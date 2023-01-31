Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову

Теги сборная России пары Анжелика Крылова Анастасия Мишина Александр Галлямов Р-Спорт Фигурное катание

Серебряный призер Игр в танцах на льду Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. 

«Я только приступила к работе с ребятами, сегодня первый день.

Пока еще не определились, какие именно программы буду ставить, нужно немного времени», – рассказала Крылова.

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28 комментариев

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Дружба11
Анжелика Крылова это блестящий выбор,
то что было это было уже невыносимо.
Тамара Николаевна не закостенелый чел, умеет принимать гибкие решения.
А мои любимые БК зря Анжелику упустили, она талант.
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Дудабот Уно
Здорово, что Анжелика посотрудничает с Тамарой Николаевной. И ребятам новизна, и Анжелике возможность напитаться опытом Москвиной. Может, нашепчет, как справляться со "звёздностью" малолетних)
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Anna Leonova
Ого! Свежий ход, желаю удачи!
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Мишину тоже надо задуматься, что будет с его спортсменами и их грибами, когда он отойдет от дел сам или по воле природы. К сожалению, это когда-то случится, ни в коей мере этого ему не желаю. Но приучать к этой мысли пора уже. ТНМ абсолютно права, посылая других тренeров на соревнования. Мишин же везде только сам лицом светит, иногда с Прокофьевой или женой, но ощущение, что они там для массовки.
Когда были международные соревнования и пересекались с внутренними, то ездили. Сейчас просто соревнований меньше и фигуристам явно приятнее, когда с ними именно Мишин. Хотя есть и личный тренер у того же Семененко.
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Allbee
Давно пора было! Третий год ужас катать должно было поднадоесть!
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oldparakhod
Это может быть интересно.
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Katerina Sunny
Ответ Lennuci
Мишину тоже надо задуматься, что будет с его спортсменами и их грибами, когда он отойдет от дел сам или по воле природы. К сожалению, это когда-то случится, ни в коей мере этого ему не желаю. Но приучать к этой мысли пора уже. ТНМ абсолютно права, посылая других тренeров на соревнования. Мишин же везде только сам лицом светит, иногда с Прокофьевой или женой, но ощущение, что они там для массовки.
Если Мишин ездит, то значит готов. Он не обычный дедушка, который будет сидеть дома. Он до сих пор ездит с мастер-классами заграницу.
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Lennuci
Ответ Katerina Sunny
У Мишина ещё моложе бывшие фигуристы работают. Но это вряд ли говорит о том, что он меньше в процессе тренировок задействован. Помощь и предложения более молодых лишними не будут. Особенно, если и как Минчук, может что-то сам показать.
Мишину тоже надо задуматься, что будет с его спортсменами и их грибами, когда он отойдет от дел сам или по воле природы. К сожалению, это когда-то случится, ни в коей мере этого ему не желаю. Но приучать к этой мысли пора уже. ТНМ абсолютно права, посылая других тренeров на соревнования. Мишин же везде только сам лицом светит, иногда с Прокофьевой или женой, но ощущение, что они там для массовки.
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AllaS
Ну и замечательно, новые веяния от нового хореографа МиГам . Плодотворной работы и отличных прог.
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Ирина Похлебаева
Ответ Anneta28
При этом от БК нафталином не веет. Значит дело не в тренере)) А МГ идёт этот стиль - они прям как будто вышли из какого-нибудь советского фильма, типа "Кубанские казаки" или "Поднятая целина". ))) И Москвина это прекрасно понимает, что другой стиль им просто не пойдёт.
Мне кажется, что этот стиль всё -таки в основном веет от Мишиной.Галлямов более современный человек.
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Katerina Sunny
Ответ Anneta28
Так она ещё в прошлом сезоне говорила, что после ОИ потихоньку будет отходить от дел. Человеку девятый десяток уже, имейте совесть)
У Мишина ещё моложе бывшие фигуристы работают. Но это вряд ли говорит о том, что он меньше в процессе тренировок задействован. Помощь и предложения более молодых лишними не будут. Особенно, если и как Минчук, может что-то сам показать.
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Галина Александрова
Крылова опередила Линичук)
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Anneta28
Ответ Oleandra
А что случилось? запах нафталина уже нюх перебивает?)
При этом от БК нафталином не веет. Значит дело не в тренере))
А МГ идёт этот стиль - они прям как будто вышли из какого-нибудь советского фильма, типа "Кубанские казаки" или "Поднятая целина". ))) И Москвина это прекрасно понимает, что другой стиль им просто не пойдёт.
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Anneta28
Ответ Савосмна Лидия
Такое ощущение что тнм решила немного разгрузить себя, Смирнов нарисовался, никогда он хорошим фигуристом не был, что хорошего он может дать мг
Так она ещё в прошлом сезоне говорила, что после ОИ потихоньку будет отходить от дел. Человеку девятый десяток уже, имейте совесть)
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Савосмна Лидия
Они уже выиграли все турниры, очень хочется чтобы такие взрослые спортсмены сами выбирали себе музыку, как это делают бк, у них должны быть свои предпочтения, понять что им идет итд
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Irina-tlt
Программы к шоу-турниру или на след сезон?
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Савосмна Лидия
Такое ощущение что тнм решила немного разгрузить себя, Смирнов нарисовался, никогда он хорошим фигуристом не был, что хорошего он может дать мг
+4
-9
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Anneta28
Ответ Brokkoli
Отличная новость, Анжелика выветрит запах «красной москвы»
Это вряд ли. Имидж краснопролетарской пары уже навсегда закрепился за ними.))
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srdn
Наконец-то ребята созрели.
За все предыдущие сезоны казалось, что ребята ничего своего предложить не могут, ни музыку, ни костюмы.
Вчера в интервью еще сказали, что программы китайцев - это топ. Значит, вкус у ребят все-таки есть.
+20
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Brokkoli
Отличная новость, Анжелика выветрит запах «красной москвы»
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Katerina Sunny
Ответ Defender64
На следующий сезон? Или речь о программе для шоу-турнира? Недавно у МГ было интервью, где они сказали, что определились с музыкой и сейчас будут приступать к постановке.
Скорее всего. А если хорошая получится, то можно и в соревновательную переделать.
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Анаис_Анаис
Ну и хорошо. Хотелось бы увидеть, как сядет на МГ другая стилистика
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Ольга Воеводина
Ого! То есть на ФГП у ребят будут новые программы или это на будущее? Одну программу будут менять или обе? Ничего не понятно, но очень 🤔
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Oleandra
Комментарий скрыт
+3
-18
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Alla Belova
Вот оказывается для чего была поездка в Питер! кроме КА)
+11
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