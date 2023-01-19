Хореограф Смекалов: «Три основных принципа Мишина – результат спортсмена превыше всего, комфортные условия, отцовская забота»

Теги Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин мужское катание Юрий Смекалов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Хореограф Юрий Смекалов поделился впечатлениями от работы в команде тренера по фигурному катанию Алексея Мишина

— Была какая-то история с Мишиным, в которой он проявил себя необычно или может быть даже неожиданно?

— Ставлю я программу для Плющенко. Прорабатываю каждый элемент, все оттачиваем, все выверяем. Делаем концепцию: развитие, раскрытие образа, кульминация, финал. Полная драматургия прописана! Приходим на лед, вторая-третья тренировка. Вся программа попадает под музыку, все четко, хореография «пристроена» к конькам. Мишин смотрит и говорит: «Эти движения убираем. Эту растанцовку в конец, а эти «руки» просто выкидываем».

Я стою и слушаю и ничего не понимаю. Мы столько бились над этим, разрабатывали, Женя неоднократно прогонял, оттачивали мелочи. Говорю ему чуть ли не в слезах: «Алексей Николаевич, как вы так можете? Мы работаем в другом ключе, наша задача — вывести фигуриста на новый уровень, чтобы это был спектакль на льду, чтобы мы разорвали всех!»

Он спокойно в ответ: «Юра, есть простая формула. Алексей Николаевич Мишин, другие тренеры, массажист, повар, мама Жени, композитор, хореограф — все работают только для того, чтобы этот парень по имени Евгений Плющенко или любой другой фигурист получил золотую медаль. Какая в жопу драматургия?»

Тогда я понял суть гениальности тренера. Я смотрю программу, но не вижу всей картины. Вижу свою узкую часть, а тренер видит все вместе. После этого я стал по-другому относится к этому процессу. Он многому научил меня.

— Назовите тогда три основных принципа Мишина.

— Результат спортсмена превыше всего. Максимально комфортные условия для возможности взобраться на самый верх. Отцовская забота, – сказал Смекалов. 

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11 комментариев

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Оле-Лукойе
Теперь понятно, почему ни одна программа Плющенко, кроме его показательных, не отводилась в памяти, в отличие от Ягудин. Спасибо, Профессор.
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Додик Аксель
Хореографы, постановщики забывают, что они ставят программы спортсменам-фигуристам, а не спектакль в балете. Драматургия, концепция раскрытие образа и т.д. это больше там, а здесь тренер видит, что даст результат или нет. Зацепит программа судей и зрителей или мало кто поймёт, что хотел фигурист выразить в этом прокате программы.
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olvl
Наверно, тренер просто лучше знает, что могут выкатать его спортсмены. Но, когда я читаю, что всё опять выкинули, всю красоту и индивидуальность, мне, конечно, безумно жаль. И очень хочется увидеть оригинал.
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Sektor_5
Три принципа другие: блат, грибы, подковёрные интриги, в коих дедушка весьма поднаторел.
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ретроградный меркурий
Алиса Лозко - да, да, да, расскажите мне подробней об этом...
У Профессора при всех его достоинствах есть премерзкая черта - оголтелый фаворитизм. А у мальчиков вдобавок процветали дедовщина и токсичные отношения, как мы помним по рассказам Ягудина и Плющенко. Урманов мочил Ягудина, Ягудин мочил Плющенко... И над ними возвышается отеческая фигура Мишина, с молчаливого согласия которого процветала эта дедовщина
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nina1212
зачем им вообще хореографы, деньги на ветер? Все равно тренеры меняют все на свой лад и все проги на одно лицо в результате У Семененко только нынче проги огненные Или туда Мишин с Прокофьевой не лезут?
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Лека-Лека
Небольшое уточнение: для Мишина существует только ОДИН спортсмен. Всех остальных побоку.
И свое видение Мишин ставит превыше всего, даже объективного.
Мишинские спортсмены держатся сейчас только на связах Мишина. Если, не дай бог, его не станет - лопнут все как мыльные пузырьки.
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Lennuci
Ну и на кой ляд Лиза брала кредит, чтобы оплатить постановку у Ше Линн Бурн, если всем известно, что Мишин все это отправит в топку?
Он ее отговорить не смог?Или это как купить новую машину? Пока сам не попробуешь, не поймешь что это деньги на ветер и сразу 30% цены потеряет? Бред какой. "Попроще да понадежнее, а там грибы помогут".
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Настя Розова
Ответ Девушка Безимени
А детей-то сколько?
И внуков...
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Девушка Безимени
А детей-то сколько?
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RS97
Надо полагать, у Тутберидзе забота материнская)))
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