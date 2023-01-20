Мишин об учебе Семененко: «Фигурное катание у него в безусловном приоритете. Разумное решение вопроса – в увеличении срока обучения, чтобы и врач получился отличный»

Теги сборная России Алексей Мишин мужское катание Евгений Семененко Спорт-Экспресс Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился мнением о том, что Евгений Семененко совмещает карьеру фигуриста с учебой в медицинском вузе.

– Я сам окончил очень серьезный технический вуз. И при этом не имел никаких поблажек или льгот. Те ситуации, которые были характерны для спорта и высшей школы в 60-х годах, прямолинейно переносить на сегодняшний день тоже не совсем верно.

Говоря про Женю – я встречался с руководством вуза, в результате этого была сформирована схема обучения, при которой ему удается совмещать: с одной стороны, успешно сдавать экзамены, с другой – заниматься фигурным катанием, которое у него в безусловном приоритете.

Конечно, пропуски занятий не позволят сделать из Жени настоящего Врача. Можно быть неважным фигуристом, но нельзя быть плохим врачом.

Разумное решение вопроса мне видится в увеличении срока обучения, что, в принципе, одобрено руководством вуза с тем, чтобы и врач получился отличный, и то короткое время, которое отдано человеку для спорта, было бы использовано максимально рационально.

– Не вызывает ли у вас беспокойство то, что в какой-то момент занятия в вузе не позволят ему достичь максимального для него результата?

– Очевидно, что по тем результатам, которые он показывает, характерной для него манере, с которой он занимался в школе и учится сейчас в меде, – надо быстро сдать, надо потренироваться, прибежать-убежать... В этом есть какой-то драйв.

И с какой-то стороны он мне импонирует. Это не тупая долбежка и бесчисленные повторения одного и того же. Но это до некого предела, когда критическая масса занятий в вузе и тренировок на льду превысит некий параметр Q. На сегодняшний день он справляется.

Одно из направлений, которому Женя хочет себя посвятить, – томография в ее различных интерпретациях. Хочу заметить: в мире найдется очень много молодых людей, которые чувствуют себя созданными для этого раздела медицины, но очень мало тех, которые так же талантливы, как он, в фигурном катании.

Осмелюсь провести рискованную аналогию: можно было Александра Сергеевича Пушкина выучить на архитектора или определить его в Академию художеств.

Любуясь его набросками в рукописях произведений, мы находим там интересные оригинальные зарисовки. Конечно, можно было бы сделать из него художника, но это было бы ошибкой, – сказал Мишин. 

Заметили, как раскрылся Семененко? Изобрел особое приземление и красится в пепельный ради проката под k-pop

3 комментария

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garovatat
да уж, аналогия максимально рискованная))) тянет Профессора на пафосные сравнительные образы - Шекспир, Пушкин. А также на карточную терминологию, то туз, то джокер. А за Семененко не стоит волноваться - он по целевой квоте поступил. Будет после окончания спокойно сидеть где то в системе спортздрава, не причиняя никому вреда и повышая квалификацию параллельно. И потом, раз уже одобрено руководством вуза, значит наверное так и задумано, возьмет академку, если окончательно выберет ФК на ближайший период. Хотя вот так капитально забросить учебу - очень спорное решение, как по мне. Думаю Проффессор его к этому всячески склоняет, репутационно ему нужен сильный одиночник(ки).
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tizzttok
В общем, времени на учебу - нет!
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Светлана Менова
Иными словами, в какой-то момент выбор будет неизбежным. И Мишин не особо верит, что он будет в пользу медицины.
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