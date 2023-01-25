Роман Костомаров пришел в себя, но все еще нуждается в ИВЛ («Матч ТВ»)
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пришел в себя, но врачи все еще вынуждены прибегать к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ», – сказал источник.
10 января стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией.
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Представляю как измучились родные.
Скорейшего выздоровления.