Матвей Ветлугин: «Мишин царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу»
Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что хочет долгую карьеру, как у Елизаветы Туктамышевой, и высказался об атмосфере в группе Алексея Мишина.
– На насколько долгую карьеру в спорте ты рассчитываешь?
– Как минимум, как у Лизы Туктамышевой!
– Ваша группа очень веселая и дружная. Чья это заслуга?
– Алексей Николаевич царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу. У нас все всегда легко, весело, с юмором, иронией. Причем шутить могут и фигуристы друг с другом, и тренер со спортсменом и спортсмен с тренером, – сказал Ветлугин.
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