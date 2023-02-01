«Желаю ничего не бояться, пробовать что-то новое и совершенствоваться». Гуменник поучаствовал в съемках программы «Доброе утро»

Фигурист Петр Гуменник поучаствовал в съемках программы «Доброе утро» на Первом канале.

«Времени у меня было немного – соревнования, сессия. Развлечение у меня было, наверное, только одно – я катался на сноуборде», – ответил Гуменник на вопрос о своих зимних занятиях.

«Желаю ничего не бояться, пробовать что-то новое и совершенствоваться в своем деле», – сказал он в конце эфира.

В этом сезоне Гуменник стал серебряным призером чемпионата России.