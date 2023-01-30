Малинин, Браун, Левито, Теннелл, Гленн, Чок и Бейтс, Книрим и Фрэйзер вошли в состав сборной США на чемпионат мира-2023

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Стал известен состав сборной США по фигурному катанию на чемпионат мира и чемпионат четырех континентов.

Чемпионат мира

Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн

Мужчины: Илья Малинин, Джейсон Браун, Эндрю Торгашев

Пары: Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер, Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер, Кэролин Грин – Майкл Парсонс

Чемпионат четырех континентов

Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Эмбер Гленн

Мужчины: Максим Наумов, Джимми Ма, Лиам Капейкис

Пары: Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Элли Кам – Дэнни О’Ши, Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес

Танцы на льду: Мэдисон Чок – Эван Бейтс, Кэролин Грин – Майкл Парсонс, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2022/23: взрослый Гран-при стартовал в октябре, чемпионат мира пройдет в марте

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3 комментария

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Блинчик
Хочется уже видеть Брауна на пьедестале ЧМ. Можно сразу после Шомяка или вообще на 1 месте. Ведь ФК - это не только прыжки.
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Elena Savanuk
У мужчин у них полностью разный состав на ЧМ и ЧЧК .
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Heopsa
Как интересно они на ЧЧК заявились. Женщины, значит, все победительницы, а мужчин почему-то берегут, заявили второй состав.
+5
0
+5
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