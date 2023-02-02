Петр Гуменник: «У любого человека есть потребность в стремлении к успеху и признанию. Я удовлетворяю эту потребность фигурным катанием»

Серебряный призер ЧР-2023 Петр Гуменник рассказал, ради чего занимается фигурным катанием.

— В одном интервью ваша мама рассказывала о временах, когда семье приходилось жить в коммуналке в достаточно стесненных обстоятельствах. Когда растешь, понимая, как много тратится на занятия фигурным катанием, это накладывает какие-то обязательства в плане достижения результата?

— Ну да, когда столько всего вложено, порой думаешь, что уже, возможно, большая часть усилий позади. И это придает какую-то дополнительную мотивацию. Я не слишком хорошо помню те времена, когда мы жили в коммуналке, поскольку был совсем маленьким, но о том, что кому-то должен, никогда даже не задумывался. У меня очень хорошее окружение. Все так сильно верят в меня, что я и сам понимаю: мне есть для кого стараться.

— Ради того, чтобы — что?

— Прежде всего просто потому, что мне нравится кататься. Конечно, не всегда и не каждая тренировка проходит в удовольствие, иногда приходится заставлять себя, терпеть. Но мне, например, нравится на тренировке чисто прыгать четверные, а для этого надо постоянно поддерживать определённый уровень формы.

Еще хотел добавить, что у любого человека есть потребность в стремлении к успеху и признанию в деле, требующем колоссальных усилий. Я удовлетворяю эту потребность фигурным катанием.

Если говорить о каком-то спортивном результате, моя цель — крупные международные соревнования. Чемпионаты мира, Олимпийские игры. Обычно все говорят, что мечтают о золоте Игр, но я чуть-чуть расширяю для себя эту тему. Потому что понимаю: Олимпиада бывает раз в четыре года, и такой шанс может не представиться и не реализоваться, даже если совершенно невероятные усилия приложить. Может банально не повезти в нужный момент.

— Вы выросли в достаточно необычной для профессионального спортсмена семье, где дети воспитываются в лучших традициях православия. Где во главу угла ставятся доброта, любовь к ближнему, смирение. Но ведь большой спорт — это не очень добрая история во многих отношениях. Внутреннего противоречия в связи с этим не возникало?

— Прямого противоречия — нет, хотя допускаю, что большой спорт может подстегивать людей к какой-то зависти, эгоизму, проявлению гордыни или каких-то еще не очень приятных качеств. Просто надо стараться их сдерживать в себе. Совсем сложных ситуаций, чтобы они шли вразрез с моей верой и воспитанием, у меня не случалось.

— Прежде чем поступить в институт, вы окончили православную медицинскую гимназию. Почему дальнейший выбор был сделан в пользу информатики, а не медицины?

— На самом деле изначально я выбирал медицину. Сдавал именно те экзамены, которые требовались для поступления в университет. Даже подал документы в МГУ, хотя знал, что, скорее всего, не пройду. Не прошел. Соответственно, начал думать, чем дальше заниматься. В отношении медицины пришел к выводу, что будет слишком сложно совмещать учебу и спорт, так как на лекциях и семинарах нужно присутствовать, а не заниматься заочно.

Плюс ко всему обучение довольно долгое, да и мне нравятся биоинформатика и генетика. Стал думать, как развиваться в этом направлении, и решил, что стоит пробовать через информатику. Пока еще до конца не определился с будущей профессией, но после окончания бакалавриата у меня, надеюсь, будет довольно большой спектр выбора, – сказал Гуменник.