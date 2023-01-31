Мишин о том, есть ли у него любимчик: «Заниматься с кем-то одним и не обращать внимание на другого – это просто неэтично, неправильно»

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в интервью рассказал, есть ли у него любимчик в группе.

– У вас много классных пацанов. Есть любимчик?

– Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься.

Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто.

Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимание на другого – это просто неэтично, неправильно, – сказал Мишин.