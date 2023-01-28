Чемпионат США. Малинин лидирует после короткой программы, Браун – 2-й, Хиваташи – 3-й

Теги результаты чемпионат США сборная США мужское катание Джейсон Браун Ярослав Паниот Томоки Хиваташи Эндрю Торгашев Джимми Ма Илья Малинин Максим Наумов Лиам Капейкис Гоку Эндо Самуэль Миндра Фигурное катание

Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин – 110,36

2. Джейсон Браун – 100,25

3. Томоки Хиваташи – 85,43

4. Лиам Капейкис – 82,27

5. Эндрю Торгашев – 78,78

6. Максим Наумов – 77,71

7. Джимми Ма – 73,88

8. Гоку Эндо – 73,45

9. Самуэль Миндра – 71,36

10. Ярослав Паниот – 70,87

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58 комментариев

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Roman Ivanov
Браун это просто космос надеюсь он дойдет до след ОИ
обязан встать на ПОДИУМ!!!
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Mikhail Lopatin
Ответ Леличек
Илюша вау) У Брауна грибищи неподъемные, 100 без квада)) Патрику Чану с прекрасным квадтулупом и лучшим в мире скольжением ни разу столько не давали))
Почему не давали? Патрик 102 имел на ЧМ-17 за идеальный прокат КП. А вот у Джейсона на международном уровне 100 как раз не было. :)
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orlitza
Ответ Gemma157
Малинин в хорошей форме. Когда хорошо, тогда хорошо. Когда у него прыжки идут можно смотреть. Ну вот у него настоящий квадлутц, с глубокого внешнего ребра и с минимальным прером, а не то что на Европе у Грассля 😆 Но Браун, конечно, украл шоу. Зал ему хлопал словно суперзвезде
Он и есть суперзвезда. И давно.
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Бунтарь без идеала
Ответ Angry Dude
Браун и на международных сколько раз получал около 100. https://skatingscores.com/static/scores/i/scores_charts/tss_hline_usa_men_jason_brown_2011_2023.png
Около, вот именно.
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020408jo
Ответ Беглый*
Малинин, Торгашев, Наумов, Паниот, Хиваташи, Капейкис... тут вообще в первой десятке есть чистые американцы, кроме Брауна?
Америка страна мигрантов,чистые это индейцы
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020408jo
Браун-услада для глаз
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Angry Dude
Ответ Бунтарь без идеала
На международном старте он бы их не получил, хотя согласна, что катание у него великолепное.
Браун и на международных сколько раз получал около 100.
https://skatingscores.com/static/scores/i/scores_charts/tss_hline_usa_men_jason_brown_2011_2023.png
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Бунтарь без идеала
Ответ Ирина Ларина
Да, прыжки невероятные у Ильи. И вращения тоже очень достойные. Но скольжения нет вообще, сам неуклюжий жуть. Но, судя по оценкам - почти второй Браун))
Я рассчитываю на то, что он посмотрит на то, как за катание и программу буквально на пятки ему можно наступить, и может быть, начнет нагонять.
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Бунтарь без идеала
Ответ Angry Dude
Там вообще то меньше 100 и не поставишь никак. Идеально всё сделано.
На международном старте он бы их не получил, хотя согласна, что катание у него великолепное.
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Бунтарь без идеала
Ответ Светлана Менова
Так Жейсон потому и упивается не только прыжками, что не затрачивает энергию на выполнение технической сложности. А как пытается в квад - сразу дохнет и программа у него сыпется.
И согласна, и нет. Согласна в части того, что физику он именно на этом экономит, но ведь и другим фигуристам, у кого с квадами беда, никто не мешает попробовать зайти с другой стороны, но.... Конечно, например, Эмоза я уважаю несколько больше как спортсмена, потому что он тоже может красоту накатать, но все равно тужится с четверными, валяет и тем самым портит себе и вторую оценку.
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AnnaPuzzle
Ах, Малинин! Какие прыжки!
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Лакс
Интересно из каких стран прибыли в Америку предки Коричневого? Остальные кажется америкацы в первом-втором поколениях.
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Irina Chut
