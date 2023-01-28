Александр Галлямов: «Слышал, что после проката нам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Очень приятно, что зрители так чувствуют»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию МОК сборная Венгрии пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Алексей Святченко чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов после выступления в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга рассказали, следили ли за соревнованиями пар на чемпионате Европы в Эспоо.

– За чемпионатом Европы следите? Видели, сколько набрали победители?

Галлямов: Да, я видел. Особенно картинку сравнения этого года и прошлого. Это не я сравнил, это журналисты и все болельщики. Есть некоторые элементы, которые были оригинальными. Больше всех мне понравился Леха Святченко, я за него болел, особенно как он выжимал последнюю поддержку. Я уже кричал: «Давай, Леха!»

Мне это напомнило Кубок Ростелекома, не помню какой год, в Лужниках. Пара Астахова-Роганов, Мастер и Маргарита, и он жал в лассо и тоже не мог никак дожать. Раза с четвертого дожал, у публики был тогда восторг. Она не засчиталась, но он был героем.

– Настя, у вас такого не бывало, чтобы вас так выжимали?

Мишина: Бывало, но это было так незаметно, что зритель ничего и не понял.

– У вас в короткой программе одна мелодия, одна тема. Это преимущество или есть опасения, что может появиться монотонность?

Мишина: Мне кажется, классической музыке это не грозит. Классика может жить вечно.

Галлямов: К тому же, это не произвольная. Мы советовались с тренерской командой перед постановкой.

Мишина: У нас музыка нарастает к концу, поэтому мы можем показать эмоциями изменения в музыке.

– После проката вам крикнули: «Настоящие чемпионы Европы». Слышали?

Галлямов: Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь.

– Хотите уже вернуться на международные старты? МОК выступает с обнадеживающими заявлениями.

Мишина: Мы пока работаем.

Галлямов: Мы пока работаем, улучшаемся. Мы рады сегодняшнему дню.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы с баллами выше мирового рекорда, Бойкова и Козловский – 2-е

