Роман Костомаров пришел в себя, но все еще нуждается в ИВЛ («Матч ТВ»)

Олимпийский чемпион в танцах на льду пришел в себя, но врачи все еще вынуждены прибегать к искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ», – сказал источник.

10 января стало известно, что Костомаров госпитализирован с пневмонией.