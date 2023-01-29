Анастасия Мишина: «Насколько вдохновляет фраза «Настоящие чемпионы Европы»? Мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам просто приятно»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили на вопросы журналистов после чемпионата Санкт-Петербурга, где они победили.

– Похорошела академия.

Галлямов: Она и так была в топе. Сейчас еще круче. Ждем награждения, показательные.

Если они сделают такие же огни, как на шоу, это будет реально круто. Просто последний раз я выступал на показательных, когда тут были разноцветные огни, Мемориал Панина, мне это очень запомнилось.

– Насколько вас вдохновляет фраза «настоящие чемпионы Европы»?

Мишина: Ну мы на самом деле чемпионы Европы, поэтому нам, наверно, это просто приятно.

– Команде Тамары Николаевны Москвиной помогает Александр Смирнов. Насколько эта помощь оказалась весомой в успехе на этом турнире?

– Очень сложно оценивать по турнирам работу и помощь тренера. Это очень глобально.

Глобально Александр Викторович нам очень сильно помогает – и в плане элементов, и в плане техники, и в плане атмосферы, моральной поддержки. Это огромное дополнение в нашу группу.

Александр Галлямов: «Слышал, что после проката нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Очень приятно, что зрители так чувствуют»