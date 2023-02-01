«Желаю ничего не бояться, пробовать что-то новое и совершенствоваться». Гуменник поучаствовал в съемках программы «Доброе утро»

Теги сборная России видео мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник поучаствовал в съемках программы «Доброе утро» на Первом канале.

«Времени у меня было немного – соревнования, сессия. Развлечение у меня было, наверное, только одно – я катался на сноуборде», – ответил Гуменник на вопрос о своих зимних занятиях.

«Желаю ничего не бояться, пробовать что-то новое и совершенствоваться в своем деле», – сказал он в конце эфира.

В этом сезоне Гуменник стал серебряным призером чемпионата России.

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9 комментариев

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Irina037
Ответ /72/
Мнимый больной.
Сессия у мальчика,ее тоже надо сдать
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Наталья Грабовская
Да..."снайпер")) Пусть лучше на коньках катается, валенки явно не его тема.
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private dancer
Ответ Charliz
Хороший мальчик Петя. Но явно не привык к такому вниманию, стесняется)
Тут, думаю, ещё воспитание роль играет.
Да и по натуре, наверное, интроверт.
0
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Е...С
Неужели еще кто-то на Первом кроме Хрустальных.
+1
-1
0
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/72/
Мнимый больной.
0
-3
-3
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Charliz
Хороший мальчик Петя. Но явно не привык к такому вниманию, стесняется)
+3
0
+3
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Charliz
Ответ Савосмна Лидия
А что несла вчера Дайнеко?
Неудобно получилось) но хорошо если не болеет))
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Anna Leonova
Ответ Савосмна Лидия
А что несла вчера Дайнеко?
Может видео раньше было записано.
+6
0
+6
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Савосмна Лидия
А что несла вчера Дайнеко?
+1
-1
0
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