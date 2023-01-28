Александр Галлямов: «У нас с плеч сошел груз. Хотели сделать лутц, он у нас получился»

и прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигуристы исполнили в прокате параллельный тройной лутц и набрали 87,50 балла.

«Могу сказать, что у нас с плеч сошел груз. Мы хотели сделать лутц, он у нас получился. На разминке он выглядел неважным образом, но в прокате мы смогли собраться. Мы уже исполняли лутц в 2019 году в произвольной, а в этот раз решились на смелый эксперимент.

Нам пришлось перекроить половину программы и переставить элементы. Подкрутку третьим элементом было делать непривычно. Сегодня мы очень довольны прокатом. Нам удалось закрыть тот самый гештальт», – сказал Галлямов.

«Нашей победой является то, что между соревнованиями у нас была всего неделя и нам удалось подготовиться к турниру и поменять программу», – отметила Мишина.

Также пара сообщила, что в их тренерскую команду вошел двукратный чемпион Европы Александр Смирнов.

«Смирнов теперь тренирует нас. Большим плюсом является то, что Александр много лет катался в группе Тамары Николаевны (Москвиной). Он детально знает технику элементов. Он может показать, как выполнить то, что она требует», – сказала Мишина.

«Александр – прекрасный специалист. Он помогает нам в работе и может разрядить обстановку. Сегодня он впервые выводил нас на разминку, в этот момент он шутит, давно такого не было. Александр – прекрасный человек», – добавил Галлямов.