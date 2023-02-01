Вероника Дайнеко: «Дела у Гуменника уже получше, сегодня спала температура. Как минимум пять дней – неделю от тренировок придется воздержаться»

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник восстанавливается после болезни и приступит к тренировкам примерно через неделю.

Об этом сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко.

Гуменник заболел в день старта чемпионата Санкт-Петербурга – 27 января. На этом турнире он не выступил.

«Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лед, готовится к финалу Гран-при, но пока все-таки рано об этом говорить.

Думаю, как минимум пять дней – неделю от тренировок пока придется воздержаться», – сказала Дайнеко.