Александр Галлямов: «Слышал, что после проката нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Очень приятно, что зрители так чувствуют»
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга рассказали, следили ли за соревнованиями пар на чемпионате Европы в Эспоо.
– За чемпионатом Европы следите? Видели, сколько набрали победители?
Галлямов: Да, я видел. Особенно картинку сравнения этого года и прошлого. Это не я сравнил, это журналисты и все болельщики. Есть некоторые элементы, которые были оригинальными. Больше всех мне понравился Леха Святченко, я за него болел, особенно как он выжимал последнюю поддержку. Я уже кричал: «Давай, Леха!»
Мне это напомнило Кубок Ростелекома, не помню какой год, в Лужниках. Пара Астахова-Роганов, Мастер и Маргарита, и он жал в лассо и тоже не мог никак дожать. Раза с четвертого дожал, у публики был тогда восторг. Она не засчиталась, но он был героем.
– Настя, у вас такого не бывало, чтобы вас так выжимали?
Мишина: Бывало, но это было так незаметно, что зритель ничего и не понял.
– У вас в короткой программе одна мелодия, одна тема. Это преимущество или есть опасения, что может появиться монотонность?
Мишина: Мне кажется, классической музыке это не грозит. Классика может жить вечно.
Галлямов: К тому же, это не произвольная. Мы советовались с тренерской командой перед постановкой.
Мишина: У нас музыка нарастает к концу, поэтому мы можем показать эмоциями изменения в музыке.
– После проката вам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Слышали?
Галлямов: Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь.
– Хотите уже вернуться на международные старты? МОК выступает с обнадеживающими заявлениями.
Мишина: Мы пока работаем.
Галлямов: Мы пока работаем, улучшаемся. Мы рады сегодняшнему дню.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы с баллами выше мирового рекорда, Бойкова и Козловский – 2-е
"Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь."
Журналисты опять волну гонят в заголовке. Работа такая.
Желаю, что б завтра все получилось. ПП всегда была вашим козырем. Пусть все вернётся.
Итальянцы бронзу ФГП взяли их и судят в таком коридоре.
Я прочитала — мне аж не по себе стало, хотя сама в теме соревнования писала именно такое. Дума, ТНМ надо втык давать Саше.
А тут оказалось на деле, что вопрос журналиста о реплике болельщика из зала и вполне скромный ответ, что такое мнение болельщиков спортсменам приятно.
Хуже, чем заголовки с встроенными в кавычки вопросами, могут быть только длинные тексты в самой новости, целиком включённые в кавычки, где каждый новый абзац начинается с вопроса, который оформлен так, будто спортсмен сам выдаёт длинный монолог с вопросами себе-любимому))
Сколько бы подобных новостей ни читал, каждый раз передёргивает от этой манеры журналистов вкладывать свои слова в рот другим.