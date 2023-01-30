Галлямов о паре Суй – Хань: «Когда мы начинали кататься в юниорах, я увидел китайцев и подумал, что эту пару никто никогда не обыграет. Нереально просто»

Чемпионы мира в парном катании и поделились мнением о китайской паре – Цун Хань.

– Чьи олимпийские прокаты у вас вызывают острое желание пересматривать снова и снова?

Мишина: Честно? Даже несмотря на то что китайцы (Вэньцзинь Суй и ) нас обыграли, программы у них шикарные.

Галлямов: Как и музыка, и прокат произвольной программы.

– Было ощущение, что они недосягаемы?

Галлямов: Когда мы только начинали с Настей кататься в юниорах, я, помню, увидел китайцев и подумал, что эту пару, наверное, никто никогда не обыграет. Нереально просто.

Мишина: Да, собственно, и в Стокгольме мы не особо рассчитывали, что превзойдем их. Та победа стала очень большим сюрпризом.

Галлямов: Мы же приехали на тот чемпионат не обыгрывать китайцев – вообще не рассматривали до старта такой вариант. Просто хотели показать себя. А дальше все очень удачно сошлось.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы