Галлямов о паре Суй – Хань: «Когда мы начинали кататься в юниорах, я увидел китайцев и подумал, что эту пару никто никогда не обыграет. Нереально просто»
Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о китайской паре Вэньцзинь Суй – Цун Хань.
– Чьи олимпийские прокаты у вас вызывают острое желание пересматривать снова и снова?
Мишина: Честно? Даже несмотря на то что китайцы (Вэньцзинь Суй и Цун Хань) нас обыграли, программы у них шикарные.
Галлямов: Как и музыка, и прокат произвольной программы.
– Было ощущение, что они недосягаемы?
Галлямов: Когда мы только начинали с Настей кататься в юниорах, я, помню, увидел китайцев и подумал, что эту пару, наверное, никто никогда не обыграет. Нереально просто.
Мишина: Да, собственно, и в Стокгольме мы не особо рассчитывали, что превзойдем их. Та победа стала очень большим сюрпризом.
Галлямов: Мы же приехали на тот чемпионат не обыгрывать китайцев – вообще не рассматривали до старта такой вариант. Просто хотели показать себя. А дальше все очень удачно сошлось.
Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы
Но до СХ ещё работать. Чего-то не хватает, даже не парности, они едут почти как один чел. , скорей жизненного опыта и осознанности. Ну и если равняться на СХ, то хотелось бы, что бы Саша больше призентовал Настю. А Насте чуть расслабилась.
Но я считаю МГ самая сбалансированная наша пара на данный момент.
Каждый раз, когда пересматриваю, мурашки по коже бегут.
Со временем и вы можете дойти до этого уровня, главное работать и поменьше травм