"Меланхолия" Джейсона захватывает с первых секунд и не отпускает до конца, очень цепляющая программа. Надо отдать должное Илье за проделанную работу в плане презентации, программа смотрится намного выигрышнее, чем на предыдущих стартах, акцентные моменты заиграли новыми красками.
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Лакс
Ответ Беглый*
Малинин, Торгашев, Наумов, Паниот, Хиваташи, Капейкис... тут вообще в первой десятке есть чистые американцы, кроме Брауна?
чистые американцы это те, кто живет в резервациях (
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tim55555
Ответ Леличек
Илюша вау) У Брауна грибищи неподъемные, 100 без квада)) Патрику Чану с прекрасным квадтулупом и лучшим в мире скольжением ни разу столько не давали))
Инфляция. Патрик закончил выступать почти 5 лет назад.
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tim55555
Ответ Ирина Ларина
Да, прыжки невероятные у Ильи. И вращения тоже очень достойные. Но скольжения нет вообще, сам неуклюжий жуть. Но, судя по оценкам - почти второй Браун))
Наследие предыдущего олимпийского цикла - тогда компоненты ставили как производное от технической оценки, компоненты совсем от фонаря оценивали.
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Беглый*
Малинин, Торгашев, Наумов, Паниот, Хиваташи, Капейкис... тут вообще в первой десятке есть чистые американцы, кроме Брауна?
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Princess23
Как я скучала по Джейсону
Хоть кто то приносит в американское МО фигурное катание
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juliamart
Ответ bolelschiza
Такой 3Л3Т с чистейшего ребра из женщин в мире одна Лиза Туктамышева прыгает) и это не кривляния, это интерпритация музыки и очень качественная. Так можно и любую программу артистичного и музыкального фигуриста назвать кривлянием, но нет, тут просто искусство, которое показывают единицы в мире. У Ильи программы нет, есть потрясающая техника.
Мне больше по душе музыкальность Шомы.
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bolelschiza
Ответ Товарищ Майор.
Компоненты Брауна 49,84)) как будто сам бог Аполлон вселился в американца
Так и есть)
+6
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Товарищ Майор.
Преимущество Ильи всего 10 баллов. Ему в ПП надо быть начеку, а то одна малейшей помарка и безквадовый Браун, виляя бёдрами, обойдёт его на повороте
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bolelschiza
Ответ juliamart
100 баллов за женскую прогу с даже замечательными вращениями - это очень большие грибы) У Ильи чистейший прокат с самыми сложными прыжками. Всё остальное тоже на уровне. Что касается второй оценки - кривляния Брауна это на вкус и цвет, мне никак лично.
Такой 3Л3Т с чистейшего ребра из женщин в мире одна Лиза Туктамышева прыгает) и это не кривляния, это интерпритация музыки и очень качественная. Так можно и любую программу артистичного и музыкального фигуриста назвать кривлянием, но нет, тут просто искусство, которое показывают единицы в мире. У Ильи программы нет, есть потрясающая техника.
+8
-3
+5
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Товарищ Майор.
Компоненты Брауна 49,84)) как будто сам бог Аполлон вселился в американца
+4
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Светлана Менова
Ответ Бунтарь без идеала
Ну, надо отдать должное Брауну, это красиво и артистично без пренебрежительных суффиксов, он катит прекрасно, в программе ни одного пустого момента, хореография на высоте, и это все про этот спорт, ФК - это не только прыжки. Чемпиона международных турниров у мужчин без четверных я не вижу, но такие как Браун должны подталкивать Малининых не только прыжками упиваться, что вокруг них строить более эстетичную прогу. И если б все, кто не могут в четверные хотя бы делали качественные, наполненные программы, то смотреть ФК было бы еще интересней.
Так Жейсон потому и упивается не только прыжками, что не затрачивает энергию на выполнение технической сложности. А как пытается в квад - сразу дохнет и программа у него сыпется.
+1
-4
-3
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fewral
Не, ну Браун это что-то. Посмотрел, ощущение, что за несколько секунд вся программа, таак затягивает!
+10
-1
+9
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