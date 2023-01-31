Матвей Ветлугин: «Мишин царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу»

Российский фигурист рассказал, что хочет долгую карьеру, как у , и высказался об атмосфере в группе .

– На насколько долгую карьеру в спорте ты рассчитываешь?

– Как минимум, как у Лизы Туктамышевой!

– Ваша группа очень веселая и дружная. Чья это заслуга?

– Алексей Николаевич царствует на троне атмосферы легкости и непринужденности в нашей группе. Поэтому все катаются долго, с удовольствием и с максимальной преданностью своему делу. У нас все всегда легко, весело, с юмором, иронией. Причем шутить могут и фигуристы друг с другом, и тренер со спортсменом и спортсмен с тренером, – сказал Ветлугин.