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35 комментариев

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Кот Лютик
Мишки-фишки стали настолько мeрзкими что не хочется за них ваще болеть.
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EuhenioV
Сашина поддержка выкрику Рудковского по окончании прыжкового турнира всё портит,оставив неизгладимое впечатление,обнажив внутреннюю сущность данного персонажа и полностью обрубив желание поддерживать данную пару.
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Shibosan
"Чемпионы по игре", лол.
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Alla Belova
Ответ Екатерина Субботина
Конечно настоящие ЧЕ, 195 баллов итальянцев это смех
Да, если не брать танцы, то ЧЕ далеко позади. Даже первые 3-4 девочки в отсутствие Лизы показали весьма приемлемый уровень для ЧЕ. Про мальчиков и пары и говорить нечего!
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fk_pairs
Ответ Princess23
Господи Мишки ну вы то зачем? Спесь настоящим чемпионам не к лицу
Сашин ответ крайне корректен.
"Я слышал, да, забавно. Очень приятно, что зрители так чувствуют. Хочется в ответ дарить ту же самую любовь."
Журналисты опять волну гонят в заголовке. Работа такая.
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Евгений Румкин
Это так и есть!
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Princess23
Господи Мишки ну вы то зачем? Спесь настоящим чемпионам не к лицу
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Залина Малина
Правда
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fk_pairs
Я сегодня получила взрыв эмоций от проката Мишек! Это ж надо все уставшие после КПК, а эти ещё и лутц прыгнули и всю программу прокатикили на ариналине , как в последний раз.
Желаю, что б завтра все получилось. ПП всегда была вашим козырем. Пусть все вернётся.
+9
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fk_pairs
Ответ Defender64
Обнадеживающие заявления от Мока - это сильно сказано. А Святченко я помню. Когда-то они с Кварталовой делали четверной подкрут. И вообще пара была очень интересная. Но потом у партнёрши начался пубертат по очень плохому сценарию - и в итоге партнёра закрутило и вынесло в итоге вон куда...
Но все хорошо, что хорошо кончается. Теперь на ГС и, если будут так катать, то и будут получать больше.
Итальянцы бронзу ФГП взяли их и судят в таком коридоре.
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Купаюсь в проруби
Ответ Блинчик
Медали у подъезда когда вручать будут?
А вы интервью-то читали или на заголовок рванули? Речь шла просто о болельщиках, которые их любят, без претензий на чужие лавры и не более того, чтобы так злобствовать.
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София Хайн
Этот ЧЕ был отвратительной водокачкой. Жалкое убожество. Питерские парни и без трех лидеров, Петра, Жени и Мишани показали уровень, до которого европейцам как до луны.
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Екатерина Субботина
Конечно настоящие ЧЕ, 195 баллов итальянцев это смех
+6
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kate_ko
Ответ UserFreud
О, да! Вымораживает - очень точное слово. Хуже, чем заголовки с встроенными в кавычки вопросами, могут быть только длинные тексты в самой новости, целиком включённые в кавычки, где каждый новый абзац начинается с вопроса, который оформлен так, будто спортсмен сам выдаёт длинный монолог с вопросами себе-любимому)) Сколько бы подобных новостей ни читал, каждый раз передёргивает от этой манеры журналистов вкладывать свои слова в рот другим.
да))) вы правы! удивительно низкий уровень текстов и самое страшное, что ради самосохранения начинаешь как бы привыкать к этому. а не хотелось бы(
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Блинчик
Медали у подъезда когда вручать будут?
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La Gushka
Эспоо рядом с Питером, а Европа на другой планете пока...
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papadok
Ответ fewral
....на территории России.)
Басманный суд не даст соврать.
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vanessa2021
Миги и есть реальные чемпионы Европы. . Правильно им крикнули из зала.
+14
-4
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Купаюсь в проруби
Ответ UserFreud
Безотносительно Галлямова. Не понимаю, почему в заголовки в прессе постоянно выносятся в кавычки слова, которые спортсмены не произносили? Про "настоящих чемпионов Европы" заговорил журналист, а не сам Александр. А в заголовке дают это как прямую речь. Постоянно слова журналистов оказываются приписанными к речи спортсменов, что, учитывая любовь нашей прессы к провокационным вопросам, зачастую создаёт более "резкое" впечатление от сказанного. Учитывая, что многие дальше заголовков не читают, это выглядит несколько провокационно.
Плюс много плюсов вам.
Я прочитала — мне аж не по себе стало, хотя сама в теме соревнования писала именно такое. Дума, ТНМ надо втык давать Саше.
А тут оказалось на деле, что вопрос журналиста о реплике болельщика из зала и вполне скромный ответ, что такое мнение болельщиков спортсменам приятно.
+8
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UserFreud
Ответ kate_ko
да, такая манера писать заголовки очень вымораживает. еще обожаю, когда журналисты в заголовок выносят собственный вопрос в кавычках, словно интервьюируемый переспрашивает, выглядя не то глухим, не то туповатым. примерно так: "чувствую ли я себя фавориткой этого турнира? да, но это не мешает" в то время как на самом деле прямая речь была просто "да, но это не мешает"
О, да! Вымораживает - очень точное слово.
Хуже, чем заголовки с встроенными в кавычки вопросами, могут быть только длинные тексты в самой новости, целиком включённые в кавычки, где каждый новый абзац начинается с вопроса, который оформлен так, будто спортсмен сам выдаёт длинный монолог с вопросами себе-любимому))
Сколько бы подобных новостей ни читал, каждый раз передёргивает от этой манеры журналистов вкладывать свои слова в рот другим.
+10
0
+10
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kate_ko
Ответ UserFreud
Безотносительно Галлямова. Не понимаю, почему в заголовки в прессе постоянно выносятся в кавычки слова, которые спортсмены не произносили? Про "настоящих чемпионов Европы" заговорил журналист, а не сам Александр. А в заголовке дают это как прямую речь. Постоянно слова журналистов оказываются приписанными к речи спортсменов, что, учитывая любовь нашей прессы к провокационным вопросам, зачастую создаёт более "резкое" впечатление от сказанного. Учитывая, что многие дальше заголовков не читают, это выглядит несколько провокационно.
да, такая манера писать заголовки очень вымораживает. еще обожаю, когда журналисты в заголовок выносят собственный вопрос в кавычках, словно интервьюируемый переспрашивает, выглядя не то глухим, не то туповатым. примерно так: "чувствую ли я себя фавориткой этого турнира? да, но это не мешает" в то время как на самом деле прямая речь была просто "да, но это не мешает"
+15
0
+15
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68_sandra_86
Какие классные! Феерично! НАШИ!!! Какое счастье это видеть. Сколько эмоций подарено! Спасибо ребятам и особенно Тамаре Николаевне! За это ЧУДО!
+7
-1
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Валерий Петров
Ответ UserFreud
Безотносительно Галлямова. Не понимаю, почему в заголовки в прессе постоянно выносятся в кавычки слова, которые спортсмены не произносили? Про "настоящих чемпионов Европы" заговорил журналист, а не сам Александр. А в заголовке дают это как прямую речь. Постоянно слова журналистов оказываются приписанными к речи спортсменов, что, учитывая любовь нашей прессы к провокационным вопросам, зачастую создаёт более "резкое" впечатление от сказанного. Учитывая, что многие дальше заголовков не читают, это выглядит несколько провокационно.
Так на провокационность журналистам и нужна в первую очередь. Такой уж уровень журналистики, причем не только в РФ, а практически везде.
+5
0
+5
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Defender64
Ответ Larsy_tan
Даже не слова журналистов, про настоящих чемпионов Европы крикнул болельщик. А так - да, благодаря журналистам, невнимательно читающие, приплетут эти слова Галлямову
По факту МГ - лучшая пара не только в Европе, но и в мире. Хотя, конечно, если будут косяки, то может быть проигрыш БК или ТМ, но МГ ещё и самые стабильные. И таки они ЧЕ и есть. Чтобы они уступили тем итальянцам, им надо вообще полпрограммы сорвать.
+7
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Wiley Fox
Крикун может это в Википедии записать. Провисит час
+5
-3
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