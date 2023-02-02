Петр Гуменник: «В 15 лет я все еще не мог освоить четверной. Арутюнян, несмотря на мои прыжковые проблемы, сказал, что у меня все будет, просто позже»

Российский фигурист рассказал, как началось его сотрудничество с американским тренером .

— Пять лет назад, когда я покинул школу Алексея Николаевича Мишина и еще не знал, где продолжу карьеру, полетел к Арутюняну в Лос-Анджелес. Следующие три года такой возможности у меня не было, но мы решили попробовать заниматься с ним онлайн.

— Можно немножко подробнее о вашем сотрудничестве? Знаю, что на стажировку к Арутюняну вас возила родная тетя. Получается, она была знакома с тренером?

— Нет. Рафаэль Владимирович уже был очень известным специалистом, работал с , а мне этот фигурист всегда нравился больше других. Вот я и задался целью найти возможность приехать к Арутюняну даже не столько на тренировки, сколько на просмотр. Очень хотел услышать, что такой специалист скажет о моем катании. Родители помогли найти координаты, созвонились…

— Вряд ли вы тогда рассчитывали, что тренировки у Арутюняна окажутся для вас бесплатными? Прикидывали, во что может вылиться такая поездка?

— Своих денег у меня на тот момент не было, поэтому я очень надеялся на помощь тети. Когда мы прилетели в Лос-Анджелес, Рафаэль Владимирович сразу ко мне очень хорошо отнесся, чем, кстати, сильно поддержал. Мне уже было 15 лет, а я все еще не мог освоить четверной — прыгал только тройные. Что, в принципе, не очень хорошо. В 15 лет одиночники обычно четверные уже исполняют, как и тройной аксель.

— Это сильно угнетало?

— Было неприятно. Я помню, в Питере часто приходил на тренировки и ничем другим не занимался, только пытался этот тройной аксель прыгнуть. Понимал, что шансов выехать этот прыжок на соревнованиях у меня крайне мало, раз уж не выходит в рабочем режиме, но упорно вставлял аксель в программу с какой-то призрачной надеждой: вдруг получится?

Но Арутюнян, несмотря на все мои прыжковые проблемы, сразу сказал, что я очень талантливый и что у меня все будет, просто немного позже. И что он совершенно в этом не сомневается. Это придало мне тогда очень большой уверенности.

— Начать прыгать тройной аксель с «кораблика» — идея Арутюняна?

— Да. Сначала было очень сложно и непривычно делать такой заход. По ощущениям это совершенно другой прыжок, но в мышцах-то сидят прежние ощущения, которые заучивались на протяжении многих лет. Поэтому перестроиться оказалось не так просто. Уже потом я думал, что, возможно, задумка тренера была как раз в том, чтобы разграничить прежний вариант прыжка и тот, который мы начали изучать. Чтобы старые ошибки у меня полностью ушли.

— Как сейчас выглядит ваше сотрудничество с Арутюняном?

— Я периодически ему звоню, спрашиваю совета по тем или иным вопросам. Рафаэль Владимирович подсказывает, в каком направлении работать, на что обращать внимание. Это, конечно, менее эффективно, чем очные тренировки, — скорость обмена информацией не та. Я ведь тоже не всегда могу передать на словах полную картину, которую имею. Возможно, Арутюнян заметил бы что-то ещё в моих тренировках, если бы была возможность снова к нему приехать.

— Многие российские специалисты довольно ревнивы, когда их спортсмен изъявляет желание поработать с другим человеком. Не ваш случай?

— Наверное, нет. Вероника Анатольевна (Дайнеко) была и остается моим основным тренером, и ей, конечно же, хочется, чтобы я прогрессировал, а результаты росли. Тренеры ведь тоже получают от такого сотрудничества определенный опыт. И наверное, всегда понимают, что именно идет их спортсмену в плюс, – сказал Гуменник.