Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову
Серебряный призер Игр в танцах на льду Анжелика Крылова поставит новые программы Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
«Я только приступила к работе с ребятами, сегодня первый день.
Пока еще не определились, какие именно программы буду ставить, нужно немного времени», – рассказала Крылова.
то что было это было уже невыносимо.
Тамара Николаевна не закостенелый чел, умеет принимать гибкие решения.
А мои любимые БК зря Анжелику упустили, она талант.
А МГ идёт этот стиль - они прям как будто вышли из какого-нибудь советского фильма, типа "Кубанские казаки" или "Поднятая целина". ))) И Москвина это прекрасно понимает, что другой стиль им просто не пойдёт.
За все предыдущие сезоны казалось, что ребята ничего своего предложить не могут, ни музыку, ни костюмы.
Вчера в интервью еще сказали, что программы китайцев - это топ. Значит, вкус у ребят все-таки есть.