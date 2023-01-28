Чемпионат США. Малинин лидирует после короткой программы, Браун – 2-й, Хиваташи – 3-й
Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.
Чемпионат США
Сан-Хосе
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин – 110,36
2. Джейсон Браун – 100,25
3. Томоки Хиваташи – 85,43
4. Лиам Капейкис – 82,27
5. Эндрю Торгашев – 78,78
6. Максим Наумов – 77,71
7. Джимми Ма – 73,88
8. Гоку Эндо – 73,45
9. Самуэль Миндра – 71,36
10. Ярослав Паниот – 70,87
обязан встать на ПОДИУМ!!!
https://skatingscores.com/static/scores/i/scores_charts/tss_hline_usa_men_jason_brown_2011_2023.png
Хоть кто то приносит в американское МО фигурное катание