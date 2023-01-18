Траньков о Косторной: «Многие рано или поздно переходят из одиночного катания в парное, могу пожелать Алене только удачи»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

«Многие рано или поздно переходят из одиночного фигурного катания в парное, могу пожелать Алене только удачи.

Может ли переход быть сделан скорее для выступлений в шоу? Это стоит спросить у самой Алены или у ее партнера и тренера», - сказал Траньков.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

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