Галлямов о паре Суй – Хань: «Когда мы начинали кататься в юниорах, я увидел китайцев и подумал, что эту пару никто никогда не обыграет. Нереально просто»

Теги сборная России пары Вэньцзинь Суй Цун Хань Федерация фигурного катания Китая Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились мнением о китайской паре Вэньцзинь Суй – Цун Хань.

– Чьи олимпийские прокаты у вас вызывают острое желание пересматривать снова и снова?

Мишина: Честно? Даже несмотря на то что китайцы (Вэньцзинь Суй и Цун Хань) нас обыграли, программы у них шикарные.

Галлямов: Как и музыка, и прокат произвольной программы.

– Было ощущение, что они недосягаемы?

Галлямов: Когда мы только начинали с Настей кататься в юниорах, я, помню, увидел китайцев и подумал, что эту пару, наверное, никто никогда не обыграет. Нереально просто.

Мишина: Да, собственно, и в Стокгольме мы не особо рассчитывали, что превзойдем их. Та победа стала очень большим сюрпризом.

Галлямов: Мы же приехали на тот чемпионат не обыгрывать китайцев – вообще не рассматривали до старта такой вариант. Просто хотели показать себя. А дальше все очень удачно сошлось.

Думаете, наши пары проиграли китайцам из-за домашнего судейства? Нет, все решили 2 суперэлемента, которые делают только чемпионы 

10 комментариев

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fk_pairs
Ответ FSUA2408
При всём уважении вы, ребята, как говорил Мишин, китайцев победили, но не превзошли. Некоторые вещи нарабатываются с опытом. В плане скатанности, парности к СХ ближе всех ТМ. Со временем и вы можете дойти до этого уровня, главное работать и поменьше травм
Согласна не превзошли, вернее сказать техникой превзошли и молодым запалом, возможно. (СХ на том ЧМ не так что бы в ударе были, а МГ, клювом не щелкали, и поймали быка за рога).
Но до СХ ещё работать. Чего-то не хватает, даже не парности, они едут почти как один чел. , скорей жизненного опыта и осознанности. Ну и если равняться на СХ, то хотелось бы, что бы Саша больше призентовал Настю. А Насте чуть расслабилась.
Но я считаю МГ самая сбалансированная наша пара на данный момент.
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Савосмна Лидия
Ответ FSUA2408
При всём уважении вы, ребята, как говорил Мишин, китайцев победили, но не превзошли. Некоторые вещи нарабатываются с опытом. В плане скатанности, парности к СХ ближе всех ТМ. Со временем и вы можете дойти до этого уровня, главное работать и поменьше травм
Мг за короткий срок достигла таких высот сто ни китайцам ни тм ни бкине снилось, так что не надо принижать достоинства нашей лучшей пары
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fk_pairs
Ответ Mary Ion
ПП китайцев - главное впечатление прошедшей олимпиады. Это реально вечный прокат, несмотря на помарку на прыжке. Каждый раз, когда пересматриваю, мурашки по коже бегут.
А для меня дождь не превзойден и мост с ОИ блекнет и теряется на фоне этой, я бы сказала, эпохальной ПП.
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Mary Ion
ПП китайцев - главное впечатление прошедшей олимпиады. Это реально вечный прокат, несмотря на помарку на прыжке.
Каждый раз, когда пересматриваю, мурашки по коже бегут.
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Оле-Лукойе
Ответ 22somebody22
Ну хоть признают,что по залету выиграли чемпионат мира.А в целом,какие же они высокомерные и стервозные...Корона вросла уже в их бошки."Даже несмотря на то,что китайцы нас обыграли,программы у них шикарные"...Смешно и противно читать.Еще бы они ваш нафталин из Совка не обыграли,да и вообще,какая связь между победой того или иного спортсмена и красотой программ?Уж можно и не уточнять,что они вас обыграли,все и так помнят,кто олимпийские чемпионы Пекина в парах.Видать,проигрыш покоя не дает...Но ведь вы даже не 2-е)))
То есть, проявить уважение к сопернику и высказать восхищение ими и их программами - это высокомерие и стервозность? Все бы у нас такими высокомерными, как МиГи были.
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Купаюсь в проруби
Ответ Allbee
Ну да, спортсмены едут первой парой сборной показать себя, а не выигрывать. Конечно же, так и есть
Речь о Стокгольме ЧМ. Там МГ ехали третьей парой, насколько помню, отобрались через ФКР.
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22somebody22
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FSUA2408
При всём уважении вы, ребята, как говорил Мишин, китайцев победили, но не превзошли. Некоторые вещи нарабатываются с опытом. В плане скатанности, парности к СХ ближе всех ТМ.
Со временем и вы можете дойти до этого уровня, главное работать и поменьше травм
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Ебздрогыч
Суй Цун Хань - ну это же как прикол из детства про китайцев! Почти те же буквы!
+1
-6
-5
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Allbee
Ну да, спортсмены едут первой парой сборной показать себя, а не выигрывать. Конечно же, так и есть
+3
-9
-6
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