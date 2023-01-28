Александр Галлямов: «Слышал, что после проката нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Очень приятно, что зрители так чувствуют»

Фигуристы Анастасия Мишина и после выступления в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга рассказали, следили ли за соревнованиями пар на чемпионате Европы в Эспоо.

– За чемпионатом Европы следите? Видели, сколько набрали победители?

Галлямов: Да, я видел. Особенно картинку сравнения этого года и прошлого. Это не я сравнил, это журналисты и все болельщики. Есть некоторые элементы, которые были оригинальными. Больше всех мне понравился Леха Святченко, я за него болел, особенно как он выжимал последнюю поддержку. Я уже кричал: «Давай, Леха!»

Мне это напомнило Кубок Ростелекома, не помню какой год, в Лужниках. Пара Астахова-Роганов, Мастер и Маргарита, и он жал в лассо и тоже не мог никак дожать. Раза с четвертого дожал, у публики был тогда восторг. Она не засчиталась, но он был героем.

– Настя, у вас такого не бывало, чтобы вас так выжимали?

Мишина: Бывало, но это было так незаметно, что зритель ничего и не понял.

– У вас в короткой программе одна мелодия, одна тема. Это преимущество или есть опасения, что может появиться монотонность?

Мишина: Мне кажется, классической музыке это не грозит. Классика может жить вечно.

Галлямов: К тому же, это не произвольная. Мы советовались с тренерской командой перед постановкой.

Мишина: У нас музыка нарастает к концу, поэтому мы можем показать эмоциями изменения в музыке.

– После проката вам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Слышали?

Галлямов: Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь.

– Хотите уже вернуться на международные старты? выступает с обнадеживающими заявлениями.

Мишина: Мы пока работаем.

Галлямов: Мы пока работаем, улучшаемся. Мы рады сегодняшнему дню.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы с баллами выше мирового рекорда, Бойкова и Козловский – 2-е