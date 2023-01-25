Роман Костомаров пришел в себя, но все еще нуждается в ИВЛ («Матч ТВ»)

Теги Роман Костомаров танцы на льду Матч ТВ Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришел в себя, но врачи все еще вынуждены прибегать к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ», – сказал источник.

10 января стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией.

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12 комментариев

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Anna Leonova
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Olga Tchistyakov
Скорее всего Роман подключён к ИВЛ через трахеостому,без наркоза терпеть трубку в трахеи невозможно. Выздоравливай побыстрее,голубчик ты наш!
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Happy_Kleo
Роману скорейшего полного выздоровления и восстановления!
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Додик Аксель
Гравврач "Коммунарки" Денис Проценко засекретил несколько дней назад историю болезни Романа. К ней имеют доступ всего несколько врачей из ближайшего окружения, чтобы не было утечки состояния здоровья и как идёт процесс лечения в публичное пространство, не муссировали и не писали всякую чушь обыватели далёкие от медицины. Так нет же...
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Самасебезвезда
Вчера тоже весь день писали, что пришел в себя, а потом мать опровергла. Сегодня та же история?
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Лека-Лека
Как же хочется, чтобы Рома скорее выкарабкался.
Представляю как измучились родные.
Скорейшего выздоровления.
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olvl
Наконец-то, хорошие новости. Роману здоровья!
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Shtirly
Спасибо, Ромка, что ты с нами!
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Дудабот Уно
Ну, это уже что-то! Даже общаться понемногу (пусть даже это очень условно). Больших сил Роме и Оксане, путь к выздоровлению ещё очень долгий впереди.
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N-fox
Слава Богу! Уже появляется осторожный оптимизм. Столько людей любят Романа и желают ему выздоровления!
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Irina037
Как это тяжело и долго,но надо выкарабкивается и бороться,цепляться за жизнь
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grey9610212
И Слава Богу, и коллегам в Коммунарке низкий полон... ИВЛ, повторюсь, в данной ситуации - прогресс....
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