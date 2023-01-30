Малинин, Браун, Левито, Теннелл, Гленн, Чок и Бейтс, Книрим и Фрэйзер вошли в состав сборной США на чемпионат мира-2023

Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на чемпионат мира и чемпионат четырех континентов.

Чемпионат мира

Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн

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Пары: Алекса Книрим – , Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек – , Кэролин Грин – Майкл Парсонс

Чемпионат четырех континентов

Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн

Мужчины: Максим Наумов, Джимми Ма, Лиам Капейкис

Пары: Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши, Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте