Матвей Ветлугин: «Мишин царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу»

Теги сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева мужское катание Матвей Ветлугин Фигурное катание

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал, что хочет долгую карьеру, как у Елизаветы Туктамышевой, и высказался об атмосфере в группе Алексея Мишина.

– На насколько долгую карьеру в спорте ты рассчитываешь?

– Как минимум, как у Лизы Туктамышевой!

– Ваша группа очень веселая и дружная. Чья это заслуга?

– Алексей Николаевич царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу. У нас все всегда легко, весело, с юмором, иронией. Причем шутить могут и фигуристы друг с другом, и тренер со спортсменом и спортсмен с тренером, – сказал Ветлугин.

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4 комментария

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private dancer
Также долго как Самодурова с Гуляковой ?
+2
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+2
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Lyudmila
А у кого в группе Мишина последние годы долгие карьеры, кроме Лизы? Время Плющенко и до него не в счет. Тогда много было долгожителей в спорте.
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pele_kan
видно, что Матвей поднабрался у Профессора выспренных фраз) "царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности" - это мощно 😂
+1
0
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Oleandra
Коляда дошутился..
+5
-2
+3
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