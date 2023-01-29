Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Чемпионат Санкт-Петербурга-2023
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Анна Москалева – Максим Ложкин
3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 87,50
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 75,06
3. Анна Москалева – Максим Ложкин – 69,10
4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 67,16
И пусть всем их болельщикам приснится их идеальный лутц и сияющие, довольные, счастливые Настя и Саша!