Траньков о Косторной: «Многие рано или поздно переходят из одиночного катания в парное, могу пожелать Алене только удачи»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.
«Многие рано или поздно переходят из одиночного фигурного катания в парное, могу пожелать Алене только удачи.
Может ли переход быть сделан скорее для выступлений в шоу? Это стоит спросить у самой Алены или у ее партнера и тренера», - сказал Траньков.
Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?
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