Малинин, Браун, Левито, Теннелл, Гленн, Чок и Бейтс, Книрим и Фрэйзер вошли в состав сборной США на чемпионат мира-2023
Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на чемпионат мира и чемпионат четырех континентов.
Чемпионат мира
Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн
Мужчины: Илья Малинин, Джейсон Браун, Эндрю Торгашев
Пары: Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер, Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер, Кэролин Грин – Майкл Парсонс
Чемпионат четырех континентов
Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн
Мужчины: Максим Наумов, Джимми Ма, Лиам Капейкис
Пары: Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши, Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес
Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте
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