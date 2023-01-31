Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову

Серебряный призер Игр в танцах на льду поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

«Я только приступила к работе с ребятами, сегодня первый день.

Пока еще не определились, какие именно программы буду ставить, нужно немного времени», – рассказала Крылова.