Мишин о том, есть ли у него любимчик: «Заниматься с кем-то одним и не обращать внимание на другого – это просто неэтично, неправильно»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Анастасия Скопцова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин в интервью Анастасии Скопцовой рассказал, есть ли у него любимчик в группе.

– У вас много классных пацанов. Есть любимчик?

– Вы сравниваете работу тренера с выбором жениха. Нет какого-то одного! Надо приходить и заниматься.

Возьмем группу юных фигуристов, и там есть самый лучший спортсмен. В конечном итоге самый лучший таковым не будет, лучшим будет кто-то другой, тот, кто сейчас второй-третий. Надо стараться заниматься со всеми, потому что такие метаморфозы происходят очень часто.

Во-вторых, заниматься с кем-то одним и не обращать внимание на другого – это просто неэтично, неправильно, – сказал Мишин.

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12 комментариев

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Anneta28
Ответ Allbee
Про Лозко напомню пожалуй тоже. Раз про этику заговорили.
Кто такая Лозко? Почему о ней все говорят?
0
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Евгения Гринева
Плющенко вас уже сдал
+1
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/72/
То, чем он занимался всю жизнь.
+2
0
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Светлана Романова
А где Миша Коляда?Совсем пропал,на соревнованиях мы его не видим.Им вообще занимаются,тренируют?
+1
0
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Allbee
Про Лозко напомню пожалуй тоже. Раз про этику заговорили.
+1
0
+1
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Спортивный лис
Где-то взгрустнула одна Лозко
+5
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Mary Ion
Поэтому гуменник ушел к Дайнеко, а Ягудин к Тарасовой, ага-угу
+10
0
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Расстрелять
Ответ Оле-Лукойе
Ягудин подтвердит.
Гуменник тоже
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-1
+11
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Ольга Калугина
Ну.. поверим, поверим
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Allbee
Такая беззастенчивая ложь
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Сережа-молодец!
И Ягудин такой: Да, да пошел я нафиг...
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Оле-Лукойе
Ягудин подтвердит.
+14
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