Директор СПб ГБУ СШОР о смене гражданства фигуристами: «Сейчас не нужно уходить в другие страны. Особенно те, которые настроены против России»

Директор СПб ГБУ СШОР по фигурному катанию Татьяна Меньшикова высказалсь о победе грузинской фигуристки на чемпионате Европы в Эспоо.

– Мы всегда верим в наших спортсменов и знаем, что они самые лучшие. Настя в нашей школе с самого детства – как встала на коньки, так и занимается. Получилось, что в России среди девочек огромная конкуренция, и ей поступило предложение от Федерации фигурного катания Грузии. Она согласилась.

– Какое будущее ждет Губанову в фигурном катании, на ваш взгляд?

– Я не знаю. Будет выступать за Грузию. Там очень довольны, что она у них теперь есть. Таких результатов у них никогда не было.

– Почему Губанова ушла именно под грузинский флаг? Говорят, у нее было предложение из Беларуси?

– Я не знаю, почему так сложилось. Просто совпали интересы федерации и спортсменки.

– Вы советуете нашим фигуристам, фигуристкам принимать предложения из других стран, если такие будут поступать?

– Когда Настя уходила в Грузию, была другая ситуация. Это 2021-й год. С тех пор все изменилось. Сейчас бы я не предлагала никому уходить.

– Почему?

– Ну вы же понимаете, какая ситуация в мире. Сейчас не нужно уходить в другие страны. Особенно те, которые настроены против России. У нас вот чемпионат Петербурга на выходных прошел. Так он по уровню выше чемпионата Европы, я уверена.

– Но фигуристы хотят побеждать на чемпионах Европы, на чемпионатах мира, Олимпийских играх.

– Каждый случай надо рассматривать индивидуально. Повторюсь: сейчас чемпионат Петербурга выше по уровню, чем чемпионат Европы. Для спортсмена самое главное, с кем он соревнуется и в какой борьбе побеждает, – сказала Меньшикова.