tros
Ааа...Понятно всё: ему же 16 марта исполнится 28 лет. До этого посидит в Грузии, а потом и вернется окончательно...:)
+3
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alb@tros
Наш "испуганный патриот" перестал пугаться и решил проблемы с логистикой?
Вот же клоун...:)
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lammi
Ответ Евгения Гринева
Ну, так он и тренировался в этом сезоне не в хрусте и с другими нагрузками 🤷‍♀️
Я не настолько наивна, чтобы в это поверить. Да база была в другой стране, но тренер остался прежний. ЭТ просто пересылала ему план тренировок.
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Евгения Гринева
Ответ lammi
Прошлый сезон был олимпийским и из него выжали все что можно ради ОИ. А сейчас в 27 лет у него идет посОИ сезон, организм устал, он не может тянуть нагрузки и их надо уменьшать.
Ну, так он и тренировался в этом сезоне не в хрусте и с другими нагрузками 🤷‍♀️
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lammi
Ответ Евгения Гринева
Ну, вы сравнили, он в прошлом сезоне регулярно в кп набирал за 90 и по сумме 260-270, сейчас и 200 не набирает
Прошлый сезон был олимпийским и из него выжали все что можно ради ОИ. А сейчас в 27 лет у него идет посОИ сезон, организм устал, он не может тянуть нагрузки и их надо уменьшать.
+1
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Евгения Гринева
Ответ lammi
Ой, вот не надо. Регулярно валялся на ЭГП, ЧЕ, ЧМ и любой водокачке еще до смены тренеров.
Ну, вы сравнили, он в прошлом сезоне регулярно в кп набирал за 90 и по сумме 260-270, сейчас и 200 не набирает
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QueenAmidala
Ответ Тайга86
Странно что вообще метался…Понятно, что какой-то ход был в уме у грузин, но трогать взрослого Мориса, привыкшего к комфорту и системе тренировок в ТШТ было уж точно недальновидно.
Морис не выступает за Россию, кто бы смог выбить ему отсрочку от мобилизации?
+4
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Додик Аксель
В ТШТ всё знакомо и обкатано, знают возможности и недостатки Мориса за много лет работы. Поэтому лучше здесь тренирироваться вместе Егадзе и Грасслем.
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Alexander X
интересная новость... не прижился, видать, в Италии... да и понятно - сколько лет он в хрустальном тренировался?...
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Этери горячая
Повреждение костного мозга обострится, когда его вызовут на спецоперацию. Умница Морис.
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-2
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lepestok
Морис гражданин России и должен отслужить срочку, но, видимо, решил откосить от армии))) хотя все спортсмены служат в спортроте, и пример Марка показывает, что ничего страшного в этом нет.
+4
-3
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eaz1952
Посмотрела федерация Грузии на Грассля, почитала его комментарии и приняла мудрое решение - вернуть Мориса в родной штаб.
+9
-3
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lammi
Ответ Luisa Vi
А он менял штаб?🤔
Нет. По слухам сама ЭТ очень настаивала, чтобы Мориси временно тренировался у Магри. Она же очень дружна с его родителями.
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Luisa Vi
А он менял штаб?🤔
Уезжал в Италию. Тутберидзе уж никак не в Италии, поэтому, очевидно же, что менял
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Анна Беляева
Ответ CrazyAboutFS
Так хочется чтобы восстановили Мориса - обожаю его. Но возможно ли это , таким как на ЧЕ я его не видела никогда, хотя валял он часто. А тут не только прыжковые, каждое движение, он как будто забыл как кататься на коньках.
Если у него остеомиелит, как он сказал, то сам факт того, что он при этом еще и что-то прыгает, уже заслуживает восхищения. Это ужасная болезнь! Скорее бы восстанавливался. Этот сезон можно спокойно отправить в минус и не переживать. Все пошло не так и не могло ничего улучшится само по себе.
+5
-1
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