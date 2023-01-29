Чемпионат Санкт-Петербурга-2023. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский чемпионат Санкт-Петербурга Майя Шегай Игорь Шамшуров Анна Москалева Максим Ложкин Фигурное катание

29 января на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию пары выступят с произвольными программами. После короткой лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Чемпионат Санкт-Петербурга-2023

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал «Студия-38».

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров 

2. Анна Москалева – Максим Ложкин 

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 

4. Анастасия Мишина – Александр Галлямов 

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 87,50

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 75,06

3. Анна Москалева – Максим Ложкин – 69,10

4. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 67,16

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5 комментариев

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Jessi
За Мишек, но на козликов-кисиков я посмотрела другими глазами после КПК. Какие-то они смелые, отчаянные, талантливые , дерзкие, не такие «правильные», как Мишки, но не менее прекрасные. Саша искренне поддерживала Муру, не наигранно, меня это тронуло.
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Larsy_tan
За Мишек! ❤️ И всем парам чистых прокатов!
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fk_pairs
Ну и на сон грядущий пожелаю Мишкам удачи в ПП!
И пусть всем их болельщикам приснится их идеальный лутц и сияющие, довольные, счастливые Настя и Саша!
+3
-1
+2
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Екатерина Субботина
Самые сильные и неповторимые пары Тамары Москвиной. 3Lz мишек 🔥🔥🔥
+4
-1
+3
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Anna Leonova
Удачи всем, победы сильнейшим!
+4
0
+4
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