Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами

29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют и .

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Анна Москалева – Максим Ложкин

3. –

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 87,50

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 75,06

3. Анна Москалева – Максим Ложкин – 69,10

4. – Игорь Шамшуров – 67,16