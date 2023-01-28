Чемпионат США. Малинин лидирует после короткой программы, Браун – 2-й, Хиваташи – 3-й

Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате США по фигурному катанию в Сан-Хосе.

Чемпионат США

Сан-Хосе

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин – 110,36

2. Джейсон Браун – 100,25

3. Томоки Хиваташи – 85,43

4. Лиам Капейкис – 82,27

5. Эндрю Торгашев – 78,78

6. Максим Наумов – 77,71

7. Джимми Ма – 73,88

8. Гоку Эндо – 73,45

9. Самуэль Миндра – 71,36

10. Ярослав Паниот – 70,87