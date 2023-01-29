Анастасия Мишина: «Насколько вдохновляет фраза «Настоящие чемпионы Европы»? Мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам просто приятно»

Теги Александр Смирнов сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы журналистов после чемпионата Санкт-Петербурга, где они победили.

– Похорошела академия.

Галлямов: Она и так была в топе. Сейчас еще круче. Ждем награждения, показательные.

Если они сделают такие же огни, как на шоу, это будет реально круто. Просто последний раз я выступал на показательных, когда тут были разноцветные огни, Мемориал Панина, мне это очень запомнилось.

– Насколько вас вдохновляет фраза «настоящие чемпионы Европы»?

Мишина: Ну мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам, наверно, это просто приятно.

– Команде Тамары Николаевны Москвиной помогает Александр Смирнов. Насколько эта помощь оказалась весомой в успехе на этом турнире?

– Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера. Это очень глобально.

Глобально Александр Викторович нам очень сильно помогает – и в плане элементов, и в плане техники, и в плане атмосферы, моральной поддержки. Это огромное дополнение в нашу группу.

Александр Галлямов: «Слышал, что после проката нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Очень приятно, что зрители так чувствуют»

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6 комментариев

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asusp527
Ответ Anna Morgan
если честно , такой колхозный колхоз пары москвиной, тарасова и морозов лучше гораздо.
Только валят все подряд🤣
+1
0
+1
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Wiley Fox
Чемпионы из прошлого, не поспоришь

Вообще, шизоидность таких разговоров зашкаливает
+3
0
+3
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Anna Morgan
Ответ Василий Мишарин
Чемпионы Европы, и Чемпионы Мира. Самая лучшая Спортивная пара из действующих пар💟💟💟.
если честно , такой колхозный колхоз пары москвиной, тарасова и морозов лучше гораздо.
+3
-4
-1
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akschweyan
Настя красотка, шикарный ответ) И ведь не поспоришь, и правда чемпионы Европы)
+9
-3
+6
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fk_pairs
Что пристали к ребятам с этими настоящими ЧЕ. Что тут ответишь? Понятно, что Мишкам обидно. Понятно, что наши пары выше.
Но Итальянцы что ли виноваты в сложившейся ситуации? Они и не злорадствовали по поводу нашего отстранения, наоборот, "максимально, стараемся подготовится к возвращение России". Здорово, что этот вид ещё живёт в Европе, смотришь и до нас дотянут.
+15
-2
+13
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Василий Мишарин
Чемпионы Европы, и Чемпионы Мира. Самая лучшая Спортивная пара из действующих пар💟💟💟.
+12
-6
+6
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