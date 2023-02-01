Вероника Дайнеко: «Дела у Гуменника уже получше, сегодня спала температура. Как минимум пять дней – неделю от тренировок придется воздержаться»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Серебряный призер чемпионата России-2023 Петр Гуменник восстанавливается после болезни и приступит к тренировкам примерно через неделю.

Об этом сообщила тренер фигуриста Вероника Дайнеко. 

Гуменник заболел в день старта чемпионата Санкт-Петербурга – 27 января. На этом турнире он не выступил.

«Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лед, готовится к финалу Гран-при, но пока все-таки рано об этом говорить.

Думаю, как минимум пять дней – неделю от тренировок пока придется воздержаться», – сказала Дайнеко.

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3 комментария

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Karina kolesnikova
Ответ Нурсултан Хамзаев
чет оба чемпиона заболели
Может у них и температура до сотых совпадает? :))
Здоровья обоим!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
private dancer
Ответ Нурсултан Хамзаев
чет оба чемпиона заболели
Потому что по совпадению они оба помимо фк ещё и учатся по-настоящему. Сверхнагрузки ослабляют организм.
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурсултан Хамзаев
чет оба чемпиона заболели
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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