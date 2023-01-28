Александр Галлямов: «У нас с плеч сошел груз. Хотели сделать лутц, он у нас получился»
Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали выступление в короткой программе на чемпионате Санкт-Петербурга.
Фигуристы исполнили в прокате параллельный тройной лутц и набрали 87,50 балла.
«Могу сказать, что у нас с плеч сошел груз. Мы хотели сделать лутц, он у нас получился. На разминке он выглядел неважным образом, но в прокате мы смогли собраться. Мы уже исполняли лутц в 2019 году в произвольной, а в этот раз решились на смелый эксперимент.
Нам пришлось перекроить половину программы и переставить элементы. Подкрутку третьим элементом было делать непривычно. Сегодня мы очень довольны прокатом. Нам удалось закрыть тот самый гештальт», – сказал Галлямов.
«Нашей победой является то, что между соревнованиями у нас была всего неделя и нам удалось подготовиться к турниру и поменять программу», – отметила Мишина.
Также пара сообщила, что в их тренерскую команду вошел двукратный чемпион Европы Александр Смирнов.
«Смирнов теперь тренирует нас. Большим плюсом является то, что Александр много лет катался в группе Тамары Николаевны (Москвиной). Он детально знает технику элементов. Он может показать, как выполнить то, что она требует», – сказала Мишина.
«Александр – прекрасный специалист. Он помогает нам в работе и может разрядить обстановку. Сегодня он впервые выводил нас на разминку, в этот момент он шутит, давно такого не было. Александр – прекрасный человек», – добавил Галлямов.
Но близко прыгнули и выезд показали, и синхронно, прям Вау!
Вот флипп- это беда и реально нужно что-то делать, если хотят в Топе оставаться. Они уж и заход упростили, но пока тревожно мне именно за этот их косяк. Не знаю прыгнули они в этом сезоне хоть раз все три выброса?
Так что в случае с МГ вот так!)))
Так что я досады не чувствую, все так как должно быть. И у МГ, и у БК, и у ТМ появилось время и хватило мотивации разучить новые элементы без ГС.
И радовать нас своими проката и здесь.
Дай бог, что бы все сложилось.