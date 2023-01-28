Александр Галлямов: «У нас с плеч сошел груз. Хотели сделать лутц, он у нас получился»

Теги Александр Смирнов сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов чемпионат Санкт-Петербурга Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.

Фигуристы исполнили в прокате параллельный тройной лутц и набрали 87,50 балла.

«Могу сказать, что у нас с плеч сошел груз. Мы хотели сделать лутц, он у нас получился. На разминке он выглядел неважным образом, но в прокате мы смогли собраться. Мы уже исполняли лутц в 2019 году в произвольной, а в этот раз решились на смелый эксперимент.

Нам пришлось перекроить половину программы и переставить элементы. Подкрутку третьим элементом было делать непривычно. Сегодня мы очень довольны прокатом. Нам удалось закрыть тот самый гештальт», – сказал Галлямов.

«Нашей победой является то, что между соревнованиями у нас была всего неделя и нам удалось подготовиться к турниру и поменять программу», – отметила Мишина.

Также пара сообщила, что в их тренерскую команду вошел двукратный чемпион Европы Александр Смирнов.

«Смирнов теперь тренирует нас. Большим плюсом является то, что Александр много лет катался в группе Тамары Николаевны (Москвиной). Он детально знает технику элементов. Он может показать, как выполнить то, что она требует», – сказала Мишина.

«Александр – прекрасный специалист. Он помогает нам в работе и может разрядить обстановку. Сегодня он впервые выводил нас на разминку, в этот момент он шутит, давно такого не было. Александр – прекрасный человек», – добавил Галлямов.

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ olvl
Молодцы, очень порадовали. Я не поняла сначала, думаю - ой, куда поехали то)). А тут бабах лутц. Пересматривали уже раза 4.
А я сразу поняла по долгому заходу, что сейчас будет. Аж вся сьежилась.
Но близко прыгнули и выезд показали, и синхронно, прям Вау!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ floret
Молодцы, что попробовали сложный прыжок и всё получилось. У БК второй раз тройной ритт не получился. Усложнения надо накатывать до стабильного исполнения обеим парам.
Главное знать меру в усложнениях, ни МГ не нужен четверной выброс, у них тройной едит а из-за этого, ни БК четверной подкрут, опять же качество тройного ухудшилось, теперь частенько третий уровень, потому что то шпагат нет, то ловля плохая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ floret
Молодцы, что попробовали сложный прыжок и всё получилось. У БК второй раз тройной ритт не получился. Усложнения надо накатывать до стабильного исполнения обеим парам.
А когда у БК ещё ритт не получался,? вроде до этого случая на ура прыгали и на большие плюсы, а сегодня просто устали после КПК. Ритт меня не беспокоит.
Вот флипп- это беда и реально нужно что-то делать, если хотят в Топе оставаться. Они уж и заход упростили, но пока тревожно мне именно за этот их косяк. Не знаю прыгнули они в этом сезоне хоть раз все три выброса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
Ответ fk_pairs
На ЧЕ сейчас свой прокат показали бы БК, а он у них сегодня не задался. Так что я досады не чувствую, все так как должно быть. И у МГ, и у БК, и у ТМ появилось время и хватило мотивации разучить новые элементы без ГС. И радовать нас своими проката и здесь.
и они радуют) а насчет бабки на риттбергере у БК: ведь могло и не быть ее, справедливости ради, прыжок для них еще свежий, нестабильный. и МГ могли бы не прыгнуть лутц, на разминке он не то чтобы шел. я все же имела в виду, что наши ребятушки показывают принципиально другой уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ Anna Leonova
Молодцы, просто нереальные молодцы. Всю разминку в ужасе следила за их попытками скрутить лутц , думала их максимум - степаут. И так шикарно в прокате!👏🏻👏🏻👏🏻
Помню так же наблюдала в 2019 на ФГП, как Саша на разминке в огонии бился с каскадом. Раза 4 его запорол, на пятый сделал, успокоился и в прокате просто с лёгкостью прыгнул.
Так что в случае с МГ вот так!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Ответ kate_ko
вот это даа. подняли Мишки планку - попробуй допрыгни теперь, называется) Лутц мощный получился, поздравляю! испытываю некоторую боль от того, что все это они могли показать на ЧЕ
На ЧЕ сейчас свой прокат показали бы БК, а он у них сегодня не задался.
Так что я досады не чувствую, все так как должно быть. И у МГ, и у БК, и у ТМ появилось время и хватило мотивации разучить новые элементы без ГС.
И радовать нас своими проката и здесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Додик Аксель
Очень удачная и сложная программа была исполнена МиГами. Пополнение в тренерском штабе пойдёт только на пользу. Удачи и творческих, спортивных успехов !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alia O
Очень рада за них! Теперь главное стабильности! Прокат отличный )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Ответ fk_pairs
Интересно, а Минчук? Или БК Минчук, а МГ Смирнов?
Сегодня так и было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екатерина Субботина
Поздравляю Сашу и Настю, это было сильно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
МиГи усложняются. Высокого полёта, ребята, и благополучных поиземлений.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LoRa
Молодцы, конечно! Лутц шикарный👍
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Larsy_tan
Удачи МиГам в произвольной ! Сегодня роскошный прокат был, порадовали болельщиков )
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любитель_ФК
Лутц действительно был хорош, впрочем как и все остальное, придраться просто не к чему. Молодцы!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
olvl
Молодцы, очень порадовали. Я не поняла сначала, думаю - ой, куда поехали то)). А тут бабах лутц. Пересматривали уже раза 4.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gemma157
О, давайте теперь 3л-ойлер-3с..)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zbra
Я так болела за Кавагути-Смирнова, что теперь с утроенной силой буду болеть за ребят Москвиной :)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kate_ko
вот это даа. подняли Мишки планку - попробуй допрыгни теперь, называется) Лутц мощный получился, поздравляю! испытываю некоторую боль от того, что все это они могли показать на ЧЕ
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
floret
Молодцы, что попробовали сложный прыжок и всё получилось. У БК второй раз тройной ритт не получился. Усложнения надо накатывать до стабильного исполнения обеим парам.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
МиГи сказали, МиГи сделали и без всяких выкладываний в сеть тренировочных исполнение. По сезона терпели вот этот хайп на тему лени и "выезжании" на старом!
Дай бог, что бы все сложилось.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Молодцы, просто нереальные молодцы. Всю разминку в ужасе следила за их попытками скрутить лутц , думала их максимум - степаут. И так шикарно в прокате!👏🏻👏🏻👏🏻
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fk_pairs
Интересно, а Минчук? Или БК Минчук, а МГ Смирнов?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Ответ Defender64
Теперь надо сделать лутц стабильным! И 3С-2А-2А. И всё - дальше усложняться просто бессмысленно. Разве что лутц в ПП ещё вставить. Хотя мне очень нравится их заход на 3Т, где "прогиб Галлямова".
И пусть конкуренты мучаются с четверными выбросами и подкрутами, потому что иначе к МиГам просто нереально подобраться будет.
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оле-Лукойе
Ну вот, а то читала целые простыни критики на тему: зачем МиГи вообще выступают, они не усложняются, они стоят на месте... Все правильно сделали, перекроили очень удачно.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Defender64
Теперь надо сделать лутц стабильным! И 3С-2А-2А. И всё - дальше усложняться просто бессмысленно. Разве что лутц в ПП ещё вставить. Хотя мне очень нравится их заход на 3Т, где "прогиб Галлямова".
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий